Хэмилтон подбил кошмарный год в «Ф-1»: всерьез засомневался в себе, концепцию «Мерседеса» снесли до основания

Размышлял о конце карьеры.

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон пережил очень трудный год – второй подряд без побед, с первым поулом за два сезона и шестью подиумами. Третье место в общем зачете и реальная погоня за Серхио Пересом на «Ред Булл» его совсем не мотивировала и ничего не компенсировала – ведь №44 уже 38 лет, в начале следующего исполнится уже 39 лет, а мечта о рекордном восьмом титуле стала еще дальше и труднее в достижении. Даже второе место «Мерседеса» в Кубке конструкторов не помогло.

В итоге команда вместе с Льюисом погрузилась в тяжкие самокопания. Хэмилтон еще весной жаловался на неприятные ощущения от болида из-за неудобной посадки, восьмикратные чемпионы мира сменили технического директора, вернув уже легендарного Джеймса Эллисона (предыдущий Майк Элиотт, отработавший в «Мерседесе» больше десятка лет, сменивший в 2021-м как раз Эллисона и строивший машину по новой концепции, ушел совсем), отказались от революционной концепции без понтонов и занялись активными экспериментами с прицелом на 2024-й. Казалось, старания команды окупались, и Льюис даже получил теоретически шанс на сражение за победу на Гран-при США, однако в самой команде царила мрачная атмосфера – и настроение прорвалось в финале сезона бомбежом на слухи о контактах Хэмилтона с «Ред Булл».

Ведь да, год у Льюиса выдался грустным: №44 до осени спорил с «Мерседесом» из-за денег по новому контракту, параллельно жалуясь на свойства болида и называя его «худшим в настройке» несмотря на все обновления. При этом и чемпион, и его напарник Джордж Расселл получали одинаковые пакеты на каждом Гран-при, однако от гонки к гонке проваливался то один, то другой, вызывая все больше внутренних самокопаний – например, Льюис даже выходил в прессу с резюме «Я ужасен, сильно ниже среднего в квалификациях». Босс команды Тото Вольфф даже подбадривал его в стиле «ты быстрейший на трассе» прямо во время финального этапа, когда №44 сражался за место в десятке.

Но главным моментом внутреннего самокопания и напряжения стало откровение Джеймса Эллисона на середине сезона насчет вклада пилота в развитие болида.

«Мне кажется, порой гонщики путают определение проблемы машины и знание, как эту проблему решить.

Для команды гонщик может быть лучшим датчиком. Если он может сказать: вот здесь машина меня подводит из-за слабой передней оси, вот здесь подводит задняя ось, вот здесь от поведения болида есть странные ощущения, и я ему не доверяю. И вот это может быть для команды очень полезным.

А вот если гонщик просто говорит, что машине не хватает прижимной силы на задней оси – все, я решил проблему, съездите в магазин прижимной силы и прикупите мне немного, то такая обратная связь становится уже не такой полезной».

Вкупе с уходом Элиотта, тяжкой атмосферой в команде и подбадриваниями Вольффа стало казаться, будто «Мерседес» просто складывается под тяжестью неудачного сезона и амбиций Хэмилтона, продлившего-таки контракт еще на 2 года с зарплатой в $63 млн за сезон. И семикратный чемпион решил объясниться прессе, что же все это было в 2023-м – его откровения вышли во всех крупных гоночных изданиях: BBC Sport, Autosport, The Race... Мы собрали для вас главное.

Старт сезона и проблемы с машиной

У нас были моменты разочарований. Ведь я просил об определенных изменениях в конструкции болида, которые в итоге сделаны не были.

Я помню, как сидел в боксах (на предсезонных тестах) и просто пытался все обдумать. Проблема с подпрыгиванием болида по-прежнему никуда не исчезла. Ощущения остались прежними, и они явно были далеко не лучшими. И сам я чувствовал себя не лучшим образом. Ты тренируешься всю зиму и видя, как кипит работа на базе команды думаешь, что все идет по плану.

В феврале, когда мы загрузили машину в симулятор, я забеспокоился чуть сильнее, чем годом ранее. Потому что годом ранее настроения были примерно такими: у нас потрясающая машина, с уникальным дизайном, ни у кого нет ничего подобного. А потом мы приехали на первые тесты…

Так что в отношении следующего года я был настроен более настороженно и просто слушал, думая про себя: «Посмотрим, что будет на трассе». И когда у нас начались все эти проблемы с машиной, я сразу понял, что это будет очень долгий сезон.

Перспективы на будущее: теперь они есть

В начале сезона мы не видели путеводную звезду и не знали, в какую сторону нам идти, к чему стремиться. Пытаясь добраться до желаемой цели, мы двигались своего рода зигзагами. Время от времени случалось что-то хорошее, происходил прорыв, и ты думал: «Да, вот оно». А потом все снова менялось, будто кто-то продолжал смещать планку, что на самом деле вполне типичная ситуация.

Теперь же я действительно верю в то, что мы увидели свою путеводную звезду и знаем, в каком направлении должны двигаться – и это то, чего не было у нас последние два года.

При этом мы понимаем, что нельзя достичь цели, просто двигаясь по прямой. Какие-то вещи меняются, вы принимаете определенные решения, на пути периодически возникают блоки, и ты ничего не можешь с этим поделать, потому что возможности команды ограничены потолком бюджета.

Посмотрите на «Ред Булл». Да, они потрясающе поработали и все такое, но в прошлом году в Бахрейне, если помните, у них была проблема с подпрыгиванием болида. И они исправили все за неделю.

Это как если бы вы пытались построить стену. Нужно класть кирпичи один за другим: еще, еще и еще. Только так – развиваться, развиваться и еще раз развиваться. Возможно, какие-то обновления «Ред Булл» вообще не срабатывали, но они продолжали строить.

Нам же пришлось разрушать свою стену до основания. В прошлом году у нашей машины было много аэродинамических элементов, общий уровень аэродинамического обвеса был высоким. В этом же году нам пришлось фактически сбросить всю прижимную силу и потом пытаться медленно ее добавлять. Но каждый раз, когда мы пытались повысить уровень прижимной силы, получалось только хуже. Мы очень, очень долгое время вообще не могли прибавить.

Так что вы сами можете представить, какими темпами прогрессирует «Ред Булл». Мы же движемся вот так (показывает руками почти горизонтальную линию). Затем, рано или поздно, прогресс появляется, но в «Ред Булл» все это время продолжают прибавлять.

И отрыв «Ред Булл»… Мы просто находимся на совершенно разных траекториях. Но я думаю, что теперь мы стали гораздо лучше понимать свою машину. И разработали несколько отличных инструментов. Так что я, естественно, не оставляю надежды. Но и не жду новый сезон, затаив дыхание.

Отказ от копирования «Ред Булл»

Дело в том, что при имеющихся временных рамках и ограниченного количества ресурсов, вы просто не можете позволить себе выбросить все свои наработки и начать все с нуля. Вы не можете просто скопировать другую машину, начав с этого.

Посмотрите на «Астон Мартин». Они пытались скопировать другой болид, но их машина вышла не такой же. Все не так просто. Вы должны постараться взять хорошие детали и потом, методом проб и ошибок, добавлять к ним другие, все новые и новые детали.

Но, как вы сами можете догадаться, команды всегда нервничают из-за того, что могут внести в конструкцию слишком большие изменения, а они окажутся ошибочными.

Нам нужно последовательно, неделю за неделей, постепенно прибавлять в скорости. И перед нами стоят как никогда сложно достижимые цели, потому. Потому что отставание, которое нам нужно отыграть, очень велико.

Машина Ферстаппена все делает хорошо. По своим характеристикам она очень похожа на наш болид 2020 года. Суперстабильная. Их машина работает на максимуме своих возможностей. По ощущениям, их машина всегда находится в оптимальном окне рабочих настроек. А для гонщика это просто мечта – потому что это позволяет тебе на максимуме использовать свои собственные возможности.

В Остине мы были к ним ближе всех, но я думаю, что у них всегда оставался запас по скорости – и они всегда могли прибавить на 0,1 – 0,2 секунды, как минимум.

Вы можете посмотреть на данные телеметрии, на времена прохождения кругов – большую часть времени Макс впереди просто прохлаждался. Не думаю, что за весь сезон он хоть раз серьезно вспотел. Даже когда мы вплотную преследовали его в Остине. Думаю, он постоянно контролировал ситуацию.

Находясь в таком положении, с таким запасом по скорости вы можете позволить себе немного сбавить обороты, не нервничать и не напрягаться, а машина станет только быстрее. Шины будут работать дольше, машина будет находиться в окне оптимальных настроек. И это действительно потрясающее чувство. В конечном счете, в «Ред Булл» действительно здорово поработали и заслужили этот успех. В то время как мы только и делали, что постоянно догоняли, догоняли и догоняли их.

Размышления об окончании карьеры, сомнения в себе – в машине ли дело, или ушла скорость?

Задумывался ли я серьез задумывался об уходе из «Формулы-1» после разочарования от итогов сезона-2021? Да, конечно. В тот период времени было так много разных мыслей. Но, считаю, чуть ли не худшее, что можно сделать – это принимать решение на эмоциях. Если ты в эмоциональном состоянии, в пылу момента, то скорее примешь не лучшее решение. Эмоции были сильными, и тот период получился очень и очень трудным, поэтому мне просто пришлось подождать, пока все уляжется, пока мои мысли не прояснятся и я не смогу принимать верные решения.

В межсезонье я был с моими племянницей и племянником – в прекрасном месте, на Гавайях, со своей семьей. В тот момент я почувствовал себя комфортно и понял, что хочу подняться после случившегося и продолжать выступать.

Думаю, за последние годы я очень многое узнал о себе – о состоянии своего разума, как сохранять мотивацию и позитивный настрой, добавил в свой арсенал умений несколько инструментов, чтобы все-таки и дальше продолжать делать то, что я делаю.

Мне 38, почти 39 лет, и я чувствую себя отлично, я в хорошей форме. И возможным это стало благодаря использованию определенных навыков, которые я сумел развить за эти два года. Время, которое я провел вне гонок, как мне кажется, позволило мне намного эффективнее поддерживать необходимый уровень энергии и концентрации.

Сейчас вокруг меня собрана лучшая команда, чем когда-либо. При этом мне кажется, что после трудных сезонов вполне естественно появление таких моментов, когда ты начинаешь сомневаться, задавать себе вопросы вроде: «Дело во мне или в машине? Есть ли у тебя скорость, по-прежнему ли ты быстр? Или скорость ушла?»

Потому что вам не хватает того момента, когда происходит магия. Когда все складывается воедино, ты становишься с машиной единым целым, зажигается искра – это то, к чему ты всегда стремишься.

Смена технического директора: Хэмилтон не при чем, хоть машина и не нравилась

Людям важно знать, что я вообще не имел отношения к уходу Майка. Ведь я знаком с Майком с тех пор, когда еще выступал за «Макларен», у нас были прекрасные отношения. Когда я был в «Макларене», то просто восхищался им, ведь он невероятно умный человек, я столь многому у него научился. Когда я спрашивал его об особенностях работы болида, то не было такого вопроса, на который он бы не знал ответа.

Но для человека в его положении всегда есть одна трудность – и я помню это еще по «Макларену», – что в конечном итоге именно на них ложится вся ответственность, хотя работаем мы все в коллективе. Когда все эти кусочки мозаики собираются воедино, результат никогда не зависит от кого-то одного. Но когда что-то случается, люди со стороны, к сожалению, могут подумать, что во всем виноват кто-то один. Хотя это не так и никогда так не бывает.

При этом Джеймс Эллисон обладает менталитетом настоящего лидера – наверное, как никто другой из всех инженеров, с кем мне доводилось пересекаться. Он всегда будет в первых рядах идти в атаку с обнаженным мечом. Он готов крикнуть: «Вперед!» – и ринуться в огонь.

Я думаю, что Джеймс вселяет в людей огромную уверенность. Он очень красноречив. Он неделю за неделей произносит перед всей командой весьма красноречивые речи. Он великолепен. Отлично общается по электронной почте. Постоянно рассказывает всем, как идут дела и что мы должны делать дальше. Это воодушевляет всех в команде. Так что я очень рад тому, что он вернулся, что он чувствует вдохновение в своей работе и готов продолжать.

Я знаю, в каком состоянии он был раньше. Он не чувствовал вот этого вдохновения для того, чтобы продолжать в том же духе – просто потому что провел в «Ф-1» слишком много времени. Так что его возвращение – это действительно здорово, он заряжен и полон сил. Думаю, наша дружба сейчас крепка как никогда.

Источники: The Race, Motorsport, Racingnews365

Фото: Gettyimages.ru/Dan Mullan, Mark Thompson, Rudy Carezzevoli, Clive Rose; Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press