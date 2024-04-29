Зак Браун: «Дал бы Алонсо болид «Макларена» в любой день»

Теги Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Скотт Диксон Формула-1 Мерседес Том Брэди Астон Мартин Зак Браун Авто

Зак Браун высказался о спортивном долголетии Алонсо.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун ответил на вопрос о том, как пилоту «Астон Мартин» Фернандо Алонсо и его сопернику из «Мерседеса» Льюису Хэмилтону удается десятилетиями сохранять скорость.

«Безусловно, это непросто, но такое случается в других видах спорта и происходит только с легендами. Их рабочая этика не имеет себе равных, они сосредоточены на работе, обладают нужным настроем.

Фернандо очень впечатляет. Он вообще не сбавил в скорости, обладает прекрасным гоночным мастерством. Я хорошо знаю Фернандо – его не заботит ничего помимо гонок.

Говорят, что возрастные пилоты сдают позиции, так как начинают обращать больше внимания на другие вещи в жизни. Пока Фернандо думает только о гонках, то продолжит как Том Брэди, Скотт Диксон – они в каком-то смысле опровергают то, что делают остальные, благодаря сосредоточенности и таланту.

Так что это не сработает для каждого, но, безусловно, работает для Фернандо Алонсо. Я бы дал ему пилотировать наш болид в любой день», – заявил Зак в подкасте Drive to Wynn.

Теперь Алонсо будет гонять в «Ф-1» до 45 лет (а думает вообще о 50!) Это еще 190 Гран-при?

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2 комментария
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Дал понять, что если Алонсо вдруг захочет оказаться в Макларене, то Зак в любой момент готов дать пинка под зад Пиастри или Норрису и подписать Алонсо в команду.
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