Берни Экклстоун о переходе Хэмилтона в «Феррари»: «Это был очень странный шаг. Очевидно, близких отношений Хэмилтона и Вольффа на деле никогда не существовало»

Экклстоун был удивлен решением Хэмилтона перейти в «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» отметил, что вся эта история показалась ему очень странной, особенно учитывая то, что Хэмилтон заявил о своем будущем уходе в «Феррари» еще до начала чемпионата:

«Это был очень, очень странный шаг. Ведь Тото стал только сильнее полагаться на Льюиса, они стали ближе по эгоистичным, личным причинам. И я не думаю, что в «Формуле-1» когда-либо существовали отношения, в которых обе стороны могли бы настолько безоговорочно полагаться друг на друга. Очевидно, что таких отношений на самом деле никогда и не существовало – потому Хэмилтон и решил внезапно уйти.

Да, для меня эти новости стали очень большим сюрпризом. И я не понял, почему он поступил именно так, сообщив обо всем считай что за год до самого перехода? Почему он не подождал с объявлением хотя бы до середины чемпионата? Мне кажется, Хэмилтон поступил немного эгоистично, ввязавшись во все это.

Что касается « », то знает Льюиса с ранних лет. А еще мне кажется, что действия президента «Феррари» Джона Элканна тоже в определенной степени были продиктованы его эго – ведь ему удалось заполучить одного из ведущих гонщиков «Формулы-1», лучшего пилота «Ф-1» в истории по мнению многих людей. Да, такие вещи случаются – иногда просто обстоятельства складываются так, а не иначе».

заявил, что в аналогичной ситуации не подписал бы Хэмилтона, будучи руководителем «Брэбэма» в 70-80 годах прошлого века:

«Слишком много внимания и слишком много мнений. В « » Льюис и правда порой привык командовать. Тото позволяет ему это, чтобы Льюис был счастлив и оставался в команде.

У меня таких отношений с гонщиками никогда не было. Они просто оставались моими друзьями, и остаются до сих пор, не из-за денег или чего-то еще. Просто друзьями.

И мне намного ближе такие отношения, чем такие, где тебе говорят прыгать – и ты прыгаешь. Если я хочу что-то сделать – я это сделаю, поскольку буду считать, что поступаю правильно».

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