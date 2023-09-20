Креатив для Гран-при Японии.

Видели фантастически необычный хромовый шлем Льюиса Хэмилтона в квалификации к Гран-при Японии? Выглядит как голова робота!

А в динамике он – почти одно с машиной, если бы еще особенно «Мерседес» сохранил серебристую ливрею...

И на треке еще не видна лазерная полоса, как у Циклопа – видимо, не прошла по требованиям безопасности ФИА. Но в паддоке перед заездами Льюис ее включал!

А презентация шлема вышла еще более красочной – в стиле Daft Punk: вайб японского киберпанка.

Что же это за красота? Помимо особенного дизайна для особенного Гран-при (Японию и местных фанатов обожают ВСЕ гонщики «Формулы-1»), но и красочная рекламная кампания для особенной коллекции одежды и мерча.

Хэмилтон с начала сезона запустил свою марку +44, где для каждого этапа кооперируется с известным дизайнером или художником и выпускает ограниченную линейку одежды. Для Японии ее назвали Man vs Machine («Человек против Машины»):

И шлем, и мерч рисовал японский художник и дизайнер Хадзимэ Сораяма:

Его фирменная фишка – эротические рисунки и скульптуры полуобнаженных женщин-киборгов. И даже шлем Хэмилтона он презентовал в фирменном стиле:

Но прежде всего на весь мир Сораяма прославился дизайном собаки-робота AIBO:

Сейчас первые чертежи его тела выставляются в Музее Современного Искусства в Смитсоновском Институте.

Он создавал иллюстрации и обложки ко множеству книг о роботах и компьютерном зрении, для фильмов вроде «Живых Мертвецов» и даже обложку для альбома Aerosmith Just Push Play.

Его работы считаются критиками одним из самых ярких представлений киберпанкового образа продвинутой Японии.

А красочные съемки кампании для мерча и шлема проходили в помещении TeamLab – объединение японских дизайнеров, художников, программистов, инженеров и математиков. Они вместе с 2001-го создают цифровые и «павильонные» новые реальности. Главная идея – игра света с самыми причудливым физическим окружением.

Выставки TeamLab проходили, наверное, во всех крупных мегаполисах, но фишка команды – крупномасштабные постоянные экспозиции TeamLab Borderless и TeamLab Planets в Токио, TeamLab Borderless в Шанхае и TeamLab SuperNature в Макао.

Хэмилтон же явно снимался где-то в Токио. Как вам?

Фото: instagram.com/lewishamilton; instagram.com/mercedesamgf1; instagram.com/13thwitness; instagram.com/hajimesorayamaofficial; commons.wikimedia.org