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Соскучились по шикарным нарядам Хэмилтона? Льюис отпраздновал контракт на $126 млн цветастой спортивкой от Versace

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Мерседес Мерседес
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Льюис Хэмилтон Льюис Хэмилтон
Гран-при Италии
Формула-1 Формула-1
Авто Авто

На Гран-при Италии «Мерседес», наконец, развеял главную трансферную интригу лета: Льюис Хэмилтон остался в «Формуле-1» еще на два года, да еще и с гонораром в 126 миллионов за весь срок!

Льюис отметил шикарную сделку в излюбленной манере – заявился на квалификацию в причудливом наряде!

В подборе наряда для такого особенного дня пилоту помогал стилист Эрик Макнил, с которым они работают уже около года.

Он и одел Льюиса в спортивный костюме темных оттенков с принтом Medusa Saddle от Versace.

Странное название узора отсылает к логотипу компании – голове медузы, а сам принт состоит из ремней и фурнитуры, которая напоминает седло. 

Образ дополнен зеркальными авиаторами этого же бренда, но из коллекции Grecamania за $250 и любимыми кожаными ботинками Хэмилтона Bottega Veneta за $1550 – он носит их на половине этапов года.

Цена самого костюма неизвестна – он пока не доступен для покупки. Да и к чему это – после такого контракта Хэмилтон не задумываясь может позволить себе любой наряд!

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Фото: Hasan Bratic/Global Look Press; Gettyimages.ru/Kym Illman; instagram.com/ericjmcneal

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