Тото Вольфф: «Не сомневаюсь, что Хэмилтон продолжит вести себя как профессионал»

Теги Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Джордж Расселл Авто

Вольфф заверил, что Хэмилтон будет выкладываться ради «Мерседеса».

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф сообщил, что уверен в самоотдаче Льюиса Хэмилтона в свете предстоящего перехода в «Феррари».

«Я считаю Льюиса профессионалом, и до нынешнего момента он вел себя соответствующе, пытался поддерживать свой настрой и настрой команды, несмотря на результаты.

Не сомневаюсь, что так и продолжится. Кроме того, он поддерживал Джорджа [Расселла]», – подчеркнул глава команды.

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