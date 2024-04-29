Тото Вольфф: «Не сомневаюсь, что Хэмилтон продолжит вести себя как профессионал»

Вольфф заверил, что Хэмилтон будет выкладываться ради «Мерседеса».

Исполнительный директор « » сообщил, что уверен в самоотдаче в свете предстоящего перехода в « ».

«Я считаю Льюиса профессионалом, и до нынешнего момента он вел себя соответствующе, пытался поддерживать свой настрой и настрой команды, несмотря на результаты.

Не сомневаюсь, что так и продолжится. Кроме того, он поддерживал [Расселла]», – подчеркнул глава команды.

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