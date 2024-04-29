MotoGP. Марк Маркес: «Надеюсь, стартует вторая жизнь после кошмара, который начался в 2020-м»

Марк Маркес сообщил о перерождении в Хересе.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес успешно провел Гран-при Испании, на котором в 2020 году получил тяжелые травмы.

Марк полностью пропустил сезон-2020 и ряд этапов в 2021-2023 годах из-за четырех операций. В прошедшие выходные спортсмен завоевал первый поул и первый подиум в составе «Грезини», а также лидировал в спринте до падения.

«Четыре года назад начался мой кошмар. Было невероятно тяжело. Но я надеюсь, что прямо сейчас стартует моя вторая жизнь, и желаю этого.

Да, это был кошмар, и мы до сих пор не выбрались из того негативного момента. Однако шаг за шагом позитивных и хороших новостей становится больше.

Я хочу поблагодарить всех людей вокруг, хочу поблагодарить тех, кто меня поддерживал, хочу поблагодарить « » за уважение к моему решению, хочу поблагодарить «Грезини» и « » за то, что дали мне шанс в этом году.

Я получаю удовольствие, и я счастлив. Если я счастлив, я быстр», – сказал испанец в шоу After the Flag.

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