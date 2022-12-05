Эвакуация травмированного гонщика «Ф-1» – сложнейшая: мешают сиденье, гало и форма кокпита. Такую процедуру точно не увидеть по ТВ

Применяется, когда пилот не может вылезти сам.

Для получения суперлицензии на допуск в «Формулу-1» мало одного таланта, наката в молодежных сериях и скорости: еще нужно пройти формальные экзамены на знание регламента, иметь гражданские водительские права и сдать физический норматив по эвакуации из машины за 5-6 секунд. Его особенно проверяют на случай жесткой аварии.

Но ведь могут быть ситуации, в которых пилот получит травму и не сможет вылезти сам? Безусловно – и специально для них Международная автомобильная федерация вместе с гоночной медбригадой разработала процедуру «эвакуации» гонщика из кокпита. Вот она:

И такое в прямой трансляции на стримингах или по ТВ вы точно не увидите: процедура обычно применяется в те моменты, когда гоночная дирекция еще не знает о точном состоянии гонщика после аварии, а в таких случаях зону крэша вместе с машиной и барьерами обычно не показывают из уважения к возможному пострадавшему и его семье.

В видео записали сценарий, при котором пилот в сознании и может минимально помочь бригаде снятием шлема – другие сценарии просто отрабатываются на манекенах, и автору видео просто не удалось бы поучаствовать.

«Сперва мы оповещаем пилота, кто мы такие и чем сейчас займемся. Спрашиваем, чувствует ли он боль, может ли он нам помочь и что-то снять сам – ведь так будет лучше и удобнее для всех. Но мы позволим ему снять шлем самому только если он в ясном сознании, его дыхание стабильно.

Затем пилота вытаскивают, предупреждая о возможности остановки процедуры в любой момент в случае ощущения боли. Тогда же убирают и воротник под объяснения, что будет происходить. Мы достаем гонщика прямо вместе с сиденьем, потому процесс может быть некомфортным для них, и лучше получить дополнительную страховку от недоразумений.

Далее мы сами убираем ремни, дополнительно фиксируем сиденье – на омологированных ФИА сиденьях есть специальные зоны и места, за которые можно зацепиться. Далее гонщика обматывают дополнительными ремнями, омологированными ФИА – специально чтобы зафиксировать его в безопасной позиции.

Ремни затягивают и на бедрах, и на ногах, гонщику говорят о каждом шаге: «сейчас мы скрепим колени и руки, чтобы ничего не мешало процедуре, сложите их так, если можете, окей?» Все – чтобы гонщик не пострадал и не получил травму, когда его начнут поднимать. Все это нужно потому, что ментально не так-то просто полагаться или висеть в чьи-то руках без контроля, а эвакуационной бригаде слишком сложно контролировать руки и ноги отдельно.

Сиденье не прикручено к кокпиту, оно держится внутри под весом гонщика и под действием перегрузок – благодаря тому, что в машине плотно все подогнано. Потому мы и можем так все закрепить.

Есть 4 точки подъема, для процедуры требуется 4 человека. Сейчас добавилось гало, потому стало немного сложнее: приходится поднимать выше. Обычно нужно тянуть вверх и вперед – из-за верхнего воздухозаборника и камеры нельзя тянуть назад. А мы, очевидно, должны позаботиться о том, чтобы не травмировать колени о приборную панель.

Все начинается на словах «Готовы? Тянем!», и на «Готовы?» бригада проходит финальную проверку, как натянут их трос и достаточно ли у них сцепления.

Сперва пилота тащат наверх, на гало, и поддерживают маленькой панелью, на которую кладут сиденье для конца первой фазы процедуры.

Затем команда перегруппировывается и уносит «пострадавшего» в подготовительную зону на специальные ортопедические носилки на вакуумном матрасе для дальнейшей транспортировки. Уже там ремни ослабляют, и из-под пилота вынимают сиденье.

Мы нечасто проводим такие процедуры, потому тренировки и отработки так важны – чтобы нарабатывать мышечную память и просто не страдать от постепенного забывания некоторых моментов. Потому даже в таком контролируемом медленном стиле это полезно делать – хоть в реальных обстоятельствах и обычно нет такого количества времени».