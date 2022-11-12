Раньше болиды «Ф-1» ездили между Гран-при по обычным дорогам – рядом с грузовиками. Да, тогда так было можно!

Романтичные 60-е.

Наверное, любой фанат «Формулы-1» хоть раз в жизни задумывался: а почему болиды не ездят по обычным дорогам? Они же могут – доказывают многочисленные шоу-заезды, как на последней презентации Гран-при Вегаса, например:

А шоукары даже способны ездить по автострадам между городами рядом с обычными машинами:

Однако почему же тогда болиды перевозят в фурах, а не гонят своим ходом? И речь лаже не о технике «Ф-1» – менее навороченные «Ф-2», «Ф-3», «Ф-4» все остальные тоже не видят на дорогах.

Конечно, никто не хочет случайно сломать ценную деталь и сойти еще до начала заезда, но ведь с нынешними ценами на автоспорт (стоимость сезона в «Ф-4» стартует от 300 тысяч евро) явно ведь кто-то может решиться сократить затраты по максимуму?

И здесь на пути встанут законы: чтобы болид не арестовала дорожная полиция, на него должны быть оформлены номера и допуск к движению. А их выдают только при выполнении требований по минимальному дорожному просвету, наличию фар спереди и сзади, а также, собственно, места под номера.

Именно поэтому единственный существующий болид «Ф-1» с официальным допуском дорабатывали десяток лет – показать обязательные 75 мм просвета оказалось не так просто.

А дальше – следующий мешок проблем: мотор болида «Ф-1» не предназначен для езды со скоростью обычного дорожного потока. Его практически невозможно охлаждать и разгонять, а уж старт… Целая команда, минута ожидания со стартером в моторе, тщательное слежение за всеми показателями – это только совсем краткое описание.

Так что к переезду своим ходом пригодны машины для ралли, болиды класса ГТ, сток-кары из серий вроде NASCAR и так далее. А все «Формулы» и даже прототипы «Ле-Мана» уже непременно нужно везти на грузовиках. Шоу-заезд – все-таки не то же самое: в этом смысле он ближе к Гран-при, ведь план заранее продуман, а рядом дежурит бригада механиков.

Однако так, конечно, было не всегда – вот гоночный «Порше» на улицах Ле-Мана в 1971-м:

А вот и болид «Ф-1» «Купер» Т51 под управлением Мориса Трентиньяна по дороге на Гран-при США 1960-го:

Это последние моменты уходящей эпохи: машины уже достаточно заниженные и избавляются от дополнительного веса в виде фар и номеров, однако дорожное законодательство еще не закрыло все лазейки во всех странах. А сама «Формула-1» еще не вознеслась до схватки профи без шансов для клиентских машин – и бюджетные варианты путешествий часто оставались чуть ли не единственным способом как-то поучаствовать в Гран-при.

Красивая была эпоха.

Фото: twitter.com/TheBishF1; bonhams.com; Formelaustria.at