Болиды «Ф-1» стоят десятки миллионов, рули – экраны-компьютеры, но проблему обзора сзади решают как 50 лет назад. Почему?!

Машины из более дешевых серий давно перешли на камеры.

«Формула-1» накрепко укоренилась в сознании как «пик автоспорта»: здесь – лучшие пилоты, самые дорогие машины и, наверное, самые продвинутые технологии. Ведь так?

Не совсем. Гонщики вновь жалуются на проблему обзора сзади: из-за изменившейся посадки и шин в зеркалах видно еще меньше, чем раньше. Ответ «Формулы-1» и регламента – крайне прогрессивный: просто увеличим зеркала на 50%!

Нет, серьезно: слева – вариант 2022-го, справа – какими они будут в 2023-м:

При этом гляньте на менее дорогие и продвинутые чемпионаты: например, в гонках на выносливость «Ауди» поставила камеры и экраны в прототипа «Ле-Мана» еще в 2012-м!

Теперь в чемпионате мира по гонкам на выносливость WEC их используют практически все. И даже в региональной немецкой ДТМ они стали обыденностью:

И да, производство каждой машины «Формулы-1» все еще стоит с десяток миллионов долларов, а руль-суперкомпьютер стоимостью от $50 до $120 тысяч (в зависимости от чипового наполнения, количества датчиков и производителя расходников) выглядит вот так:

И на него можно даже выводить вот такое:

Так с Феттелем прощались на Гран-при Абу-Даби – попросили активировать не самую сложную последовательность тумблеров.

При этом в кокпите теоретически можно разместить и второй экран – ведь видите, как до сих пор гоняет «Уильямс»?

Правда, Джордж Расселл рассказывал, что использовать такую конфигурацию не очень удобно: в поворотах руль закрывает экран, и поменять настройки можно только вслепую.

Примерно потому же, оказывается, идею с выносом трансляции происходящего позади на экран и не воплотили в «Ф-1» – Карлос Сайнс признался, что ее предлагали протестировать еще в 2018-м.

Однако в итоге ФИА идею не поддержала – технический директор Федерации по гонкам на болидах с открытыми колесами Николас Томбасис пояснил три главных причины:

«Мы рассматривали эту идею.

Во-первых, в кокпите все-таки не так много места для еще одного экрана. Во-вторых, освещение: его используют в сериях с закрытым кокпитом, там достаточно темно. Достаньте свой смартфон на прямые солнечные лучи и попробуйте на нем что-то рассмотреть – вы вряд ли захотите, чтобы пилоты щурились, пытаясь рассмотреть [идет ли кто-то на обгон].

И третье: требуется время на изменение правильной фокусировки на оценке изменении дистанции [между машинами]. Нужно подходить к этому осторожно. На наших скоростях нельзя терять по полсекунды только на переосмысление. Это еще один фактор.

Мы еще поизучаем. Может, найдем иной способ оповещения о других машинах – аудиосигнал или что-то еще. Мы в работе».

А пока пилотам «Формулы-1» по-прежнему придется полностью уповать только на зеркала, сколько бы ни стоили их машины. Прямо как в старые добрые 60-е или 70-е.

Фото: ; formula1.com; Gettyimages.ru/Gerry Cranham / Stringer