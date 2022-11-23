Как балка из карбона спасает жизни гонщикам «Ф-1»? Максимально наглядно – на примере новогодних шаров и мягкого стаканчика

Упрощенная красота сложнейших технологий.

«Формула-1» – невероятно опасная: здесь каждый год случается хотя бы одна авария, от которой физически становится нехорошо. В 2022-м таким можно назвать крэш Чжоу на Гран-при Великобритании – причем в том моменте отказала верхняя структура безопасности, а парня спасло только гало:

В течение года Международная автомобильная федерация провела расследование поломки и утвердила повышения требований к крэш-тестам – теперь болид «Ф-1» станут еще безопаснее.

Но что же еще защищает пилота, кроме гало и верхнего гребня?

Например, носовая структура безопасности:

Задняя структура безопасности:

Боковые структуры безопасности расположены под корпусом радиаторов:

Примерно вот так:

Вот как они выглядят вблизи – длинные и легкие небольшие карбоновые цилиндры.

И если с крупными карбоновыми балками вроде задней, передней и верхней все понятно, то как же в спасении жизней помогают крошечные боковые?

Максимально наглядно – на примере новогодних шаров и одноразовых стаканов – все показал технический эксперт и репортер DAZN Espana и F1 TV Альберт Фабрега:

«Задача боковых структур – взрываться на тысячи осколков и поглощать энергию, как этот стаканчик, не пуская импульс удара к пилоту».

Просто для демонстрации серьезности удара: вот тесты той же «ударной» балки массой 2,5 кг на обычном более жестком стакане:

А мягкий картонный смялся и спас шар!

Разница очевидна:

Но у нынешней системы один минус: если она однажды сработала, ехать дальше машина не имеет права по требованиям регламента, даже если в остальном работоспособность сохранилась. Вновь – из-за беспокойства за пилота: ведь если ему прилетит в ту же сторону, спасать парня за рулем будет уже нечем.

Фото: formula1.com