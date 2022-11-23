Как балка из карбона спасает жизни гонщикам «Ф-1»? Максимально наглядно – на примере новогодних шаров и мягкого стаканчика
Упрощенная красота сложнейших технологий.
«Формула-1» – невероятно опасная: здесь каждый год случается хотя бы одна авария, от которой физически становится нехорошо. В 2022-м таким можно назвать крэш Чжоу на Гран-при Великобритании – причем в том моменте отказала верхняя структура безопасности, а парня спасло только гало:
Эта новая авария в «Ф-1» еще страшнее, чем кажется: вообще-то проверенная годами система защиты сломалась
В течение года Международная автомобильная федерация провела расследование поломки и утвердила повышения требований к крэш-тестам – теперь болид «Ф-1» станут еще безопаснее.
Но что же еще защищает пилота, кроме гало и верхнего гребня?
Например, носовая структура безопасности:
Задняя структура безопасности:
В «Ф-1» 10 крэш-тестов – при провале хотя бы одного машину не допустят к сезону
Боковые структуры безопасности расположены под корпусом радиаторов:
Примерно вот так:
Вот как они выглядят вблизи – длинные и легкие небольшие карбоновые цилиндры.
И если с крупными карбоновыми балками вроде задней, передней и верхней все понятно, то как же в спасении жизней помогают крошечные боковые?
Максимально наглядно – на примере новогодних шаров и одноразовых стаканов – все показал технический эксперт и репортер DAZN Espana и F1 TV Альберт Фабрега:
«Задача боковых структур – взрываться на тысячи осколков и поглощать энергию, как этот стаканчик, не пуская импульс удара к пилоту».
Просто для демонстрации серьезности удара: вот тесты той же «ударной» балки массой 2,5 кг на обычном более жестком стакане:
А мягкий картонный смялся и спас шар!
Разница очевидна:
Но у нынешней системы один минус: если она однажды сработала, ехать дальше машина не имеет права по требованиям регламента, даже если в остальном работоспособность сохранилась. Вновь – из-за беспокойства за пилота: ведь если ему прилетит в ту же сторону, спасать парня за рулем будет уже нечем.
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Фото: formula1.com
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