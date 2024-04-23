Месть Леклера напарнику за грубости не попала на ТВ! Шарль выжал Сайнса на обочину на старте и подбил «Феррари» гонку

Минус шансы на подиум для «Феррари».

«Формула-1» умеет удивлять, и часто приносит сюрпризы даже самим участникам – например, в «Макларене» на Гран-при Китая ждали страданий и финиша в 35 секундах за «Феррари» , а в самой Скудерии после принесенной в жертву ради хороших настроек под контроль износа шин квалификации целили в подиум.

Однако в результате вторым приехал именно «Макларен» Норриса, а оба болида Скудерии довольствовались только слотами в топ-5. Под удивления тифози – Шарль Леклер и Карлос Сайнс после мощного старта не только не выиграли позиции, но еще и выехали их первых поворотов после «Хааса» Нико Хюлькенберга!

В чем же дело? №16 жестко оттеснил напарника на обочину и подарил шанс на выигрыш позиций конкурентам – причем на ТВ проспали этот момент, и затем фанаты воспроизвели всю битву по бортовым записям на F1 TV!

Полностью – с болида главного бенефициара схватки Нико Хюлькенберга:

Действительно, просто аутсайдер «Хаас» раздевает вторую силу пелотона, что тут необычного! Даже в повторы и хайлайты включать необязательно.

Скудерии же пришлось терять время и ценный ресурс шин на обгон аутсайдера и преследование Джорджа Расселла на более медленном «Мерседесе», тратить сцепление и важные секунды на обгоны – и это еще не говоря о ключевом факторе трековой позиции как таковой относительно прямых конкурентов для стратегического планирования тактики и пит-стопов.

В итоге у «Феррари» ушел десяток кругов на прорубание через «Мерседес»:

Какой уж тут план на гонку по преследованию подиума!

За это время топовая четверка отъехала и сохранила ценную трековую позицию перед фазами автомобилей безопасности – у них оказался больший запас времени для соответствующих «бесплатных» пит-стопов. И на второй половине заезда Леклер и Сайнс попали в ситуации первой: им вновь нужно пытаться обогнать «Макларены» и победить второй «Ред Булл», а не сохранять и наращивать отрыв. А дистанции оказалось вдвое меньше.

«Немного безумная гонка, не так ли? На старте, я думаю, та борьба в первых двух поворотах стоила нам двух позиций – как мне, так и Шарлю. Мы пропустили вперед «Мерседес» и «Хаас», и это многого стоило нам [потом] в гонке.

Затем мы попытались догнать «Мерседес» и пройти его. Мы слишком рано поставили «хард», и на последнем отрезке мне пришлось нелегко. Да, мне всегда было сложно доезжать вот так до финиша на «харде» – и даже так нам удалось удержать пятое место. При таких обстоятельствах, думаю, это был наш максимум сегодня», – резюмировал Сайнс.

Но почему Леклер так жестко боролся? Вероятно, в ответ за грубости Карлоса из спринта – когда оба признали, что №55 немного пересек черту .

Хотя тогда вышла цепная реакция: Алонсо нагрубил с Сайнсом и открыл дорогу Пересу, а напарнику пришлось жестить с напарником:

Итог – повреждение и сход Фернандо, повреждения на болиде Карлоса, 10 секунд послефинишного штрафа для №14, и пара неприятных минут и разъяснений между напарниками по Скудерии.

«Да, сегодня Карлос все-таки немного переступил черту, – высказался Леклер. – Хотя, если честно, я и сам переступал эту черту в прошлом. И когда подобные вещи происходят – обычно мы просто обсуждаем случившееся, проясняем ситуацию.

Думаю, нам обоим повезло с тем, что мы добрались до финиша. В прошлом мы уже делали это и все было нормально. Но да, сегодня Карлос немного переборщил и между нашими машинами произошел контакт. Мы были в разных ситуациях – я хорошо сэкономил шины, мой темп в конце заезда был выше. Просто досадно, что в итоге мы так отстали от Переса, хотя могли бы догнать его. Досадно, что так вышло».

№55 не стал отпираться – действительно, стоило вести себя полегче!

«Мне удался очень хороший маневр на Алонсо по внешней траектории в 7-м повороте. После он решил провести ответную атаку в стиле «все или ничего», что стоило гонки нам обоим. Ведь в этой борьбе я немного повредил машину и испортил шины, проехавшись по грязной части трассы.

После этого мне приходилось бороться со скольжением машины и я делал все, что только мог, чтобы защитить свою позицию. И да, возможно, в борьбе с Шарлем была пара неприятных моментов. И я извиняюсь, если где-то переборщил, но мы оба жестко боролись и я просто старался делать все возможное, чтобы удерживать машину под контролем».

Но затем стороны не сошлись даже в обсуждении момента: Леклер после квалификации сказал прессе, что они с Сайнсом разобрали ситуацию с жесткой борьбой в спринте, не стал раскрывать детали разговора, но отметил, что все в порядке.

А №55 заявил обратное:

«Реальность заключается в том, что нам не удалось поговорить, потому что, очевидно, при таком формате уик-энда у вас не так много времени, чтобы нормально поговорить друг с другом. Вероятно, мы обсудим все вечером.

В этом нет ничего особенного. Здесь нечего говорить или делать. Думаю, мы очень жестко гонялись в спринте. Мы гонялись жестко и с другими болидами, и я не жаловался.

Тут все дело в том, чтобы оставлять своему напарнику столько места, сколько возможно, что я всегда буду пытаться делать и всегда делал на протяжении своей карьеры. В тот момент я оказался в плохом положении и мало что мог сделать».

Неизвестно, о чем все же говорили Леклер и Сайнс (и говорили ли), но итог…

Или все-таки совпадение?

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Фото: Gettyimages.ru /Clive Mason; кадры трансляции