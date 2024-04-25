Нико Росберг: «Почти 43-летний Алонсо выступает на высочайшем уровне, Хэмилтон тоже способен»
Росберг считает, что Хэмилтону по силам повторить путь Алонсо.
Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг заявил, что 39-летний Льюис Хэмилтон, переходящий из «Мерседеса» в «Феррари» в следующем сезоне, продолжит показывать скорость после 40 лет.
Росберг привел в пример Фернандо Алонсо: 42-летний двукратный чемпион мира продлил контракт с «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года.
«Фернандо исполнится 43 через пару месяцев, и невероятно наблюдать за тем, как он по сих пор пилотирует на высочайшем уровне. Это происходит только потому, что он является одним из лучших пилотов всех времен. Так что да, конечно, Льюис [тоже может].
Всего лишь полгода назад Льюис, возможно, был лучшим на решетке наряду с Ферстаппеном. Сейчас, в начале этого сезона, ему несколько тяжелее, но, безусловно, Льюис способен сделать то же самое и выступать после 40, никаких проблем», – отметил Нико.
Нико Росберг: «Уровень Хэмилтона и Леклера будет схожим, обоих ждет тяжелая битва»