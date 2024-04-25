Нико Росберг: «Почти 43-летний Алонсо выступает на высочайшем уровне, Хэмилтон тоже способен»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Нико Росберг Формула-1 Мерседес Астон Мартин Авто

Росберг считает, что Хэмилтону по силам повторить путь Алонсо.

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг заявил, что 39-летний Льюис Хэмилтон, переходящий из «Мерседеса» в «Феррари» в следующем сезоне, продолжит показывать скорость после 40 лет.

Росберг привел в пример Фернандо Алонсо: 42-летний двукратный чемпион мира продлил контракт с «Астон Мартин» как минимум до конца 2026 года.

«Фернандо исполнится 43 через пару месяцев, и невероятно наблюдать за тем, как он по сих пор пилотирует на высочайшем уровне. Это происходит только потому, что он является одним из лучших пилотов всех времен. Так что да, конечно, Льюис [тоже может].

Всего лишь полгода назад Льюис, возможно, был лучшим на решетке наряду с Ферстаппеном. Сейчас, в начале этого сезона, ему несколько тяжелее, но, безусловно, Льюис способен сделать то же самое и выступать после 40, никаких проблем», – отметил Нико.

Нико Росберг: «Уровень Хэмилтона и Леклера будет схожим, обоих ждет тяжелая битва»

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Странно, что Льюис полгода назад был вторым лучшим на решетке, а теперь нет, да и 2 года назад тоже Расселл был впереди. Новые пилоты пришли? Да вроде нет. Тогда в чем дело, куда скилл сера вдруг пропадает
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий