«МЮ» – среди главных провалов топ-клубов в ЛЧ. Кто еще позорился на последнем месте?

Тут и «Барселона», и «Сити», и «Бавария».

«Манчестер Юнайтед» вылетел из еврокубков – последнее место в группе.

Выше не только ожидаемая «Бавария», но и «Галатасарай» с «Копенгагеном». Обыграли лишь датчан на «Олд Траффорд» – и то благодаря сэйву пенальти от Андре Онана в добавленное время.

Заявка на один из самых депрессивных вылетов топ-клуба из Лиги чемпионов. Кто другие претенденты? Вот все топ-клубы, занившие последние места в группах ЛЧ.

«Атлетико», 5 очков (2022/23)

Кто выше: «Порту», «Брюгге» и «Байер»

Казалось, что группе именно мадридская команда обеспечит себе уверенное первое место. Наоборот: единственная победа – над оставшимся вдесятером «Порту» в первом туре (2:1), все три гола тогда забили в добавленное время.

В гостях все три матча проиграли, «Брюгге» вообще не смогли распечатать, и даже так оставались шансы хотя бы на Лигу Европы. Но в пятом туре Янник Феррейра-Карраско не забил пенальти «Байеру» на 99-й минуте и оставил «Атлетико» последним.

«Интер», 6 очков (2020/21)

Кто выше: «Реал», «Боруссия» М и «Шахтер»

Тут все оставалось возможным до последнего тура – «Интеру» нужно было просто обыграть «Шахтер» и надеяться, что в параллельном матче «Боруссия» проиграет в Мадриде. Вторую часть условия выполнил дубль Карима Бензема.

А вот «Интер» на «Джузеппе Меацца» так и не смог распечатать Анатолия Трубина. Это был очередной безрадостный вылет Антонио Конте из еврокубков: он так ни разу и не прошел дальше четвертьфинала. Зато в том же сезоне, свободный календарь наверняка помог, сделал миланский клуб чемпионом Италии.

«Манчестер Сити», 3 очка (2012/13)

Кто выше: «Боруссия» Д, «Реал Мадрид» и «Аякс»

Второй заход команды шейхов в Лигу чемпионов не удался: три ничьих дома, три поражения в гостях. Но и группу сразу после жеребьевки не просто так назвали смертельной. «Боруссия» с Юргеном Клоппом в том году дошла до финала, обыграв в полуфинале как раз «Реал» Жозе Моуринью.

В итоге невыход из группы стал одной из причин увольнения Роберто Манчини в конце сезона. За сезон до этого забрались хотя бы на третье место в четверке с «Баварией», «Наполи» и «Вильярреалом», а тут – фиаско.

«Боруссия» Д, 4 очка (2011/12)

Кто выше: «Арсенал», «Марсель» и «Олимпиакос»

Первая попытка Клоппа в Лиге чемпионов. Дортмундцы завалили начало сезона и, очевидно, не справились с графиком. Еврокубки принесли в жертву, но все не зря – выдали впечатляющую весну и сделали золотой дубль.

Тренер обещал болельщикам вернуться в ЛЧ более подготовленными – и сдержал слово. На следующий сезон «Боруссия» как раз выиграла сложную группу с последним «Сити», чтобы дойти до финала.

«Манчестер Юнайтед», 6 очков (2005/06)

Кто выше: «Вильярреал», «Бенфика» и «Лилль»

Праймовый Алекс Фергюсон тоже вылетал из Лиги чемпионов с последнего места. Так бывает, когда за шесть матчей забиваешь только три мяча. У «МЮ» и «Лилля» очков было поровну, разница тоже одинаковая (-1), но французы обыграли английского гранда в домашнем матче, а в Манчестере уцепили 0:0.

По именам кажется, что группа не самая сильная, но факты говорят другое: «Вильярреал» дошел до полуфинала, где драматично проиграл «Арсеналу», «Бенфика» выбила действующих чемпионов из «Ливерпуля», а вылетела только от «Барселоны» – будущих победителей. Даже «Лилль» из Кубка УЕФА выкинула только царящая там «Севилья».

«Порту», 5 очков (2005/06)

Кто выше: «Интер», «Рейнджерс» и «Артмедия»

Даже после ухода Жозе Моуринью в «Порту» оставался мощный чемпионский состав: Лучо Гонсалес, Витор Байя, Диего, Рикардо Куарежма, молодой Пепе в запасе и Бруну Алвеш в основе. Но даже с такими ребятами умудрились получить трешку от «Артмедии» Владимира Вайсса на «Драгау».

Команда под руководством Ко Адриансе обыграла только «Интер», с «Рейнджерс» и «Артмедией» в двух последних турах – по ничьей. После вылета из еврокубков звезды «Порту» пришли в себя и взяли домашний дубль.

«Бавария», 2 очка (2002/03)

Кто выше: «Милан», «Депортиво» и «Ланс»

Да, с лучшим вратарем мира Оливером Каном, с праймовыми Михаэлем Баллаком и Себастьяном Дайслером, мюнхенцы умудрились занять последнее место. Но и соперники были мощные. «Милан» вообще потом выиграл турнир.

«Бавария» забивала в каждом матче, но этого хватило только на две ничьих против «Ланса». Официально вылет оформили в пятом туре в Испании – из-за гола Роя Маккая. Через год голландец уже играл за «Баварию».

На вылет из ЛЧ рекордмейстер ответил домашним дублем.

«Ювентус», 6 очков (2000/01)

Кто выше: «Депортиво», «Панатинаикос» и «Гамбург»

Дель Пьеро, Трезеге, Индзаги в атаке, Зидан, Давидс и Конте в полузащите, Ван дер Сар в воротах, а тренер – Карло Анчелотти. Что может пойти не так? Вообще все.

Эта сборная звезд за групповой этап обыграла только «Панатинаикос». Против «Гамбурга» в предпоследнем туре подвели как раз Зидан и Давидс, удалившиеся еще в первом тайме («Юве» развалился – 1:3). В последнем матче получили такой же счет от «Панатинаикоса».

«Ювентус» в том сезоне отдал скудетто «Роме», Анчелотти уволили прямо по ходу последнего тура, а Зидан после такого умчал в «Реал», чтобы выиграть на следующий год с голом в финале.

«Милан», 6 очков (1999/00)

Кто выше: «Челси», «Герта» и «Галатасарай»

Звездный «Милан» Альберто Дзаккерони выходил из группы до 87-й минуты последнего тура. Но никогда не списывайте со счетов «Галатасарай»: Хакан Шукюр и Умит Давала забили два и затащили победу в Стамбуле – 3:2.

В итоге в плей-офф прорвались «Челси» и «Герта», а «Галатасарай» отправился за победой в Кубке УЕФА.

«Барселона», 5 очков (1997/98)

Кто выше: «Динамо Киев», «ПСВ» и «Ньюкасл»

«Барселона» Луи ван Гала в середине группового этапа попала под прессинг-машину Валерия Лобановского. «Динамо» дома разнесло каталонцев 3:0, а потом добило 4:0 на «Камп Ноу». Возможно, одно из самых болезненных поражений в истории «Барсы».

В итоге у команды всего одна победа за весь групповой этап – над «Ньюкаслом» в предпоследнем туре. Этого не хватило даже для третьего места, потому что в последнем не удалось обыграть в гостях ПСВ.

Фото: Gettyimages.ru/Sandra Behne/Bongarts, Mark Sandten/Bongarts, Michael Regan, Shaun Botterill; IMAGO/nordphoto GmbH/Global Look Press