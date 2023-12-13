Полный провал «МЮ», сюрприз из Дании, Захарян первый в группе. Главное из ЛЧ

«Наполи» тоже вышел.

Самое важное в предпоследний день группового этапа Лиги чемпионов: закончили четыре группы.

«МЮ» провалился полностью. «Копенгаген» – приятнейший сюрприз

Чуда не произошло, «Ман Юнайтед» не выполнил даже свою часть плана спасения.

● «МЮ» проиграл «Баварии» (0:1) и занял последнее место в группе. Провальный турнир завершили блеклым матчем, где нужна была только победа.

Бодрый отрезок «Юнайтед» остался в АПЛ с наградой тренера месяца для Эрика тен Хага, последние матчи уже совсем не впечатляют: одна победа (хоть и над «Челси») при трех поражениях за пять игр. Против «Баварии» помешали еще и новые травмы: в первом тайме пришлось заменить Харри Магуайра (лучшего футболиста АПЛ в ноябре), в перерыве – Люка Шоу.

Единственный гол – у Кингсли Комана, четко использовал пространство в штрафной, спокойно пробил мимо Андре Онана с близкого расстояния. «Баварии» ничего не было нужно в турнирном плане, но мюнхенцы выиграли и набрали в два раза больше очков, чем вторая команда.

● «Копенгаген» выиграл у «Галатасарая» (1:0) и вышел в плей-офф! Один из главных сюрпризов всего турнира.

Им нужно было просто выиграть у турецкого конкурента дома – они так и сделал благодаря шикарному розыгрышу в середине второго тайма. Участвовал и бывший краснодарец Виктор Классон, он начал решающую атаку. Победный гол у 30-летнего датчанина Лукаса Лерагера, человека с опытом Серии А и Лиги 1.

Команда с 35-летним главным тренером Якобом Нееструпом сыграет в 1/8 финала.

Мир перевернется: «Севилья» не смогла выйти в ЛЕ. Из-за спорного пенальти

Даже Серхио Рамос, король решающих моментов, не помог «Севилье» решить задачу.

● «Ланс» обыграл «Севилью» (2:1) и вышел в Лигу Европы. Севильцы давили весь первый тайм, во втором (еще при 0:0) били даже во французскую перекладину, но все же пропустили первыми. Из-за двойной ошибки опорника Бубакари Сумаре: он потерял мяч в центре, вернулся в оборону и сфолил на пенальти.

Касание было едва заметным, на некоторых повторах казалось, что игрок «Ланса» споткнулся сам, но ВАР если и засомневался, видимо посчитал ошибку неочевидной.

В концовке Серхио Рамос сравнял со своего пенальти: причем сначала не забил, а после разрешения повторить (вратарь Брис Самба рано вышел с линии) исполнил мощную паненку под самую перекладину. Теперь он самый результативный защитник в истории ЛЧ – уже 17-й гол.

Давления в конце «Севилье» не хватило, «Ланс» на шестой добавленной добил – и пока действующий обладатель Лиги Европы лишился шансов на защиту. А еще стал единственной испанской командой, которая не вышла в плей-офф: у «Реала», «Барселоны», «Атлетико» и «Сосьедада» все получилось.

● «Арсенал» с ПСВ сыграли вничью (1:1). Гол Эдди Нкетиа в конце первого тайма ценен как искусство центрфорварда, ответ Йорба Вертессена в начале второго – как пример атаки на скорости. Но для таблицы никакой разницы. Наверняка лондонцам даже важнее, что перед насыщенной концовкой декабря они сэкономили силы лидеров – например, вообще не выходил Букайо Сака.

«Наполи» вышел в плей-офф. «Реал» устроил шоу ради идеальной группы

Неаполитанцы спокойно дорешали задачу, а «Реалу» пришлось делать камбэк.

● «Наполи» выиграл у «Браги» (2:0) и спокойно прошел в плей-офф. Достаточно было не проиграть в два мяча.

Неаполитанцы сделали все быстро, повели на девятой минуте – благодаря рикошету. Турецкий защитник Сердар Саатчи вместо блокировки прострела срезал мяч, шедший в другую сторону, за свою линию. Гол определила автоматическая технология, вратарь чуть не выгреб.

Виктор Осимхен добавил второй легким движением ноги спиной к воротам, «Наполи» снова в лигочемпионской весне.

● «Реал» выиграл у «Униона» (3:2), хотя пришлось отыгрываться. Лука Модрич плохо пробил пенальти (дал улетевшему в угол вратарю отбить ногами) – и матч вроде бы ушел из-под контроля.

«Унион» вел 1:0 и проигрывал 1:2, забивали Кевин Фолланд и Алекс Крал – да-да, экс-спартаковец положил «Реалу»! Но дубль Хоселу (на этот раз извиняться не пришлось) и победный от Дани Себальоса на 88-й с паса Джуда Беллингема принесли «Мадриду» шестую из шести победу в группе. Идеальные.

«Сосьедад» выиграл группу – с Захаряном в основе. «Бенфика» ярко вытащила себя в ЛЕ

Спокойный матч лидеров закончился так, как нужно было испанцам. А португальцы параллельно затащили на 90+2.

● «Сосьедад» сыграл с «Интером» вничью (0:0) и остался на первом месте в группе. Арсен Захарян снова появился в основном составе, отыграл 77 минут – результативных действий, понятное дело, нет. Зато исполнилась мечта: он был на одном поле с кумиром Генрихом Мхитаряном.

● «Бенфика» вырвала у «Зальцбурга» победу в два мяча (3:1) и пролезла в Лигу Европы. Португальцам и нужна была такая разница, чтобы не только сравняться по очкам, но и отыграть поражение из первого тура по разнице.

Удалось благодаря Анхелю Ди Марии и суперпозднему голу Артура Кабрала. Аргентинец в первом тайме положил сухой лист и отдал голевую, но «Зальцбург» один мяч отыграл, поэтому понадобился гол бразильца на второй добавленной – он и вывел «Бенфику», у которой не было ни одного очка после четырех туров, в весну.

Фото: East News/AP Photo/Antonio Calanni