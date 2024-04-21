«Жирона» – впервые в еврокубках. Вышли как минимум в Лигу Европы

Ниже шестого места не упадут.

«Жирона» весной чуток сбавила темп и чередует победы с поражениями, но с «Кадисом», одним из претендентов на вылет, разобрались спокойно – уверенные 4:1. И это гарантировало клубу из Каталонии еврокубки на следующий сезон.

Как победили: забивали разными способами, Довбик идет на рекорд

Вскрывали разными способами и стилями: счет открыли после навеса, второй гол – стеночки и забегания, в третьем случае Артем Довбик классно разобрался в штрафной, четвертый мяч – вертикальная контратака. Отличились, кстати, четыре разных футболиста: Эрик Гарсия, Иван Мартин, собственно Довбик и Кристиан Порту.

Довбик, кстати, забил уже 18-й мяч в этом сезоне Ла Лиги – в топе бомбардиров украинский форвард обгоняет Джуда Беллингема на два мяча. А еще и пять голевых передач делают Артема лучшим и по общему количеству результативных действий. До клубного рекорда Кристиана Стуани по голам за один сезон в Ла Лиге – всего три мяча.

Выезд в «Жирону» – неприятное событие для любой испанской команды, ведь клуб не проигрывает на родном стадионе с сентября. Тогда получили 0:3 от «Реала», что даже и не очень стыдно.

«Жирона» уже в Лиге Европы. И очень стремится в ЛЧ

🔴 Сейчас у «Жироны» 68 очков после 32 туров. Это историческое достижение: если не считать мадридский «Реал», «Барселону» и «Атлетико», так много к этой отметке сезона набирали только два команды – «Реал Сосьедад» в сезоне-1979/80 и «Валенсия в сезоне-2003/04 (у команды Рафы Бенитеса было 69 очков). «Жирона» стала третьей.

🔴 68 очков – уже сейчас гарантия того, что по итогам сезона каталонский клуб не опустится ниже шестого места. А это означает и лучший финиш в истории «Жироны» (раньше выше десятого места не занимали), и первую квалификацию в еврокубки. Как минимум в Лигу Европы.

🔴 Но сами каталонцы явно метят в Лигу чемпионов – и на это есть все шансы. Надо всего лишь не растерять отрыв в 10 очков от пятого места, которые сейчас занимает «Атлетик» из Бильбао.

🔴 А еще «Жирона» не оставила мечты о втором месте. Сейчас на нем «Барселона». Отрыв небольшой, но сначала команду Хави ждет класико, а через тур – поездка в Жирону, где, как мы знаем, подопечные Мичела почти не проигрывают.

🔴 «Мы не остановимся на достигнутом, – уверяет тренер Мичел. – Мы продолжим бороться за нашу мечту – мы хотим попасть в Лигу чемпионов».

Удастся ли это «Жироне» – узнаем уже в мае.

Фото: Gettyimages.ru /Alex Caparros