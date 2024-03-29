Чемпионшип на финише: Фарке ведет «Лидс» в АПЛ, «Ипсвич» готовит сенсацию, а у «Лестера» проблемы

В Премьер-лиге мощная борьба и за чемпионство, и за еврокубки, и за выживание. В Чемпионшипе тоже очень интересно – своя чемпионская гонка, две команды из которой мы увидим в следующем сезоне АПЛ. А может, и три.

Самое время посмотреть, что там творится.

«Лидс» Фарке планомерно идет в сторону Премьер-лиги

Самая стабильная команда. Вылетев из АПЛ, «Лидс» впервые победил только в четвертом туре, а в конце сентября шел на девятом месте. В клубе не нервничали, видя неплохое качество игры.

В 2024 году «Лидс» еще не проигрывал в чемпионшипе – за 13 туров всего одна ничья и 12 побед. Клуб терпеливо добавлял, дождался спадов конкурентов – и вот на международную паузу ушли уже на первом месте.

Статистические модели верят в «Лидс». В первую очередь в глаза бросается крепкая оборона – 28 пропущенных за 38 матчей, с запасом лучший результат в дивизионе. Это не просто везение: в последний раз команда Фарке допустила больше 1 xG (без учета пенальти) в сентябре – постарался «Саутгемптон».

Суперкомпьютер компании Opta (вычисляет вероятность итогового места команды путем симуляций на основе множества статистических факторов) отмечает: за март вероятность того, что «Лидс» напрямую выйдет в Премьер-лигу, выросла до 78%. Хотя фаворитом на первое место все еще считается «Лестер».

Пара Рюттер-Саммервилл рвет и мечет. Про крепкую оборону уже поговорили, но у «Лидса» и в атаке все классно. Там собралась мощнейшая группа игроков, которая даже в АПЛ показала бы себя: Саммервилл, Рюттер, Ньонто, Дэниэл Джеймс и Йоэл Пиру с Патриком Бэмфордом.

Главные звезды – пара Жоржиньо Рюттер и Крисенсио Саммервилл. Первый – лучший ассистент Чемпионшипа, второй – один из лучших игроков сезона вообще. Вместе они сформировали убойный дуэт, который организует скоростные вертикальные атаки даже там, где оборона стоит в два ряда. Рюттер отдает, Саммервилл убегает и забивает.

В «Лидсе» переживают, что летом за Крисенсио придут топ-клубы – на 22-летнего нападающего повесили ценник в 35 млн фунтов. И это только стартовая цена.

Чемпионшип – лига Даниэля Фарке. Немецкий тренер после неудачного сезона в гладбахской «Боруссии» вернулся в любимую лигу. The Athletic пишет, что собеседование Фарке в «Лидсе» прошло в формате «Я выигрывал Чемпионшип два раза» – и это приняли за аргумент, хотя остальные кандидаты готовили длинные презентации на сотню слайдов.

Похоже, Даниэль действительно знает что-то об английском первом дивизионе: с «Норвичем» было три захода, только первый закончился на 14-м месте, остальные два – уверенное первое. Сейчас «Лидс» уверенно идет к подъему. А сам немец делится секретами успеха. Например, для снятия стресса после матчей предпочитает съесть чизкейк.

Возможно, все дело в усах. Правый защитник Коннор Робертс верит, что успехи «Лидса» в 2024 году связаны еще и с его фартовой растительностью на лице.

«В прошлом году жена спросила меня: «Почему бы тебе не отрастить усы?» Я так и сделал, а потом мы с «Бернли» выдали беспроигрышную серию. В этом году я снова отрастил усы и регулярно уточняю у жены, довольна ли она. Ей все нравится, поэтому я продолжаю ходить усатым.

По-моему, эти усы отыграли около 25 матчей Чемпионшипа и ни разу не проиграли. Очень надеюсь, что они продолжат помогать мне».

Где читать про успехи «Лидса»? В телеграм-канале и блоге «Лидс Карахо»

«Лестер» растерял большой отрыв. У клуба беда с ФФП

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Упустили большой отрыв. Прямо сейчас «Лестер» второй, но по очкам идут вровень с «Лидсом», у которого на матч больше. Это был бы отличный результат, если бы по ходу сезона команда не шла с отрывом в 14 очков. Растеряли все буквально за месяц.

К середине февраля чемпионы Англии-2016 шли в мощном темпе: 25 побед в 32 матчах. Но дальше что-то сломалось: три поражения подряд – в том числе и от прямых конкурентов из «Лидса». В том матче еще и вели до 80-й минуты, а потом пропустили три гола.

Теперь, казалось, неминуемый выход в АПЛ уже под угрозой. Дальнейший календарь у «Лестера» не самый простой.

Играют в футбол Гвардиолы. А как иначе, когда командой руководит бывший помощник Пепа Энцо Мареска? Кто-то может помнить его еще по «Севилье» середины 2000-х. С тех пор он полысел и стал похож на Гвардиолу даже внешне. Помогает Мареске, кстати, Вилли Кабальеро – еще один лысый из «Ман Сити».

Стилистически «Лестер» привык доминировать: много владеют мячом и разыгрывают комбинации у чужой штрафной. Занятно, что второй год подряд Чемпионшип разрывает команда, которой руководит один из учеников Пепа – в прошлом сезоне был Компани.

Главные звезды – полузащитники. Уход Джеймса Мэддисона раскрыл новых героев. В схеме 4-3-3 максимально обжился Кирнан Дьюзбери-Холл. У центрального полузащитника 10+12 в этом сезоне – он один из самых результативных игроков Чемпионшипа и один из претендентов на звание MVP.

Отличным приобретением стал и Харри Уинкс. Полузащитник никак не мог пробиться в основу «Тоттенхэма», а прошлый сезон провел в депрессивной «Сампдории». В «Лестере» рулит центром поля и лидирует по передачам в финальную треть поля. По общим оценкам Уинкс – один из лучших игроков сезона.

Старые знакомые Уилфрид Ндиди и Хамза Чаддури (с привычной кучерявой копной на голове) тоже на месте. Жаль, после первой половины сезона «Челси» вернул из аренды Чезаре Касадеи. В воротах раскрылся датчанин Мадс Хермансен, которого выписали из «Брондбю» – с первых матчей заставил забыть про кошмары Иверсена и Уорда. Вместе с ним возродился и защитник Янник Вестергор, который пропускает матчи только из-за перебора желтых карточек.

Большая угроза – проблемы с ФФП. В марте Премьер-лига обвинила «Лестер» в нарушении финансовых правил: клуб понес убытки более 105 млн фунтов за три сезона и не предоставил проверенную отчетность. За это наложили трансферное эмбарго и хотят лишить очков.

Параллельно финансовая ситуация «Лестера» вызывает подозрение и у EFL – английской футбольной лиги, организации, курирующей Чемпионшип. Там уверены, что клуб по итогам сезона зафиксирует потери больше разрешенных 13 млн фунтов, поэтому хотят наложить собственные санкции.

Пока что в «Лестере» отвергают все обвинения и готовы судиться. Но скорость, с которой за похожие нарушения наказали «Эвертон» и «Ноттингем», заставляет всех в клубе нервничать.

Варди все еще крут. Если вдруг кто-то сомневался. Джейми не сразу вписался в новый стиль, но в тяжелый момент взял на себя привычные функции тащера – у нападающего семь голов в последних восьми матчах.

К слову, этот сезон может стать для Варди последним в «Лестере» – у легенды кончается контракт, а предложения из МЛС выглядят заманчиво.

«Ипсвич» – главные выскочки сезона

Могут за год проделать путь от Первой лиги до АПЛ. «Ипсвич» вернулся в Чемпионшип после четырех сезонов в Первой лиге (третий дивизион по силе). И весь сезон прочно идет в гонке за промоушн. Долго были вторыми и только в середине февраля уступили вторую строчку.

Тренер пришел из «Манчестер Юнайтед». Руководит главной сенсацией сезона Киран Маккенна – молодой 37-летний тренер. Ровесник Джейми Варди закончил карьеру футболиста из-за травмы в 22 года, после чего сразу пошел тренировать.

До «Ипсвича» Маккенна поработал в академиях «Лестера», «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед». Потом ассистировал Моуринью, Сульшеру, Кэррику. Как раз со скамейки «МЮ» его в декабре 2021-го и выхватил «Ипсвич».

Киран подхватил команду в середине таблицы Первой лиги и за два с половиной сезона довел до претендентов на выход в АПЛ. В первых 118 матчах у Маккенны 65 побед, в среднем – 2 очка за игру. Это мощный уровень (например, у Клоппа в среднем 2,07 очка за матч в «Ливерпуле»).

Очень храбрый стиль. Команда Маккенны заслужила много комплиментов за первую половину сезона. Разыгрывают мяч в защите как «Брайтон» Де Дзерби, а потом атакуют на скорости. Во время позиционных атак в финальную треть идут сразу шесть человек, включая крайних защитников – и схема становится похожа на 2-2-6. А дальше спокойно разыгрывают через прострелы и катбэки.

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Такой команде никуда без агрессивного прессинга. Если не получается накрыть сразу в финальной трети, то перестраиваются в средний блок. И это работает.

«Ипсвич» пережил кризис. С 16 декабря и до конца января у команды была всего одна победа – над «Сандерлендом» (2:1). Правда и поражение всего одно – 0:4 от «Лидса». Остальные пять матчей закончили вничью, в том числе и с «Лестером». The Athletic высоко оценил качество игры в той встрече – написали целый материал, почему это уровень Премьер-лиги.

Тогда же случился еще и вылет из Кубка Англии от «Мэйдстона» из шестого по счету дивизиона. Но Маккена выправил ситуацию, выдал серию из пяти побед подряд и держится в тройке. Набрать 80 очков – действительно мощный результат.

«Саутгемптон» выдал рекордную серию в истории клуба, но не догнал лидеров

Вечно преследуют – и никак не догонят. История «Саутгемптона» похожа на сценарий «Лидса». Начало было тяжелым. Но избежать спада тут не удалось. Споткнулись о травмы важных игроков и тяжелый график.

Как итог – большую часть сезона «Сотон» держится рядом, но никак не дотянется до первых двух строчек в таблице.

Расселл Мартин – самый догматичный тренер Чемпионшипа. Бывший защитник сборной Шотландии вдохновился Пепом и ставит футбол, построенный на тотальном контроле мяча. Главное кредо – не важно, какой результат, надо придерживаться плана и рисунка игры, не сваливаясь на примитив.

С таким подходом тренер добился успехов в «МК Донс» и «Суонси» и заработал приглашение в «Саутгемптон». Ожидания оправдались – сразу пошел контроль мяча. С первых же матчей были долгие и зачастую стерильные перепасовки. Их, как это часто бывает, соперник наказывал быстрыми контратаками.

Но замысел сработал, и команда быстро привыкла к стилю – период с 23 сентября по 13 февраля прошли вообще без поражений во всех турнирах. Рекордная беспроигрышная серия в истории клуба .

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Самое главное, что все это в рамках нужного стиля: «Саутгемптон» сейчас лучший в Чемпионшипе и по среднему владению (65%), и по проценту точных передач (88%). В обоих показателях обошли даже «Лестер».

Самый результативный игрок Чемпионшипа – из «Саутгемптона». Нападающий Адам Армстронг покорил лигу: 26-летний англичанин набил 18+11 за 36 туров и не сбавляет. Бомбардир «Саутгемптона» берет разнообразием: может выйти и в центре атаки, но чаще Мартин выпускает его на фланге или в оттяжке.

Например, в матче против «Шеффилд Уэнсдей» Адам сделал три гола из четырех. Показал и умение пасовать, и хорошую реализацию.

Ключевой игрок арендован у «Вест Хэма». Армстронг крут, но главный футболист «Саутгемптона» играет в центре поля – это арендованный у «Вест Хэма» Флинн Даунс. Мартин знал, кого подписывает – вместе уже работали в «Суонси».

Флинн занял место опорника и ведет всю игру команды – с ним и без него «Сотон» выглядит по-разному. Из девяти поражений во всех турнирах в этом сезоне больше половины выпали на иматчи, которые пропускал Даунс. Без него команда больше пропускает, меньше забивает и, как следствие, зарабатывает меньше очков.

Еще один важный арендованный игрок – центральный защитник «Ман Сити» Тэйлор Харвуд-Беллис. Он был капитаном сборной Англии на молодежном победном Евро-2023. А в прошлом сезоне тоже играл в Чемпионшипе за «Бернли».

Шанс «Саутгемптона» на АПЛ – победы в очных встречах. Прямо сейчас «Сотон» идет четвертым с 9-очковым отставанием от «Лидса» и «Лестера», но и с двумя матчами в запасе. Главная же надежда – на очные встречи.

У «Саутгемптона» впереди игры против «Лестера», «Ипсвича» и «Лидса» – против команды Фарке выйдут в последнем туре. Будет интересно, если в итоге от этого матча будет зависеть прямая путевка в Премьер-лигу.

Где читать про «Саутгемптон»? В телеграм-канале Saints’ Row

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Прогноз Sports:

«Лидс» и «Лестер» выйдут напрямую – если не будет каких-нибудь неожиданных снятий очков. «Саутгемптон» – номинальный фаворит в плей-офф, но там случиться может что угодно.

Что в борьбе за плей-офф: 5-6 претендентов на два места

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«Вест Бромвич» только сменил владельца. Команда бывшего помощника Бьелсы Карлоса Корберана смотрится стабильнее остальных претендентов на плей-офф и держится на крепкой обороне. Главное событие в 2024 году – новый владелец, бизнесмен из Флориды Шилен Патель. Он владеет еще и долей в «Болонье», которая в этом сезоне впечатляет в Серии А.

Интересно, как повлияет на команду приход нового владельца перед важнейшим отрезком сезона. Если вдруг «Вест Бром» выйдет в АПЛ в этом году, Патель заплатит бывшему владельцу Гуочану Лаю дополнительные 18 млн фунтов.

«Норвич» – веселая команда. Тут подобрался достаточно опытный по меркам Чемпионшипа состав (Эшли Барнс, Бен Гибсон, Шэйн Даффи и другие) под руковолством шафера Клоппа Дэвида Вагнера. Но сезон идет весело: забивает команда на уровне лидеров, но пропускает больше всех конкурентов за место в плей-офф.

Если вдруг зацепятся за 5-6 место, скучно не будет.

«Халл Сити» укрепился зимой. Бывший клуб Леонида Слуцкого теперь тренирует Лиэм Росеньор. После того, как первую половину сезона закончили в зоне плей-офф, зимой выписали подкрепление. Ярче всех вписался Фабиу Карвалью из «Ливерпуля».

Главный же игрок «Халла» – Джейден Филоджин. Он и забил больше всех, и ассистировал партнерам чаще остальных. И выдал самый шикарный момент сезона.

«Ковентри Сити» – полуфиналист Кубка Англии. Летом команда продала Виктора Гьокереша и Густаво Хамера на 39 млн евро – и на эти деньги обновила состав. Тренер Марк Робинс возглавил команду в 2017 году и с тех пор каждый сезон финиширует выше, чем в предыдущий. За это время «Ковентри» прошел путь от Второй лиги до плей-офф Чемпионшипа.

И до полуфинала Кубка Англии. Возможна забавная ситуация: если «Ковентри» обыграет в 1/2-финале «Манчестер Юнайтед» и выйдет в плей-офф за промоушн, придется двигать финал плей-офф – он назначен на следующий день после финала Кубка Англии.

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«Престон» в начале даже шел на первом месте. В первых восьми турах было шесть побед и две ничьих. Возможно, дело было в удачном календаре – за этим последовали три поражения подряд от «Вест Брома», «Лестера» и «Ипсвича». Сейчас все постепенно стабилизировалось в конце первой десятки.

Но даже так работа тренера Роба Лоу вполне заслуживает комплиментов.

«Мидлсбро» – разочарование. Перед стартом Чемпионшипа Opta считала «Боро» одним из фаворитов сезона. Суперкомпьютер вообще отдавал команде Майкла Кэррика первое место. Но в начале люто не везло – до 8-го тура шли в зоне вылета. К Новому году ситуация выправилась, даже дошли до полуфинала Кубка Лиги (но там получили от «Челси»).

Выше 9-10 места пока так и не поднялись – шансов на места в плей-офф с каждым туром все меньше.

Неудачники сезона: «Бирмингем» вне конкуренции

Да, у нас есть «Мидлсбро», который не оправдывает надежды. И есть «Ротерхэм», который вполне может попасть в тройку худших команд в истории Чемпионшипа (то есть составить компанию «Ротерхэму-2016/17» и «Ротерхэму-2004/05»). Но превзойти неудачи «Бирмингема» просто невозможно.

В мае клуб продали новым владельцам-американцам, среди которых и Том Брэйди. В октябре они уволили тренера Джона Юстеса, когда команда шла на шестом месте. Взамен назначили Уэйна Руни. И это было фиаско: через 15 матчей легенду уволили. В период между первой (21 октября) и последней (1 января) игрой Руни «Бирмингем» набрал меньше всех очков (10), проиграл больше всех матчей (9) и пропустил тоже больше всех (30) в Чемпионшипе.

После назначения Тони Моубрея ситуация чуток выправилась, но уже в феврале новому тренеру пришлось уйти с поста по состоянию здоровья. Вместо него остался ассистент Марк Венус, который за месяц не выиграл ни одной игры и проиграл 5 из 6. Доводить сезон до конца будет Гари Роуэтт.

Задача простая – избежать вылета. Сейчас внизу таблицы плотно: у «Бирмингема» 39 очков и 21 место из 24. Столько же у «Хаддерсфилда», на очко меньше у «Шеффилд Уэнсдей», а еще есть большая группа команд, у которых 40-43 очка. Будет непросто.

Вдобавок ко всему летом «Бирмингем» упустил Джоба Беллингема – воспитанник клуба ушел в «Сандерленд», где стал одним из самых ярких полузащитников лиги . За нового таланта получили меньше двух миллионов евро. Великолепный бизнес!

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Фото: Gettyimages /Stephen Pond, Michael Regan, Justin Setterfield, George Wood