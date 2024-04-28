Младший Мбаппе тоже уйдет из «ПСЖ». Его сравнивают с Бускетсом, но в «Реал» не зовут

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Мбаппе летом покинет «Пари Сен-Жермен» – если эта новость вас уже достала, предлагаем новый ракурс. Вслед за Килианом из «ПСЖ» уйдет и его младший брат Этан.

И наверняка не в «Реал».

Этан – не форвард, а опорный полузащитник, который организует игру

Этан на восемь лет младше Килиана. И во многом повторяет путь старшего брата: начинал в парижской команде «Бонди», в которой папа работал тренером, а когда старший брат оформил трансфер в «ПСЖ», младший отправился вслед за ним.

В 2019-м Этан попал в число 48 лучших молодых футболистов Франции, его пригласили в престижную академию Клерфонтен, которую прошли Тьерри Анри и Николя Анелька. Мбаппе приехал на просмотр, но предпочел остаться в «ПСЖ».

«Это было решение семьи, – объяснял бывший директор Клерфонтен Жан-Поль Лафарг. – Мальчик – очень изящный полузащитник. Он действует на поле непринужденно, очень умный. Из него точно вырастет большой футболист».

Да, в отличие от Килиана, Этан не скоростной форвард, а полузащитник, к тому же левоногий и опорный. Если старшего брата сравнивали с Роналдо, младшего – с Серхио Бускетсом, Тиаго Моттой и Мартином Субименди. Хотя ростом Мбаппе-младший все-таки пониже – 176 см.

Один из скаутов в интервью L’Equipe описывал Этана так: «Если смотреть игры «ПСЖ» U-19, то он – один из лучших. Прогресс за последние полтора года выдающийся. Мбаппе действует проще, но эффективнее. Он трудится на команду и не гнушается черновой работы – отборов и перехватов».

Но даже с таким хорошим профайлом Этан не главный, а один из множества талантов в академии парижан. Уоррен Заир-Эмери старше всего на год (даже меньше), но уже стабильно играл в основной команде и получил вызов в сборную Франции. Младшего Мбаппе пока приглашают только в юношескую.

Этан дебютировал во взрослом футболе в день рождения брата. Вышел на замену на одну минуту

Этана Мбаппе не бросают во взрослый футбол, как Килиана. И семья, и «ПСЖ» максимально аккуратно подводят мальчика к основе. Родители толком не дают младшему сыну светиться в медиа – раньше даже не комментировали вопросы о том, выйдут ли когда-нибудь сыновья вместе на поле.

«ПСЖ» несколько раз символически включал Этана в заявки на товарищеские матчи. Но дебютировал он только в конце 2023-го – вышел на минуту против «Метца». 20 декабря, в день рождения Килиана.

«Я очень рад, что ему понравилось! – светился после матча Килиан. – Но мне понравилось еще больше! Как старшему брату мне чертовски приятно. Я и не думал, что когда-то испытаю подобные чувства. Этот матч навсегда останется в памяти».

А вот Луис Энрике был чуточку сдержаннее. Хотя все равно похвалил и пообещал игровое время:

«Этан – очень интересный молодой футболист, способный сыграть на многих позициях. Я уверен, что он еще выйдет на поле в форме «ПСЖ». У него очень известная фамилия, которой непросто соответствовать».

Отчасти предсказание испанского тренера сбылось: он ненадолго выпускал Этана в Кубке Франции, а в конце апреля дал целых 17 минут в Лиге 1 против «Лорьяна».

Но теперь есть вероятность, что Этан больше никогда не сыграет за «ПСЖ».

Этан хочет остаться, но у мамы плохие отношения с клубом

В 2024-м Этан стал заложником ситуации со старшим братом. У Килиана летом заканчивается контракт – и он уходит из «ПСЖ». У Этана заканчивается молодежный контракт, следующая ступень – профессиональный.

По версии французских медиа, клуб очень хотел продлить соглашение с Этаном, да и он сам намерен остаться. После того, как Килиан в феврале объявил об уходе, Луис Энрике прямо спросил у младшего брата, собирается ли он за старшим. «Нет, я болею за «ПСЖ» и хочу остаться в Париже», – такой был ответ, если верить Le Parisien.

Но дальше переговоры застопорились из-за напряженных отношений руководства «ПСЖ» с Файзой Ламари, мамой футболистов и их агентом. Женщина считает, что клуб последние месяцы старается разрушить репутацию их старшего сына. Судя по поступкам Килиана, он с ней согласен.

Но война в элитах задевает и младшего сына. Инсайдер Фабрис Хоукинс сообщает, что переговоры по контракту Этана заморожены со стороны клуба, а источник L’Equipe считает, что охладившиеся отношения между мамой и руководством повлияют на решение семьи. Прямо сейчас все выглядит так, что Этан уйдет из Парижа летом.

Куда отправится Этан – непонятно. Тот же Фабрис Хоукинс писал, что Мбаппе-младшего отправляли в мадридский «Реал» в комплекте с братом, но этот переход маловероятен. Зато, если верить инсайдам RMC Sport, Этаном уже интересуются клубы Лиги 1, Испании и Германии.

Так что есть вероятность, что и этим летом мы не останемся без трансферной саги про Мбаппе. Этана Мбаппе.

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Фото: Aurelien Morissard/Global Look Press