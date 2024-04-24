Кто в этом сезоне РПЛ чаще всех теряет очки, когда ведет в счете? А кто самый волевой?

Считаем вместе.

РПЛ приближается к финишу – многие тренды сезона уже понятны. Считаем, кто самый волевой, а кто регулярно упускает победный счет.

Кто самый волевой – набирает очки, когда уступает в счете

Титул самой волевой команды РПЛ забирает «Локомотив» – набрали 13 очков, уступая в счете. При этом победы всего две, но в семи случаях удавалось сравнять счет. Только в четырех матчах «Локо», уступая в счете, не сумел сравнять.

● «Краснодар» редко уступал в счете, но в итоге до победы довел только один из семи таких матчей. В четырех и вовсе проиграли. Ну это не чемпионский уровень.

● «Зенит» и «Локомотив» набирают в среднем по 1 очку в матчах, где уступают в счете – остальные команды меньше очка.

● Интересно, что больше двух волевых побед в этом сезоне ни один клуб не одержал. Если в счете уступали «Сочи», «Крылья Советов», «Рубин» и «Балтика», то на победу болельщики этих команд могли не рассчитывать.

● В РПЛ часто действует принцип «кто счет открывает, тот и выигрывает». В АПЛ у самой волевой команды – «Ливерпуля» – 27 очков в матчах, в которых соперник вел в счете, а 13 очков – только восьмой показатель. В Серии А у «Наполи» – 19 очков, «Кальяри» взял 17. «Реал» – самый волевой в Ла Лиге (23 очка), следом идут «Жирона» (22) и «Барселона» (16).

В Бундеслиге по этому показателю с отрывом лидирует «Аугсбург» – 23 очка в матчах, где команда проигрывала. «Байер» обычно вырывает в концовках, но, уступая по ходу матчей, взял только 10 очков, часто спасают ничьи. «Лион» – главный по волевым победам в Лиге 1 (18 очков).

Видим, что в РПЛ показатели куда ниже, но это можно объяснить общим количеством матчей: в России прошло только 24 тура, а команды из топ-5 сыграли уже 30+.

А кто регулярно упускает победный счет?

Больше всех в этом случае теряет ЦСКА – уже минус 21 очко. Недавно сгорели даже кризисному «Ахмату» (1:2), хотя повели на 62-й минуте.

● Пять клубов РПЛ вообще не проигрывают, если ведут в счете: «Локомотив», «Крылья», «Рубин», «Урал» и «Балтика».

● «Краснодар» вел аж в 20 матчах из 24, но лидер по очкам все равно «Зенит» – 46 против 44 у южан.

● В АПЛ главный по упущенным победам – «Брентфорд»: потеряли целых 30 очков. В Серии А по этому показателю лидирует «Сассуоло» (минус 28 очков), в Ла Лиге – «Альмерия» (23). «Реал» ни разу не проиграл, если вел в счете, а вот «Барса» упустила уже 13 очков. Во Франции больше всех теряет «Тулуза» (20 очков), а в Германии – «Боруссия» М (27). Еще один мощный факт про «Байер» – ноль потерянных, если команда повела в счете. 25 побед в Бундеслиге, не дают даже сравнять.

ЦСКА по потерянным опережает даже «Тулузу», которая провела на шесть матчей больше – настолько часто дарят победы в этом сезоне.

21 очко потерял ЦСКА, ведя в счете. Сохрани половину – бились бы за титул