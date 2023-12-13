Сбылась мечта Захаряна. Сыграл с кумиром – Генрихом Мхитаряном

Следит за ним с детства.

В последнем туре группового этапа ЛЧ Арсен Захарян исполнил мечту: сыграл с Генрихом Мхитаряном.

Они оба вышли в основных составах, наш легионер из «Сосьедада» отыграл 77 минут (в протоколе только желтая), полузащитник «Интера» – 65.

В сентябрьском матче они могли максимум увидеться – тогда Захарян не вышел на поле. Но через три месяца все сложилось.

«Я много следил за ним». Захарян обожает Мхитаряна

Генрих – правда кумир Арсена.

«Хотел бы сыграть в Лиге чемпионов с «Интером», за который выступает Генрих Мхитарян. Было бы символично встретиться с кумиром детства. Я много следил за ним», – рассказывал Арсен в летнем интервью Нобелю Арустамяну, еще перед жеребьевкой.

Захарян не скрывает, что общается с Генрихом – армянин давал несколько советов, хотя они не так близки. А еще Мхитарян поддерживал Арсена в 2021-м – когда тот решил играть за сборную России вместо Армении.

Генрих высказался вполне четко и очень комплиментарно:

«Каждый волен решать свою судьбу сам. Это его личное дело. Он рос и играл в России. В итоге решил выступать за эту сборную. Так бывает. Мы должны уважать его выбор и пожелать удачи. Многие его критикуют, но он вырос в России. Есть игроки, которые выбрали сборную Армении. Это всегда хорошо, но есть некоторые футболисты, которые не хотят играть за сборную Армении. Только удачи им хочется пожелать».

Как там Захарян? Теперь он основной, помог выиграть группу

Арсен теперь регулярно выходит в старте, но повод печальный: главный конкурент, вингер Андер Барренечеа, вывихнул лодыжку и вылетел на несколько месяцев. Уже точно не сыграет в этом году.

Травмы мучают «Сосьедад»: с дискомфортом играет капитан Микель Ойарсабаль, получил травму в сборной. Только вернулся Киран Тирни. Игру с «Вильярреалом» раньше положенного закончил еще и Браис Мендес. С «Интером» обошлось.

Тренер Иманоль Альгуасиль поддерживает и хвалит Захаряна: «Было ясно, что, когда Арсен наберет форму, удивит тех, кто его не знает. Очень важно, чтобы он раскрепостился, понимал меня и общался с товарищами. Это поможет команде. У него есть необходимые качества, замечательный футболист».

«Сосьедад» благодаря этой ничьей выиграл группу, в 1/8 финала будет сеяным – проведет ответный матч дома. Команда прошла турнир без поражений: три победы и три ничьих.

«Интер» тоже в плей-офф – со второго места, сразу команды из одной группы пересечься не могут. Но вот если обе пройдут первый раунд, в четвертьфинале жеребьевка уже снова может свести Захаряна с Мхитаряном.

Фото: Gettyimages.ru/Alcoba Beitia; East News/AP Photo/Antonio Calanni