Как «Реал» сломал «Баварию»? Винисиус уничтожил Киммиха, у Тухеля спорные замены: быстрые мысли после 1/2 ЛЧ
От Артема Денисова.
«Реал» перевернул полуфинал ЛЧ против «Баварии», превратив 0:1 в 2:1 голами на 88-й и 91-й минутах. Фух, это было драматично.
Здесь – короткие ночные наблюдения о матче. Детальный разбор будет утром.
«Реал» разрывал «Баварию» слева. Не только дуэлью Винисиус-Киммих
Обводки Винисиуса против Йозуа Киммиха – константа второго тайма. Семь успешных попыток Винисиуса (ни у кого другого на поле нет даже трех), пять раз обыгран именно Киммих (никого другого не обводили даже трижды).
Классический сценарий: Винисиус пробрасывал мяч вдоль лицевой и на стартовом ускорении уходил от Йозуа. Копировать-вставить. Иногда добавлял разнообразия – помните, как Вини сместился по линии штрафной и хлестко пробил? Мануэль Нойер справился.
Винисиус по-хорошему завелся. Даже без Киммиха в соперниках что-то придумывал. Например, создал опасный момент для Родриго, когда резко прострелил из-под Маттейса Де Лигта.
На самом деле доминирование «Реала» слева не исчерпывалось дриблинг-этюдами Винисиуса после перерыва. В первом тайме на левой стороне поля постоянно собирались Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем. Явных моментов не было, но давление чувствовалось, а защита «Баварии» явно потихоньку уставала.
Особенно неприятными были моменты, когда Винисиус оказывался в серой зоне между игроками «Баварии».
Кстати, хорошая деталь в общий портрет Винисиуса: он вполне органично переходил из полуфланга (актуальнее в первом тайме) широко на фланг (актуальнее во втором).
4 действия с мячом Кейна на чужой половине в первом тайме – как вам? Зато «Бавария» забила гол, о котором Тухель наверняка мечтал
Хороший маркер, что «Баварии» было очень трудно переходить на чужую половину поля.
Харри Кейн играл в оттяжке, старался зацепиться за мяч, развернуться, разогнать атаку передачей, но «Реал» гасил угрозу. То Рюдигер вцепится в Кейна сильнее, чем Кейн в мяч, то пас не в темп, то партнеры Рюдигера подчистят.
Вот точки, где Кейн трогал мяч в первом тайме. Их четыре на чужой половине поля.
План «Баварии» понятен: защищаться и устраивать быстрые выпады. К сожалению, Серж Гнабри быстро сломался (опять), а Лерой Сане будто был не готов даже на 50%. Неудивительно – с 30 марта у него лишь 19 минут в Бундеслиге, человек выходит только в ЛЧ, наверняка отчасти калечит себя. Симптоматично, что вместо Гнабри появился не Томас Мюллер, а скоростной Альфонсо Дэвис. Он уместнее в быстрых выпадах.
Справедливости ради, именно голевая атака была будто бы из снов Тухеля накануне матча. Наверняка он мечтал о чем-то подобном. Именно Кейн переводом на фланг запустил Дэвиса на ворота «Реала». В конкретном эпизоде сработало. Но! На дистанции всего матча такие моменты были очень редкими.
Кстати, вместе с Гнабри и Сане не упомянут Джамал Мусиала. Дело в том, что Мусиала чаще не улетал под пас за спины, а, наоборот, спускался глубоко, чтобы стянуть игроков и начать быструю атаку пасом в свободную зону. Вполне неплохо справлялся с этой задачей, только потом «Бавария» глохла.
И голевую атаку ведь тоже запустил именно Джамал, отработав у своей штрафной.
Как же забавно, что за «Баварию» забил именно Дэвис
Сколько невероятных скоростных проходов Альфонсо Дэвиса видели фанаты «Баварии» за последние годы? А сколько из них заканчивались ну просто бездарнейшими ударами?
Дэвиса прорвало в момент, когда он стал главной мишенью для хейта среди болельщиков. Проблемы с продлением контракта, возможная продажа именно в «Реал», ужасная игра в обороне. На важнейший матч Дэвис остался в запасе, на его позиции играл Нуссаир Мазрауи (вообще-то правый, а не левый защитник), Дэвис вышел в атаку, несколько раз неплохо разогнался и, наконец, шикарно пробил со смещением.
Реально крутой гол. Любопытно, что Дэвис все сделал хладнокровно. Обычно сразу рвет с места и останавливается, только когда мяч улетит со стадиона. Здесь же сначала ускорился, замедлился, снова ускорился. Неожиданная четкость действий Альфонсо.
Что не так с заменами Тухеля в конце матча
Томас Тухель заканчивал в абсолютно автобусном сценарии. Линию обороны слева направо можно представить так: Дэвис, Ким Мин Чжэ, Дайер, Де Лигт, Киммих, Мазрауи. Формально Дэвис и Мазрауи чуть выше, но фактически садились дополнительными защитниками.
Больше всего удивляет замена Кейна – ладно Сане и Мусиала, которые явно не готовы на 100% изначально из-за повреждений, но Кейна в 2024-м меняли лишь раз – против «Дармштадта» при 4:1. Хотя Тухель после матча сказал, что Кейн не мог продолжать из-за боли в спине.
Дело даже не в том, что «Бавария» поплыла именно в обороне. Первый пропущенный – индивидуальная ошибка Нойера, который до этого играл отлично. Но после того, как «Реал» мигом сделал 2:1, у «Баварии» просто не оставалось ресурсов отыгрываться с Кимом на левом фланге защиты и с Мазрауи справа в атаке.
Тухель пошел ва-банк: либо радикальное сохранение 1:0, либо ужасные страдания даже при 1:1. Некем выбегать в атаку.
«Реал» все сделал четко: подкараулил ошибку, моментально зажегся и продолжающимся штурмом забил второй.
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Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein, David Ramos; IMAGO/Ulrich Hufnagel/Global Look Press
Реал заслуживал разгромной победы в матче очевидно, отличный матч провели в целом
Пишете так, словно у Баварии победу украли.
В этом же матче Реал просто смял Баварию
Ну да...не по протоколу свистнул...я так понял по итогу все равно же оффсайд. Не вижу просто статей про чудовищную ошибку судьи. Должны были давно со всех ракурсов пересмотреть. Орали бы с каждого угла .
П.с.
Уже реально кажется что судьям говорят сразу...этот реал как обычно устроит камбэк и победит....Просто подпортите им вкус победы,чтоб говорили о ошибки судьи)