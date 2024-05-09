Как «Реал» сломал «Баварию»? Винисиус уничтожил Киммиха, у Тухеля спорные замены: быстрые мысли после 1/2 ЛЧ

От Артема Денисова.

«Реал» перевернул полуфинал ЛЧ против «Баварии», превратив 0:1 в 2:1 голами на 88-й и 91-й минутах. Фух, это было драматично.

Здесь – короткие ночные наблюдения о матче. Детальный разбор будет утром.

«Реал» разрывал «Баварию» слева. Не только дуэлью Винисиус-Киммих

Обводки Винисиуса против Йозуа Киммиха – константа второго тайма. Семь успешных попыток Винисиуса (ни у кого другого на поле нет даже трех), пять раз обыгран именно Киммих (никого другого не обводили даже трижды).

Классический сценарий: Винисиус пробрасывал мяч вдоль лицевой и на стартовом ускорении уходил от Йозуа. Копировать-вставить . Иногда добавлял разнообразия – помните, как Вини сместился по линии штрафной и хлестко пробил? Мануэль Нойер справился.

Винисиус по-хорошему завелся. Даже без Киммиха в соперниках что-то придумывал. Например, создал опасный момент для Родриго, когда резко прострелил из-под Маттейса Де Лигта.

На самом деле доминирование «Реала» слева не исчерпывалось дриблинг-этюдами Винисиуса после перерыва . В первом тайме на левой стороне поля постоянно собирались Винисиус, Родриго и Джуд Беллингем. Явных моментов не было, но давление чувствовалось, а защита «Баварии» явно потихоньку уставала.

Особенно неприятными были моменты, когда Винисиус оказывался в серой зоне между игроками «Баварии».

Кстати, хорошая деталь в общий портрет Винисиуса: он вполне органично переходил из полуфланга (актуальнее в первом тайме) широко на фланг (актуальнее во втором).

4 действия с мячом Кейна на чужой половине в первом тайме – как вам? Зато «Бавария» забила гол, о котором Тухель наверняка мечтал

Хороший маркер, что «Баварии» было очень трудно переходить на чужую половину поля.

Харри Кейн играл в оттяжке, старался зацепиться за мяч, развернуться, разогнать атаку передачей, но «Реал» гасил угрозу . То Рюдигер вцепится в Кейна сильнее, чем Кейн в мяч, то пас не в темп, то партнеры Рюдигера подчистят.

Вот точки, где Кейн трогал мяч в первом тайме. Их четыре на чужой половине поля.

План «Баварии» понятен: защищаться и устраивать быстрые выпады. К сожалению, Серж Гнабри быстро сломался (опять), а Лерой Сане будто был не готов даже на 50%. Неудивительно – с 30 марта у него лишь 19 минут в Бундеслиге, человек выходит только в ЛЧ, наверняка отчасти калечит себя. Симптоматично, что вместо Гнабри появился не Томас Мюллер, а скоростной Альфонсо Дэвис. Он уместнее в быстрых выпадах.

Справедливости ради, именно голевая атака была будто бы из снов Тухеля накануне матча. Наверняка он мечтал о чем-то подобном. Именно Кейн переводом на фланг запустил Дэвиса на ворота «Реала» . В конкретном эпизоде сработало. Но! На дистанции всего матча такие моменты были очень редкими.

Кстати, вместе с Гнабри и Сане не упомянут Джамал Мусиала. Дело в том, что Мусиала чаще не улетал под пас за спины, а, наоборот, спускался глубоко, чтобы стянуть игроков и начать быструю атаку пасом в свободную зону. Вполне неплохо справлялся с этой задачей, только потом «Бавария» глохла.

И голевую атаку ведь тоже запустил именно Джамал, отработав у своей штрафной.

Как же забавно, что за «Баварию» забил именно Дэвис

Сколько невероятных скоростных проходов Альфонсо Дэвиса видели фанаты «Баварии» за последние годы? А сколько из них заканчивались ну просто бездарнейшими ударами?

Дэвиса прорвало в момент, когда он стал главной мишенью для хейта среди болельщиков . Проблемы с продлением контракта, возможная продажа именно в «Реал», ужасная игра в обороне. На важнейший матч Дэвис остался в запасе, на его позиции играл Нуссаир Мазрауи (вообще-то правый, а не левый защитник), Дэвис вышел в атаку, несколько раз неплохо разогнался и, наконец, шикарно пробил со смещением.

Реально крутой гол. Любопытно, что Дэвис все сделал хладнокровно. Обычно сразу рвет с места и останавливается, только когда мяч улетит со стадиона. Здесь же сначала ускорился, замедлился, снова ускорился. Неожиданная четкость действий Альфонсо.

Что не так с заменами Тухеля в конце матча

Томас Тухель заканчивал в абсолютно автобусном сценарии. Линию обороны слева направо можно представить так: Дэвис, Ким Мин Чжэ, Дайер, Де Лигт, Киммих, Мазрауи. Формально Дэвис и Мазрауи чуть выше, но фактически садились дополнительными защитниками.

Больше всего удивляет замена Кейна – ладно Сане и Мусиала, которые явно не готовы на 100% изначально из-за повреждений, но Кейна в 2024-м меняли лишь раз – против «Дармштадта» при 4:1. Хотя Тухель после матча сказал, что Кейн не мог продолжать из-за боли в спине.

Дело даже не в том, что «Бавария» поплыла именно в обороне. Первый пропущенный – индивидуальная ошибка Нойера, который до этого играл отлично. Но после того, как «Реал» мигом сделал 2:1, у «Баварии» просто не оставалось ресурсов отыгрываться с Кимом на левом фланге защиты и с Мазрауи справа в атаке.

Тухель пошел ва-банк: либо радикальное сохранение 1:0, либо ужасные страдания даже при 1:1. Некем выбегать в атаку.

«Реал» все сделал четко: подкараулил ошибку, моментально зажегся и продолжающимся штурмом забил второй.

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Фото: Gettyimages.ru /Alexander Hassenstein, David Ramos; IMAGO/Ulrich Hufnagel/Global Look Press