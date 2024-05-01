10 интриг полуфинала «ПСЖ» – «Дортмунд». Чтобы смотреть было еще интереснее

Список Артема Денисова.

Любой полуфинал ЛЧ вряд ли нуждается в рекламе, но на фоне соседней зарубы «Реала» и «Баварии» дуэль «ПСЖ» против «Дортмунда» выглядит скромнее.

Попробую сделать так, чтобы вы чуть сильнее ждали игру «ПСЖ» и «Дортмунда». Здесь главные интриги этого полуфинала.

Будет неочевидный финалист ЛЧ

После группового этапа суперкомпьютер Euro Club Index давал 4% на победу «ПСЖ» в ЛЧ и 3% на победу «Дортмунда». Это 8-й и 9-й результаты, большего ждали от «Манчестер Сити» (аж 30%), мадридского «Реала» (19%), «Баварии» (13%), «Арсенала» (7%), «Барселоны» (6%), «Атлетико» (5%) и «Интера» (5%). Суперкомпьютер Opta давал схожую оценку: «Дортмунд» – 7-й по вероятности победитель ЛЧ, «ПСЖ» – 8-й (в этом варианте «Барселона» ниже обоих клубов).

И да, «ПСЖ» и «Дортмунду» повезло с сеткой. Во-первых, «ПСЖ» выпал «Реал Сосьедад» в 1/8-й, хотя могли выпасть «Бавария», «Арсенал», «Реал Мадрид», «Атлетико», «Ман Сити» или «Барселона». Во-вторых, «ПСЖ» и «Дортмунд» попали в более простую сетку вместе с «Барсой» и «Атлетико», тогда как «Ман Сити», «Реал», «Бавария» и «Арсенал» (фактически четыре главных фаворита) оказались на противоположном пути к финалу.

Но у «ПСЖ» и «Дортмунда» был тяжелый групповой этап.

«ПСЖ» и «Дортмунд» уже играли в ЛЧ – в группе смерти

«ПСЖ», «Дортмунд», «Милан», «Ньюкасл» – в ЛЧ давно не было настолько сильной группы. «Дортмунд» финишировал первым, обеспечив место в плей-офф за тур до финиша, а на вторую путевку даже в последний игровой день претендовали остальные три команды.

Правда равная группа. По качеству футбола «ПСЖ» на дистанции шести игр был немного сильнее остальных. «Дортмунд» и «Милан» – на одном уровне, с небольшим лидерством «Дортмунда». «Ньюкасл» немного слабее остальных. Так что реальный исход – «Дортмунд» первый, «ПСЖ» второй, «Милан» третий, «Ньюкасл» четвертый – кажется вполне справедливым. Пожалуй, наибольший разрыв между двумя командами был в матчах «Дортмунда» и «Ньюкасла»: «Дортмунд» справедливо забрал две победы. Именно за счет них и вырвал первое место.

У «Дортмунда» и «ПСЖ» были о-о-очень разные по содержанию матчи

Первая игра – тотальное уничтожение «Боруссии». «ПСЖ» убил соперника прессингом и контрпрессингом. С 23-й минуты по 45-ю «Дортмунд» владел мячом 14,7% времени (еще раз: 14,7% на отрезке более 20 минут) и сделал лишь две передачи на чужой половине. Игра в одни ворота.

«ПСЖ» вскрыл автобус во втором тайме и спокойно довел игру до победы 2:0. До сих пор это один из худших матчей «Дортмунда» в сезоне.

Вторая игра совершенно другая. Эдин Терзич придумал оригинальное противоядие против эффективной персональной опеки «ПСЖ»: от ворот мяч разыгрывали вратарь Грегор Кобель, два центральных защитника Нико Шлоттербек и Никлас Зюле и… все.

При персональной опеке обычно разбирают всех, кроме вратаря соперника, так что он почти всегда свободен. Кобель спокойно держал мяч хоть по 20 секунд. Когда один из нападающих «ПСЖ» выдвигался на него и освобождал ЦЗ, Кобель сразу пасовал этому ЦЗ. Проблема была еще и в том, что Килиан Мбаппе недостаточно исполнителен без мяча и недостаточно плотно играл по Зюле, что упрощало «Дортмунду» розыгрыши.

Увы, «Дортмунд» мало что мог еще предложить. Отходя от ворот, команда выглядела тускло. А «ПСЖ» в ответ наказывал быстрыми выпадами (помните великий сэйв Зюле?). Во втором тайме обменялись голами: «Дортмунд» наказал Ашрафа Хакими за потерю у своей штрафной, Уоррен Заир-Эмери здорово включился вторым темпом.

В концовке «Дортмунд» оборонял удобный счет (ничья с «ПСЖ» гарантировала первое место в группе), «ПСЖ» не очень-то шел в атаку (если бы вдруг пропустили и проиграли, спустились бы на третье место). После матча Мбаппе был недоволен, что «ПСЖ» не боролся за первое место. «Глупо рисковать на 85-й минуте, когда есть шанс вылететь из ЛЧ», – ответил Луис Энрике.

Парадокс Терзича

Слабая первая половина сезона – качественная вторая половина. Это формула «Дортмунда» уже второй год подряд при Эдине Терзиче. Тогда ворвались в чемпионскую гонку, теперь в полуфинале ЛЧ.

Как объяснить прогресс в этом сезоне? Арендованный у «Челси» левый защитник Иан Матсен улучшил структуру позиционных атак, Джейдон Санчо набрал форму после «МЮ», сильно спрогрессировал Марсель Забитцер, Нури Шахин и Свен Бендер усилили штаб Терзича.

Тренерскую силу Терзича тяжело оценить. В первом круге у «Дортмунда» едва ли соберется три-четыре уверенные победы в Бундеслиге. Были совершенно ужасные матчи: против «Штутгарта» в чемпионате, против «Штутгарта» в Кубке Германии, против «ПСЖ» в ЛЧ. При этом после зимней паузы очевидна положительная динамика (не только потому, что «Дортмунд» был слишком плох осенью, и на его фоне легко казаться лучшей версией себя).

Но даже сейчас, на хорошем отрезке, Терзич порой принимает плохие решения. Например, на первый матч с «Атлетико» не включил Юлиана Брандта в старт. Выбрал физически более крепкого Феликса Нмечу. В итоге «Атлетико» все равно разорвал «Дортмунд» именно в стыках, Нмеча никак не помог. А вышедший сразу после перерыва Брандт сразу улучшил атаки «Дортмунда». Явный тренерский просчет, но «Дортмунд» все равно прошел дальше по итогам двух матчей.

Эксперименты Энрике

Уоррен Заир-Эмери – ложный фулбэк. Карлос Солер – ложный фулбэк. Рандаль Коло-Муани – правый нападающий. Витинья – левый нападающий. Ашраф Хакими – центрфорвард. Усман Дембеле – десятка.

Было это и многое другое. Что-то сработало здорово (Дембеле в центре поля). Большинство идей лучше бы и не вспоминать. Но сам факт этих экспериментов Луиса Энрке – дополнительная мотивация следить за «ПСЖ». В начале сезона команда играла в безжизненный ватокат. До сих пор бывает стерильное владение, но точно есть жизнь. Это все еще не великий футбол по качеству, но с таким футболом при удачной сетке, удаче и конкретным хорошим надстройкам Энрике можно выиграть нечто значимое.

Дембеле в этой ЛЧ уже прибил одну бывшую команду. Из «Дортмунда» уходил некрасиво

Усман Дембеле против «Барселоны» в четвертьфинале ЛЧ: два гола и заработанный пенальти за два матча.

Усман Дембеле в остальных играх сезона: три гола за 36 матчей.

Можно сделать вывод, что Дембеле плох на дистанции, но зажег против бывшего клуба. Это не так: вот подробный текст о гигантском вкладе Усмана в атаку «ПСЖ» даже без голов.

Он был полезен и в первом матче против «Дортмунда» в группе. Матч в Германии пропустил из-за перебора желтых. Почти уверен: его бы мощно освистали. Ну ладно, теперь получит свист в полуфинале. Дембеле – до сих пор рекордная покупка «Боруссии» (35 млн евро) и рекордная продажа (в «Барсу» за 135 млн). И ведь отыграл лишь один сезон! 6+12 только в Бундеслиге, до сих пор самый результативный год, если учитывать голы и ассисты только в чемпионате.

Вот только Дембеле некрасиво уходил из «Дортмунда». Требовал быстрой продажи, чуть не подрался с одноклубником, пропускал тренировки и – присядьте, вдруг упадете – отписался от клубного твиттера. Потом вскрылось, что еще и изгадил два дома, где проживал. Не так давно сказал, что воспринимал «Дортмунд» трамплином и сразу захотел в «Барселону», когда возник серьезный интерес.

Красивая история Фюллькруга

Совсем внезапные герои – отдельная красота ЛЧ. Центрфорвард «Боруссии» Никлас Фюллькруг дебютировал в главном евротурнире лишь в 30 лет. Он перешел из «Вердера» в «Дортмунд» в последний день летнего трансферного окна-2023 в статусе лучшего бомбардира прошлого сезона Бундеслиги. Перед 30-летием поехал на чемпионат мира и забил гол! Хотя еще за несколько месяцев до ЧМ играл во второй Бундеслиге. Не мог реализовать потенциал из-за частых серьезных травм.

Фюллькруг вонзил очень важный гол в ворота «Атлетико» в четвертьфинале. Головой после навеса – классика Никласа. До этого не забивал за «Дортмунд» два месяца. Хотя глобально проводит достойный сезон: 12+8 в Бундеслиге, 2+2 в ЛЧ. Очень полезен в подыгрыше. Его выигранные верховые единоборства и последующие скидки – едва ли не главный инструмент продвижения «Дортмунда» к чужой штрафной. Эту работу мало замечают (особенно когда Никлас не забивает), но она невероятно ценна для «Боруссии». Наверняка останется таковой и против «ПСЖ».

Невероятная форма Забитцера

Последние 2,5 года Марселя Забитцера – тяжелейший отрезок карьеры. Он перешел вместе с Юлианом Нагельсманном из «Лейпцига» в «Баварию», но выглядел слабо даже как игрок ротации. Во втором сезоне нормально прикрыл травмированного Леона Горетцку, но дальше плотно присел в запас. Не сумел полностью перезагрузиться в аренде в «МЮ». Был продан в «Дортмунд», но стартовые полсезона – ни о чем.

В 2024-м Забитцер будто набрал лучшую форму в карьере. Невероятная работоспособность. Он одновременно помогает разыгрывать мяч на первой стадии атак, а уже через пару секунд открывается у чужой штрафной под скидку Фюллькруга. Физическая форма точно на пике. И ведь носится с умом. Постоянными рывками либо сам открывается в опасных зонах, либо стягивает соперников и открывает пространство для одноклубников.

Последний шанс Ройса (возможно, и Хуммельса)

34-летний Марко Ройс – уже не игрок основы «Дортмунда». Потерял место в старте еще во второй половине прошлого сезона после восстановления от травмы. Продлил контракт на год с понижением зарплаты. Тогда хотя бы был первой опцией для выхода на замену. Сейчас может спокойно просидеть весь матч в запасе.

Наиболее реалистичный сценарий: «Дортмунд» отпустит Ройса летом. О завершении карьеры речи пока нет. Назывались абсолютно разные варианты: от возвращения в «Гладбах» до МЛС.

35-летний Матс Хуммельс тоже может уйти. Но ситуация другая: клуб заинтересован в продлении контракта, а Матс думает о завершении карьеры. У Хуммельса неровный сезон, он садился на скамейку, но к решающему отрезку сезона подходит железным основным.

Оба никогда не выигрывали Лигу чемпионов. Оба были в финале ЛЧ-2012/13, когда «Дортмунд» уступил «Баварии». Для обоих это до сих пор единственный финал – Хуммельс хоть и уходил в «Баварию», но за три сезона не добрался до решающей игры в ЛЧ.

Последний шанс Мбаппе выиграть ЛЧ именно с «ПСЖ»

Летом Килиан должен уйти из «ПСЖ», так что фиксируем его последнюю, седьмую попытку взять ЛЧ с парижским клубом. Пока лучший результат – финал ЛЧ-2019/20, 0:1 против «Баварии».

Мбаппе – лучший бомбардир ЛЧ-2023/24 (восемь голов, столько же у Харри Кейна). В Лиге 1 он забивает 1,13 мяча в пересчете на 90 минут, делает 1,43 результативных действия на 90 минут – почти рекордные показатели, лучше было только в сезоне-2018/19. Очевидно, он может стать икс-фактором.

Фото: Siu Wu, Daisuke Nakashima, Jan Fromme, Eibner-Pressefoto/Bahho Ka, Bernd Thissen/Global Look Press