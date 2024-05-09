Он вытащил «Реал» в финал ЛЧ. 20 фактов о Хоселу

Герой.

34-летний Хоселу – главный супергерой «Реала», снова сделавшего это . Форвард вышел на 81-й минуте, положил дубль за три минуты – то если лично перевернул тяжелейший полуфинал ЛЧ с «Баварией».

Родриго, переодевайся. Мы тебя узнали!

Забавный факт: «Реал» в плей-офф ЛЧ спасают неочевидные персонажи: в 1/8 финала с «Лейпцигом» сверкали Андрей Лунин и Браим Диас, в четвертьфинале вытащил один Лунин. А сейчас Хоселу, хотя Джуд и Винисиус тоже старались.

Вот 20 фактов о Хоселу – настоящем мадридисте, который вывел родной клуб в финал Лиги чемпионов.

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1. Хоселу на самом деле принадлежит «Эспаньолу», в прошлом сезоне он вообще-то вылетел со своей командой из Ла Лиги. Цеплялся 16 голами в 34 матчах, но спасти не вышло. И вот вместо Сегунды – выход в финал Лиги чемпионов, потому что «Реал» подхватил в аренду.

2. «Мадрид» взял Хоселу по одной простой причине – больше было некого. Сорвалась даже аренда Рауля де Томаса из «Райо Вальекано».

3. Хоселу стоит 1,5 млн евро. Полтора миллиона евро. Полтора. Это даже не цифра с трансфермаркта, а официальная сумма, прописанная в арендном договоре как право выкупа. Ну конечно теперь Хоселу стоит десяток-другой миллионов, но для «Реала» – полтора.

4. Когда «Реал» позвонил семье Хоселу, игрок расплакался от счастья. Тогда переговоры только начинались. Понятно стало сразу, чем они закончатся.

5. Хоселу всегда мечтал вернуться: с 2019-го посещал каждый финал «Реала», особенно понравилось в Париже, вот фото из 2022-го. Триумфальная арка. Ага, кто мог подумать, что к новому триумфу он приблизит команду мечты сам.

6. Забавно: Хоселу и Дани Карвахаль женаты на сестрах-близняшках – Мелани и Дафне Каньисарес. Вот это команда-семья.

7. Отношения с Мелани – особенные. С детства встречались, сошлись окончательно в 2016-м. Любви испанец посвятил тату на левой ноге, там фото девушки во время беременности.

8. Хоселу – один из друзей Дениса Черышева, пересеклись они в «Кастилье». Россиянин предупреждает: с таким конкурентом Килиана Мбаппе «лучше даже не привозить»! Ну по умению тащить в ключевые моменты ЛЧ мы все за эти два дня увидели разницу, действительно.

9. Если Хоселу не играет за «Мадрид», забивает ему: восемь голов в матчах с родной командой. Один из тех самых воспитанников, что постоянно наказывали «Реал».

10. На пресс-конференцию после возвращения в «Мадрид» приехала вся семья игрока. Хоселу, как и его мать, рыдали от счастья. А потом футболист сказал: «Я здесь, чтобы отдать все. Это клуб моей жизни».

11. Хоселу – воспитанник «Сельты», а не «Мадрида», как принято считать. Попал в академию «Реала» только летом 2009-го, но к тому моменту уже дебютировал на взрослом уровне.

12. Проведя три года в «Кастилье», Хоселу получил шанс в главной команде. В мае 2011-го он вышел с «Альмерией» – и забил. Потом в Кубке Испании – снова гол.

13. Этого не хватило, чтобы очаровать Жозе Моуринью. Тренер попросить отдать парня в «Хоффенхайм», не видел в основе. «Реал» выручил за Хоселу шесть миллионов евро. Несмотря на это, игрок грустил, что не мог толком поработать с Моуринью. Все еще обожает Жозе, ни капельки обиды.

14. Хоселу забил всего пять раз за «Хоффе», в нем разочаровались и отдали на год в «Айнтрахт». Но и там ничего не вышло – немецкие приключения форварда продолжились в «Ганновере».

15. Только 10 голов за новый клуб – каким-то чудом Хоселу завлек «Сток Сити», который тогда играл в АПЛ.

16. Не продержавшись и года в дождливом «Стоке», испанец вернулся домой – в «Депортиво», еще не опустившийся на дно. Нет, с Феде Вальверде не пересеклись, уругваец приедет позже, а Хоселу помог удержать «Депор» в элите.

17. «Депортиво» мечтал выкупить Хоселу, но не хватило денег. Испанец не хотел играть за «Сток», тут подвернулся вариант с «Ньюкаслом». Хоселу понравился Рафе Бенитесу, тренер одобрил трансфер за 5,5 млн евро.

18. Хоселу так и не стал там основным у Рафы. Забивал мало, а с уходом Бенитеса решил уезжать и сам – снова в Испанию. Согласовал контракт с «Алавесом», там здорово играл в связке с еще одним сбитым летчиком – Лукасом Пересом.

19. Два года назад Хоселу перешел в «Эспаньол», заманил каталонский проект. Вышло грустно, а еще форвард вляпался в скандал: угрожал «Алавесу», что станет хуже играть, если клуб активирует опцию продления. Кстати, все еще судятся из-за компенсации.

20. Именно из «Эспаньола» Хоселу впервые попал в сборную Испании – в 33 года. В дебютном матче положил дубль Норвегии. Потом выиграл Лигу наций и поедет на Евро-2024.

Хоселу обожает мадридский «Реал».

А теперь все, кто еще обожает мадридский «Реал», в десятки раз сильнее обожают Хоселу.

Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!

Фото: East News /Europa Press via AP, Pierre-Philippe MARCOU / AFP; instagram.com/mel.canizares ; David Ramirez/Keystone Press Agency, Simon Moore/imago sportfotodienst/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Denis Doyle