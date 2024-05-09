Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!
Пока не нужно лишних слов.
Их просто и нет.
«Реал» на 88-й минуте еще проигрывал полуфинал Лиги чемпионов «Баварии» из-за гола Альфонсо Дэвиса.
А на 91-й уже вел 2:1.
Дубль Хоселу, вышедшего на замену, когда никто не ждал ни его, ни такого переворота.
Великий «Реал».
Королевский камбэк королевского клуба.
Одним движением брови.
Хотя стойте – разве кто-то удивлен?
Фото: Gettyimages.ru/David Ramos
Спасибо ВАР, что справедливо засчитали второй гол Хоселу!
Ну, а Папа Карло показал этим тактическим гигам кто настоящий папа в европейском футболе :)