Не пытайтесь обыграть «Реал» в ЛЧ! Ни-ко-гда!

Пока не нужно лишних слов.

Их просто и нет.

«Реал» на 88-й минуте еще проигрывал полуфинал Лиги чемпионов «Баварии» из-за гола Альфонсо Дэвиса.

А на 91-й уже вел 2:1.

Дубль Хоселу, вышедшего на замену, когда никто не ждал ни его, ни такого переворота.

Великий «Реал».

Королевский камбэк королевского клуба.

Одним движением брови.

Хотя стойте – разве кто-то удивлен?

Фото: Gettyimages.ru /David Ramos