Лучший грузин прямо сейчас – не Хвича. Жорж Микаутадзе разрывает Францию

Артем Денисов – о лидере «Метца».

Просто факты.

1. Микаутадзе – седьмой в списке бомбардиров Лиги 1 с 12 голами. По гол+пас с 16 очками (12+4) он занимает шестое место.

2. 12 голов Микаутадзе – это 35% от всех (34) голов «Метца». Сильнее зависимость только у «ПСЖ» от Килиана Мбаппе и у «Лиона» от Александра Ляказетта – по 38%.

3. Благодаря голам Микаутадзе «Метц» набрал 16 очков. Всего у «Метца» лишь 29 очков. Жорж вколотил пять победных голов – больше только Мбаппе (восемь) и Джонатан Дэвид из «Лилля» (семь).

Звучит мощно, да? Тогда перейдем к главному факту: Микаутадзе не было в «Метце» полсезона. При Микаутадзе «Метц» забил 22 гола, и к 16 из них напрямую (гол или ассист) причастен Жорж. В пересчете на 90 минут больше Микаутадзе во Франции забивает и ассистирует только Мбаппе. Делает это в глянцевом «ПСЖ», а Микаутадзе – в «Метце», где он единственная нормальная атакующая единица.

16-е место – зона стыков. Если бы не Микаутадзе, «Метц» точно был бы в зоне вылета. В последнем матче против «Ренна» (2:3) Микаутадзе сделал 1+1, но получил прямую красную – очень спорную, во Франции случился судейский скандал. Отсутствие Микаутадзе в финальных играх может сильно повлиять на команду.

Почему Микаутадзе не было в «Метце» полсезона

Потому что его продали в конце лета 2023-го.

«Аякс» заплатил за Микаутадзе 16 миллионов евро. «Метц» лишь дважды зарабатывал больше – на продажах Исмаила Сарра в «Ренн» (17 млн) и Пап Матар Сарра в «Тоттенхэм» (16,9 млн).

Микаутадзе разорвал Лигу 2 в прошлом сезоне: лучший бомбардир (23 гола), лучший по гол+пас (23+8). «Метц» поднялся в Лигу 1 и готовился к продаже, оставалось лишь выбрать наиболее выгодный вариант. Пока «Метц» выбирал, Микаутадзе успел сделать 2+1 в трех стартовых турах Лиги 1 и только затем отправился в Нидерланды.

Там он стал частью кошмарного сезона «Аякса». Если вдруг пропустили: «Аякс» некоторое время провел в зоне вылета, обновил несколько исторических антирекордов, влетел «Фейеноорду» 0:6. Последнее, правда, уже без Микаутадзе. С открытием зимнего трансферного окна Жорж мигом вернулся в «Метц» в аренду.

Статистика в «Аяксе»: девять матчей во всех турнирах, ноль результативных действий.

Необычный сезон: мощный старт в Лиге 1 за «Метц», большой трансфер в «Аякс», полный провал в Нидерландах и триумфальное возвращение в «Метц». После очередного гола во Франции Микаутадзе спросили, как «Аякс» реагирует на вновь шикарную форму Жоржа.

«Никаких новостей, – приуныл Микаутадзе. – В «Аяксе» обо мне будто забыли».

Вместе с арендой «Метц» прописал опцию выкупа Микаутадзе летом за 13 млн. Теоретически можно представить, что «Метц» выкупит Жоржа у «Аякса» и продаст еще дороже в другой клуб.

Потенциально хорошее выступление на Евро-2024 за Грузию еще увеличит стоимость Микаутадзе.

Микаутадзе – грузин. Французский грузин

Родители Жоржа – грузины, приехавшие во Францию еще до рождения сына. Жорж родился в Лионе, вся его жизнь проходит во Франции.

Но Микаутадзе называет родиной именно Грузию и до сих пор в межсезонье проводит в Тбилиси целый месяц. Постоянно на связи с двоюродными братьями.

«Когда был маленьким, меня научили читать, писать, говорить по-грузински. Это способ не забывать происхождение», – объясняет Микаутадзе. И говорит, что хинкали и хачапури по-аджарски – любимые блюда. Сестра Анна рассказывала, что играть за сборную Грузии – детская мечта Жоржа.

Семья невероятно важна для Микаутадзе: «Родители, брат и сестра – главные люди в моей жизни. Мы до сих пор общаемся каждый день по телефону, по видеосвязи или текстом. Встречаемся вживую при любом удобном случае. Я зашел так далеко в футболе только благодаря семье. И вместе с семьей».

Вся семья приехала к Жоржу на месяц в Амстердам, когда ему было особенно сложно после перехода в «Аякс». Он не знал языка, клуб никак не помогал с адаптацией: «Я жил в отеле более двух месяцев и сходил с ума от одиночества».

Анонимный источник, работавший с Микаутадзе еще до «Аякса», в интервью L’Équipe отмечал, что Жорж зависим от атмосферы в команде: «Ему важно чувствовать себя любимым, находиться в зоне комфорта. Таким игрокам нужен клуб, который позиционирует себя семьей». А «Аякс» в этом сезоне будто находится в постоянном бракоразводном процессе.

Прорыв Микаутадзе – сюрприз. Его отчисляли из академии «Лиона»

Экс-директор учебного центра «Лиона» Жан-Франсуа Вульез оправдывается, когда объясняет отчисление Микаутадзе из академии в 2015 году (Микаутадзе тогда было 15 лет): «Ему не хватало активности, мощи, еще и не повезло с сильными конкурентами – например, с Амином Гуири (сейчас нападающий «Ренна», 6+3 в Лиге 1-2023/24 – Спортс). Расстаться было тяжело, потому что у него хороший характер, он из хорошей семьи. Но не тянул по игровым навыкам».

Микаутадзе и сейчас – не махина (175 см), а в 15 лет дотягивал лишь до 140 см.

Сестра Анна вспоминала, что отчисление из академии – один из худших дней в жизни Жоржа. Вместе с родителями они долго утешали его на парковке учебного центра, потом приехали домой и несколько часов проговорили, сидя на диване.

Вскоре «Метц» подобрал Микаутадзе. Никаких серьезных проблесков до 20 лет, пока Жорж не уехал в аренду в «Серен» – бельгийский клуб, связанный с «Метцем». Там Микаутадзе сначала наколотил 22 мяча во второй лиге Бельгии, потом накопил 10 голов в элитном дивизионе. Затем вернулся в «Метц» и провел упомянутый выше прорывной сезон в Лиге 2. 23+8 по гол+пас.

Забавно, что одним из желающих купить Микаутадзе летом 2023-го был «Лион». Клуб, который отчислил Жоржа из академии. Может, он еще там окажется.

Игровой портрет Микаутадзе. Очень подвижный центрфорвард

Подвижность Жоржа – его главная особенность. Он стартует на острие, но постоянно оказывается на флангах. Легко и резко отскакивает туда в поисках свободного пространства. Центральные защитники теряют Микаутадзе, крайние защитники не сразу переключаются, и Жорж опасен.

Во Франции Микаутадзе нередко сравнивают с Каримом Бензема, но обычно поверхностно: оба форварды, оба из Лиона. На самом деле нечто общее можно найти именно в этих смещениях к флангам. Сразу вспоминается, как Бензема так отлетал к краю Винисиуса в «Реале». В «Метце» Винисиуса даже на минималках нет.

Обычно «игрок в одиночку спасает команду от вылета» – штамп, но в случае «Метца» это близко к правде. Команда постоянно защищается, но получается слабо (54 пропущенных), больше пропускает только «Лорьян» (63). Атака максимально блеклая. Вся надежда на Микаутадзе.

Большая часть голов Микаутадзе за «Метц» – либо наказание за жуткие ошибки обороны соперника, либо эффективная реализация моментов после ситуативного прессинга (в прессинг «Метц» идет крайне редко). Оцените гол Жоржа в ворота родного «Лиона». Или мяч в ворота «Клермона».

Как это объяснить? Микаутадзе крайне хладнокровен и сконцентрирован. Не выключается. Он осознает, что вряд ли получит много моментов. Вряд ли партнеры гениальным пасом найдут его перед воротами. Поэтому нужно караулить любые помарки защиты соперника и сурово наказывать. Трудно сходу назвать другого форварда в этом сезоне, который так результативно пользуется ошибками.

И да, Микаутадзе еще умеет ассистировать. Тоже приятное следствие оттяжек на фланги. Порой навешивает в штрафную, несколько раз «Метц» забивал после его кроссов.

Какие ограничения? Во-первых, Микаутадзе не выделяется физической мощью. С ростом 175 см ему сложно цепляться за длинные передачи. Во-вторых, понятная техническая ограниченность. Ускориться, обыграть на дриблинге, пробить – да. Разыграть тонкую комбинацию – нет. В-третьих, достаточно инертен без мяча. К этому добавим психологические особенности: выше говорили, как важна зона комфорта, так что любой трансфер – потенциальный риск хотя бы на бытовом уровне.

Оптимально – играть в контратакующем стиле, чтобы всегда было пространство для забегов. Интересно посмотреть на Жоржа в паре нападающих рядом с большим форвардом-ориентиром, чтобы отвлекал внимание и мог замкнуть пас Микаутадзе, когда тот выступает ассистентом.

Какой-нибудь французский клуб, борющийся за еврокубки, – наверное, лучший вариант.

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Фото: East News /Jean-Christophe VERHAEGEN / AFP, Gerrit van Keulen / ANP / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Baptiste Autissier, IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press