Почему «Дортмунд» в финале ЛЧ? Быстрые мысли после «ПСЖ»: плохой эксперимент Энрике, великий Хуммельс
От Артема Денисова.
«Дортмунд» второй раз победил «ПСЖ» 1:0 и прошел в финал Лиги чемпионов. Вот быстрые мысли об ответном матче.
Новый эксперимент Луиса Энрике. Да, в ответном полуфинале при 0:1
Я много раз писал о любви тренера «ПСЖ» к тактическим экспериментам. Было многое – даже Ашраф Хакими как центрфорвард. Новый опыт Энрике: Фабиан Руис как левый центральный защитник в тройке при владении.
Вот как это было. «ПСЖ» пробовал две структуры позиционных атак по ходу первого тайма. Вариант справа (где Нуну Мендеш левый ЦЗ в тройке) – классика многих матчей. Вариант слева (где Руис левый ЦЗ) – нововведение специально под «Дортмунд».
Плохой эксперимент.
Руис был слишком медлительным (впрочем, как и весь «ПСЖ»), до Килиана Мбаппе редко доходил мяч (а даже если да, заканчивалось это печально), «ПСЖ» вообще не вскрывал центральную ось. Правда, есть большие сомнения, что и без этого эксперимента «ПСЖ» вскрыл бы центр. Уж слишком безопасный перекат и ставка на фланг Ашрафа Хакими с Усманом Дембеле. В любом случае никаких плюсов от идеи не было, при этом игроки еще и оказались в непривычном положении.
Это не все. Энрике пытался исправить прессинг после первого матча. Можно представить модель «ПСЖ» без мяча как 4-4-2, где Мбаппе и Гонсалу Рамуш – центральные нападающие, а на флангах Руис и Дембеле. Задача Руиса и Дембеле была в том, чтобы стягиваться в зону мяча. Если «Дортмунд» разыгрывает через левый фланг, Дембеле идет на Иана Матсена (левый защитник «Дортмунда»), а Руис стягивается в центр, чтобы вместе с Уорреном Заиром-Эмери и Витиньей следить за тройкой полузащитников Эмре Джан – Марсель Забитцер – Юлиан Брандт. Если «Дортмунд» разыгрывает через правый фланг, Руис идет на Юлиана Рюэрсона (правый защитник), а Дембеле стягивается в центр, чтобы… Ну вы поняли, та же логика.
Это уже зональный, а не персональный прессинг, как почти во всех матчах «ПСЖ». Работало тоже так себе, хоть «Дортмунд» порой слишком нервничал и терял мячи в безобидных ситуациях. Опять же: Энрике предложил футболистам непривычный план в важнейшей игре сезона. И здесь тоже не преуспел.
И это тоже не все.
Почему бы хоть на время не поменять Витинью и Заира-Эмери местами, чтобы Витинья дополнил связку Хакими-Дембеле? Он сместился к ним буквально раз за игру, «ПСЖ» моментально создал момент. Очевидно, Витинья гораздо сильнее в комбинациях, чем Заир-Эмери. Он мог бы помочь Хакими и Дембеле.
Оправдалась ли вера в Лукаса Бералдо? Это 20-летний центральный защитник, купленный «ПСЖ» зимой у «Сан-Паулу» за 20 млн евро. Энрике мгновенно встроил его в состав. Бералдо полезен (но пока совсем не идеален) на мяче, при этом игра в защите сильно напрягает. Его накрутил Таке Кубо в 1/8 финала ЛЧ. Его уничтожил Роберт Левандовски в четвертьфинале. Теперь Матс Хуммельс элементарно пробил и забил, Бералдо никак не помешал. Если бы не разрыв крестов Люки Эрнандеса, играл бы он, а не Бералдо, это понятно. Но в запасе были Данилу Перейра и Милан Шкриньяр – оба в слабоватой форме, но они надежнее. За это не хочется уничтожать Энрике, сложный выбор, но в итоге Бералдо очень плохо сыграл в эпизоде с пропущенным.
Великий Матс Хуммельс
Хоть бы он не завершил карьеру! Много инсайдов: контракт 35-летнего Матса истекает летом, и все зависит от него – «Дортмунд» хочет, чтобы Хуммельс остался, а Матс размышляет, продолжать или уходить. Понятно, что нужно оценивать собственное состояние и то, готов ли дальше справляться с нагрузкой.
Со стороны пока очевидно, что Хуммельс справляется. Отличная игра в обороне в первом полуфинале, отличная игра в обороне во втором полуфинале и гол, который сильно помог «Дортмунду».
Самое крутое: лучшие игры Хуммельса в этом сезоне пришлись на важные матчи. Против «Милана» в группе ЛЧ, против «Баварии» в весеннем классикере, теперь дважды против «ПСЖ». Фирменные подкаты, передачи внешней стороной стопы и голы головой на месте.
Очень жаль Витинью
Вот уж футболист, который готов к любым экспериментам Энрике. Правда, есть подозрение, что Витинья заиграет у любого тренера и в любом стиле.
Минимальный процент брака, шикарные передачи из глубины, постоянное управление высоким темпом во втором тайме. И дальние удары! В этом сезоне голы издали – его фишка. Он пытался и в этот раз, но перекладина.
Витинья был стабильно силен и против «Барсы» в прошлом раунде, и на дистанции всего сезона. Никаких вопросов. Очень качественный футболист.
Конечно, «ПСЖ» должен был забить хотя бы раз. Мощный штурм
3,22 xG, 30 ударов, аномальные попадания в штанги и перекладины – серьезный результат. Необходимы оговорки, что по итогам первого тайма не было даже 0,60 xG, а быстрый гол Хуммельса после перерыва обязывал «ПСЖ» рисковать.
Здесь мало чисто тактического. «Дортмунд» банально устал защищаться, «ПСЖ» обострял почти в любой ситуации, а если не получалось, быстро возвращал мяч и пробовал еще. В такой игре возрастает роль индивидуального мастерства. Мбаппе обязательно найдет момент, Дембеле кого-то обыграет в опасной зоне, Хакими забежит за спины и прострелит, Витинья бахнет издали.
Хотя даже по финальному штурму есть вопрос к Энрике. Стоило ли снимать Рамуша? После его замены подходы на какое-то время прекратились. В сутолоке центрфорвард уж точно полезен. Да, Рамуш достаточно не реализовал до того, как быть замененным, но ведь он и находил ударные точки.
А что «Дортмунд»?
Извините, если надеялись прочитать про финалиста ЛЧ, а я все про «ПСЖ». Просто «Дортмунд» был понятен. Команда защищала удобный счет. В первом тайме еще старалась не совсем вжиматься в штрафную. Во втором тайме «Дортмунд» очень сильно устал, из-за давления «ПСЖ» отходил глубже и глубже, перешел на тройку центральных (к Хуммельсу и Нико Шлоттербеку вышел Никлас Зюле).
В первом тайме «Дортмунд» хорошо защищался. Перекрыл центральную ось (Забитцер и Брандт классно перемещались), Хуммельс и Рюэрсон обезвреживали Мбаппе, на другом фланге Хакими и Дембеле устраивали суету, но Матсен, Карим Адейеми и Эмре Джан справлялись. Не нейтрализовали Хакими и Дембеле, но справлялись. Возможно, было бы иначе, если бы рядом с Хакими и Дембеле был Витинья, а не Заир-Эмери, но этого уже не узнаем.
Наверняка «Дортмунд» хотел бы почаще выбегать в атаки. Наверняка не хотел так вжиматься во втором тайме даже при счете 2:0 за два матча. Но пришлось, и «Дортмунд» выстоял. Команда опять максимально выложилась. Отмечу фигуру Грегора Кобеля – он как всегда надежен, и чувствуется, что партнеры верят в него. В больших матчах вратарь особенно важен.
Вряд ли кто-то поставит «Дортмунд» в список двух лучших команд сезона-2023/24 (как минимум из-за ужасной игры осенью), но «Дортмунд» сыграет в финале Лиги чемпионов-2023/24. Как коротко объяснить это?
Во-первых, в финалах ЛЧ не всегда играют лучшие команды евросезона. Во-вторых, именно в группе ЛЧ «Дортмунд» осенью не был так плох, как в Бундеслиге, и вполне заслужил выход в плей-офф. А дальше была вполне приемлемая для ЛЧ сетка (ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ»), где в каждом раунде «Дортмунд» не был значительно сильнее соперника, но и хуже тоже не был.
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Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press; Gettyimages.ru/Richard Heathcote; East News/FRANCK FIFE / AFP
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Можно было бы поставить вопрос: заслужил ли Дортмунд выход в финал? Ответ на него не такой очевидный и мог бы объединить эти 2 момента.
Если под заслужил мы понимаем, что команда, создала больше, но не забила, то финал заслужил скорее Псж(10 явных голевых моментов за 2 матча против 4 у Дортмунда).
Но у каждого есть и личная позиция - я очень рад за Дортмунд, рад что они выкинули мешок из ЛЧ и просто мне симпатична эта команда и то что они в финале это уже победа!
Забавно что у Псж вроде была ставка на правый фланг Дембеле и Хакими, но самые опасные моменты возникли 1) после подачи с левого фланга и удара в штангу Заира-Эмери(48’), 2) после розыгрыша через Витинью и его паса под удар на Рамуша(60’), 3) после удара Витиньи(88’).
"в финалах ЛЧ не всегда играют лучшие команды евросезона" - с тех пор как в плове ЛЧ работает схема, где фаворитов и андердогов разводят, это неактуальный тезис.
«Если под заслужил мы понимаем, что команда, создала больше, но не забила, то финал заслужил скорее Псж(10 явных голевых моментов за 2 матча против 4 у Дортмунда)» – это не так работает. «Дортмунд» почти 150 минут из 180 играл с комфортным для себя счетом. Нельзя просто считать явные голевые моменты. На мой взгляд, «Дортмунд» большую часть времени при комфортном счете оборонялся здорово. Вот в финальном штурме «ПСЖ» точно мог забивать хотя бы один. Мог и два, но тут уже не так уверен.
Второй опасный момент, который вы упомянули, начался с Хакими и Дембеле. Они нашли Витинью в пространстве в правом полуфланге.
"в финалах ЛЧ не всегда играют лучшие команды евросезона" – ну тут я просто капитан очевидность, но это захотелось проговорить
В сегодняшней игре да была задача удержать счет и если повезет забить, поэтому больше оборонялись и логично что Псж создал больше.
Но в 1 матче играли на встречных курсах, Дортмунд не садился так в защиту как в ответке, о чем говорит соотношение явных моментов - 5:4 в пользу Парижа, при этом 0 голов. То есть Псж и в той встрече наиграл на большее.
Второй опасный момент да начался с Хакими и Дембеле, но момент в острой фазе создал именно Витинья, когда вместе паса на Хакими в конце предпочел опасную передачу под удар.