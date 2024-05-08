Почему «Дортмунд» в финале ЛЧ? Быстрые мысли после «ПСЖ»: плохой эксперимент Энрике, великий Хуммельс

От Артема Денисова.

«Дортмунд» второй раз победил «ПСЖ» 1:0 и прошел в финал Лиги чемпионов. Вот быстрые мысли об ответном матче.

Новый эксперимент Луиса Энрике. Да, в ответном полуфинале при 0:1

Я много раз писал о любви тренера «ПСЖ» к тактическим экспериментам. Было многое – даже Ашраф Хакими как центрфорвард. Новый опыт Энрике: Фабиан Руис как левый центральный защитник в тройке при владении.

Вот как это было. «ПСЖ» пробовал две структуры позиционных атак по ходу первого тайма. Вариант справа (где Нуну Мендеш левый ЦЗ в тройке) – классика многих матчей. Вариант слева (где Руис левый ЦЗ) – нововведение специально под «Дортмунд».

Плохой эксперимент.

Руис был слишком медлительным (впрочем, как и весь «ПСЖ»), до Килиана Мбаппе редко доходил мяч (а даже если да, заканчивалось это печально), «ПСЖ» вообще не вскрывал центральную ось. Правда, есть большие сомнения, что и без этого эксперимента «ПСЖ» вскрыл бы центр. Уж слишком безопасный перекат и ставка на фланг Ашрафа Хакими с Усманом Дембеле. В любом случае никаких плюсов от идеи не было , при этом игроки еще и оказались в непривычном положении.

Это не все. Энрике пытался исправить прессинг после первого матча. Можно представить модель «ПСЖ» без мяча как 4-4-2, где Мбаппе и Гонсалу Рамуш – центральные нападающие, а на флангах Руис и Дембеле. Задача Руиса и Дембеле была в том, чтобы стягиваться в зону мяча. Если «Дортмунд» разыгрывает через левый фланг, Дембеле идет на Иана Матсена (левый защитник «Дортмунда»), а Руис стягивается в центр, чтобы вместе с Уорреном Заиром-Эмери и Витиньей следить за тройкой полузащитников Эмре Джан – Марсель Забитцер – Юлиан Брандт. Если «Дортмунд» разыгрывает через правый фланг, Руис идет на Юлиана Рюэрсона (правый защитник), а Дембеле стягивается в центр, чтобы… Ну вы поняли, та же логика.

Это уже зональный, а не персональный прессинг, как почти во всех матчах «ПСЖ». Работало тоже так себе, хоть «Дортмунд» порой слишком нервничал и терял мячи в безобидных ситуациях. Опять же: Энрике предложил футболистам непривычный план в важнейшей игре сезона. И здесь тоже не преуспел.

И это тоже не все.

Почему бы хоть на время не поменять Витинью и Заира-Эмери местами, чтобы Витинья дополнил связку Хакими-Дембеле? Он сместился к ним буквально раз за игру, «ПСЖ» моментально создал момент. Очевидно, Витинья гораздо сильнее в комбинациях, чем Заир-Эмери. Он мог бы помочь Хакими и Дембеле.

Оправдалась ли вера в Лукаса Бералдо? Это 20-летний центральный защитник, купленный «ПСЖ» зимой у «Сан-Паулу» за 20 млн евро. Энрике мгновенно встроил его в состав. Бералдо полезен (но пока совсем не идеален) на мяче, при этом игра в защите сильно напрягает. Его накрутил Таке Кубо в 1/8 финала ЛЧ. Его уничтожил Роберт Левандовски в четвертьфинале. Теперь Матс Хуммельс элементарно пробил и забил, Бералдо никак не помешал . Если бы не разрыв крестов Люки Эрнандеса, играл бы он, а не Бералдо, это понятно. Но в запасе были Данилу Перейра и Милан Шкриньяр – оба в слабоватой форме, но они надежнее. За это не хочется уничтожать Энрике, сложный выбор, но в итоге Бералдо очень плохо сыграл в эпизоде с пропущенным.

Великий Матс Хуммельс

Хоть бы он не завершил карьеру! Много инсайдов: контракт 35-летнего Матса истекает летом, и все зависит от него – «Дортмунд» хочет, чтобы Хуммельс остался, а Матс размышляет, продолжать или уходить. Понятно, что нужно оценивать собственное состояние и то, готов ли дальше справляться с нагрузкой.

Со стороны пока очевидно, что Хуммельс справляется. Отличная игра в обороне в первом полуфинале, отличная игра в обороне во втором полуфинале и гол, который сильно помог «Дортмунду».

Самое крутое: лучшие игры Хуммельса в этом сезоне пришлись на важные матчи. Против «Милана» в группе ЛЧ, против «Баварии» в весеннем классикере, теперь дважды против «ПСЖ». Фирменные подкаты, передачи внешней стороной стопы и голы головой на месте .

Очень жаль Витинью

Вот уж футболист, который готов к любым экспериментам Энрике. Правда, есть подозрение, что Витинья заиграет у любого тренера и в любом стиле.

Минимальный процент брака, шикарные передачи из глубины, постоянное управление высоким темпом во втором тайме. И дальние удары! В этом сезоне голы издали – его фишка. Он пытался и в этот раз, но перекладина.

Витинья был стабильно силен и против «Барсы» в прошлом раунде, и на дистанции всего сезона. Никаких вопросов. Очень качественный футболист.

Конечно, «ПСЖ» должен был забить хотя бы раз. Мощный штурм

3,22 xG, 30 ударов, аномальные попадания в штанги и перекладины – серьезный результат. Необходимы оговорки, что по итогам первого тайма не было даже 0,60 xG, а быстрый гол Хуммельса после перерыва обязывал «ПСЖ» рисковать.

Здесь мало чисто тактического. «Дортмунд» банально устал защищаться, «ПСЖ» обострял почти в любой ситуации, а если не получалось, быстро возвращал мяч и пробовал еще. В такой игре возрастает роль индивидуального мастерства . Мбаппе обязательно найдет момент, Дембеле кого-то обыграет в опасной зоне, Хакими забежит за спины и прострелит, Витинья бахнет издали.

Хотя даже по финальному штурму есть вопрос к Энрике. Стоило ли снимать Рамуша? После его замены подходы на какое-то время прекратились. В сутолоке центрфорвард уж точно полезен. Да, Рамуш достаточно не реализовал до того, как быть замененным, но ведь он и находил ударные точки.

А что «Дортмунд»?

Извините, если надеялись прочитать про финалиста ЛЧ, а я все про «ПСЖ». Просто «Дортмунд» был понятен. Команда защищала удобный счет. В первом тайме еще старалась не совсем вжиматься в штрафную. Во втором тайме «Дортмунд» очень сильно устал, из-за давления «ПСЖ» отходил глубже и глубже, перешел на тройку центральных (к Хуммельсу и Нико Шлоттербеку вышел Никлас Зюле).

В первом тайме «Дортмунд» хорошо защищался. Перекрыл центральную ось (Забитцер и Брандт классно перемещались), Хуммельс и Рюэрсон обезвреживали Мбаппе, на другом фланге Хакими и Дембеле устраивали суету, но Матсен, Карим Адейеми и Эмре Джан справлялись. Не нейтрализовали Хакими и Дембеле, но справлялись. Возможно, было бы иначе, если бы рядом с Хакими и Дембеле был Витинья, а не Заир-Эмери, но этого уже не узнаем.

Наверняка «Дортмунд» хотел бы почаще выбегать в атаки. Наверняка не хотел так вжиматься во втором тайме даже при счете 2:0 за два матча. Но пришлось, и «Дортмунд» выстоял . Команда опять максимально выложилась. Отмечу фигуру Грегора Кобеля – он как всегда надежен, и чувствуется, что партнеры верят в него. В больших матчах вратарь особенно важен.

Вряд ли кто-то поставит «Дортмунд» в список двух лучших команд сезона-2023/24 (как минимум из-за ужасной игры осенью), но «Дортмунд» сыграет в финале Лиги чемпионов-2023/24. Как коротко объяснить это?

Во-первых, в финалах ЛЧ не всегда играют лучшие команды евросезона. Во-вторых, именно в группе ЛЧ «Дортмунд» осенью не был так плох, как в Бундеслиге, и вполне заслужил выход в плей-офф. А дальше была вполне приемлемая для ЛЧ сетка (ПСВ, «Атлетико» и «ПСЖ»), где в каждом раунде «Дортмунд» не был значительно сильнее соперника, но и хуже тоже не был.

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Фото: IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO, IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeye, Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Richard Heathcote; East News /FRANCK FIFE / AFP