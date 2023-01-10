Тен Хаг за полгода привнес кое-что важное. Но пока это не лучший «МЮ» после Фергюсона

Свежий эпизод новогоднего сериала Sports.ru – про Эрика Тен Хага, который столкнулся в «МЮ» не только с футбольными испытаниями.

7 побед подряд, четвертое место в АПЛ, 72% выигранных матчей, лучший старт среди тренеров «МЮ» за 45 лет. К концу декабря Гвардиола даже косвенно признал «Юнайтед» претендентом на чемпионство. Как будто напрашивается большой вывод: «МЮ» нашел Его, мучения в прошлом, клуб наконец-то предпочел футбол футболкам.

Но основания для таких рассуждений шаткие, да и вообще можно влететь на орбиту знаменитых циклов, с которой больше десяти лет никак не сойдет другой клуб, играющий в красном. Кроме того, сама природа Тен Хага предусматривает терпение.

«Если удалось сохранить мяч, не нужно быстро искать гол, оцени опции на другой половине поля», – этот футбольный подход голландца проецируется и на его глобальные принципы.

Но вопрос, лучший ли это «МЮ» в постфергюсоновскую эпоху, настолько соблазнителен, что от него не уйти. Ответ на него может задать правильный фон для восприятия нынешних успехов.

Ниже – базовые показатели «МЮ» за 8 лет (именно за такой период есть доступные данные). Это отрезок, начинающийся с работы Луи ван Гала.

Эти цифры одновременно и обнадеживают, и остужают. С одной стороны, по остроте этот «МЮ» один из лучших за взятый отрезок, третий по разнице созданных и допущенных моментов. Неплохо для транзитного периода от хаоса к системе. С другой, в первый и второй сезоны Оле (18/19 и 19/20) клуб был агрессивнее и иногда крепче в обороне. Но эта острота и крепость не подготовила почву для дальнейших успехов. Есть и другая деталь: показатель PPDA (пасы соперника перед оборонительным действием «МЮ», чем меньше – тем агрессивнее прессинг) говорит, что «МЮ» на старте сезона прессинговал явно не так, как хотел Тен Хаг. А ведь высокое давление, которое предусматривает существенное ограничение свободы соперника, – один из основополагающих принципов голландца.

Разбежка между сезоном-14/15 очень большая, что может говорить об изменениях в технологии подсчета PPDA. Кроме того, только лишь на основе этого показателя нельзя давать железную оценку прессингу. Высокое среднее значение – скорее следствие проблем с прессингом на старте сезона.

«Аякс» Тен Хага лучше всех прессинговал и отбирал мяч в финальной трети. Но «МЮ» 14-й по этому показателю, – говорил в октябре Рио Фердинанд в эфире BT Sport. – Эти игроки показали, что не могут прессинговать в течение длительного времени. Они могут делать это урывками, но лучшие команды работают над этим каждую неделю. Футболисты еще должны доказать свои умения».

С тех пор прошло почти три месяца, и у «МЮ» есть продвижение в том числе и в давлении, но оно еще не идеально.

В общем, ответ на вопрос, лучший ли это «МЮ» после Фергюсона, простой: пока нет.

Не менее важен и другой вопрос: какое место занимает футбол Тен Хага в нынешней АПЛ?

Логично ли включение «Юнайтед» в чемпионскую гонку? В этом случае ответ тоже и обнадеживает, и остужает.

Для начала сравним остроту «МЮ» с конкурентами. Вертикальная ось – ожидаемые голы без учета пенальти, горизонтальная – процент касаний, которые приводят к удару, иллюстрирует, насколько осмысленно атакует команда, даже если доминирует.

По остроте «МЮ» пока не дотягивает до большой двойки, к которой в этом сезоне присоединился «Арсенал». Но тем не менее в первой части сезона выглядел острее заново строящегося «Тоттенхэма» и кризисного «Челси».

С обороной – похожая история, «МЮ» в топ-6 по двум важным показателям – допущенным ожидаемым голам без учета пенальти и проценту касаний соперника, которые привели к потере мяча. Этот «Юнайтед» уже не позволяет доминировать над собой и относительно надежен у своих ворот. Но не совершенен.

В оценке стартовых месяцев Тен Хага важны не только абсолютные показатели к январю, но и их динамика. И она как раз дает основания на осторожный вывод: как минимум в стартовые пять месяцев голландец двигался в правильном направлении, несмотря на хлесткие удары – как 0:4 от «Брентфорда» во втором матче, 0:4 к перерыву манкунианского дерби.

Чем выше красная кривая (ожидаемые голы) и чем ниже синяя (допущенные ожидаемые), тем лучше. На графике – скользящая средняя за 4 матча, чтобы плавнее отобразить тренды.

На графиках четко виден нестабильный старт – время, когда Тен Хаг экспериментировал с настройками, дальше «МЮ» окреп в обороне и с середины осени крайне редко допускал больше одного ожидаемого гола за матч. В атаке взлеты и спады гораздо резче, но к январю установился прочный положительный тренд. Как минимум по созданной и допущенной остроте этот «МЮ» лучше того, что был в августе. И это тоже хорошая новость. Многие тренеры врывались в эту команду с ноги, искрили в стартовых матчах, а потом налетали на проблемы. Кажется, Тен Хаг пошел другим путем.

Его терпение привело к тому, что «МЮ» обрел (ну или начал обретать) важнейший навык – умение спокойно вскрывать оборону, даже когда соперник предельно сконцентрирован. «Юнайтед» выглядит лучше всех команд АПЛ при равенстве на табло.

Кажется, это не случайно. Еще во времена «Аякса» Тен Хаг особо ценил моменты, когда его команда парой передач и движений без мяча разбирала соперника в равном матче, когда никто не собирался раскрываться.

Что такое идеальный гол Тен Хага? Три примера

Одна из образцовых комбинаций того «Аякса» (по мнению самого Тен Хага) – гол ПСВ на 37-й секунде. Начало момента. Свобода есть только у флангового игрока.

Проходит секунда, и Душан Тадич уводит центрального защитника на фланг, создавая коридор для паса Ван де Беку. В этот момент кое-что важное происходит и на другом фланге. Там Квинси держит максимальную ширину, не позволяя защитнику уйти на подстраховку в центр.

А когда тот все же решается, то уже поздно. Ван де Бек ныряет в освобожденное пространство, простреливает в центр, где Дольберг завершает эпизод, который родился из ничего.

«Это тот «Аякс», к которому мы стремимся, – комментировал Тен Хаг. – В этом мяче много футбола. Начинать [атаку] от обороны непросто. Сейчас соперники очень хорошо организованны. Ты можешь делать так, только если в форме. Если нет – застреваешь, и [для моментов] нужны контратаки или стандарты. Но наша команда способна создавать моменты, раскачивая соперника. Это хороший образец позиционного футбола. Мы называем это игрой нескольких десяток, которые создают разрывы между линиями и свободное пространство движением без мяча».

Похожая комбинация уже в «МЮ». Эланга с мячом на правом фланге. Санчо рывком освобождает пространство для Бруну Фернандеша, а Рэшфорд на левом фланге сохраняет необходимую ширину.

Эланга смещается в центр, освобождая пространство для Далота, защитник разрывается между Фернандешем и Санчо.

Через Санчо мяч доходит до уже свободного португальца. Защитник, который вроде бы переключился на Фернандеша, отвлекается, а опорника сбивает с толку рывок Эланги в центр.

Итог – Бруну в идеальной для удара позиции. Так «МЮ» вскрывает «Саутгемптон».

Гол «Арсеналу» в начале сентября – другая по исполнению, но та же по философии история.

Момент начинается, когда лондонцы выстроены в две плотных линии.

Проходит 25 секунд, в течение которых «МЮ» отдает несколько передач назад, выманивая «Арсенал». Ожидает удобного момента, который вскоре настает...

Построение соперника разорвано, центральный защитник Габриэль застрял где-то между линиями.

Итог – брошенный на фланге Антони, потому что Зинченко улетел на подстраховку в центр.

Так выглядит оборона «Арсенала», которая еще 30 секунд назад сохраняла образцовую компактность.

«Если удалось сохранить мяч, не нужно быстро искать гол, оцени опции на другой стороне поля...»

Такие моменты формируют идентичность, которая очень нужна командам уровня «МЮ» – в какой футбол они играют, от чего отталкиваются? При Оле четкого ответа на этот вопрос не было, при Жозе был, но вряд ли он всех устраивал. Тен Хаг же четко формулирует, что такое идеальный гол в его вселенной, и кажется, болельщиков это устраивает.

Терпение, с помощью которого «МЮ» создает моменты, свойственно Тен Хагу не только в тактике, но и в психологии.

Тен Хаг образцово гасил истерики Роналду и дал ему минимум три шанса

В «МЮ» он столкнулся с невероятно сложной задачей. Тренер, который в каждом интервью говорит, что его футбол строится на командном взаимодействии, получил самого эгоистичного игрока планеты.

Вы же помните, что Криштиану не приехал к старту предсезонки и тренировался отдельно в Португалии – потому что так захотел. Такие истории в клубах обычно провоцируют шторм, но Тен Хаг превратил его в штиль. Пропустил предсезонку, но одумался? Пожалуйста, набирай форму, игрок твоего типа нужен нам. Но сначала придется посидеть в запасе. Психуешь и не хочешь выходить на замену? Несколько дней отдыха тебе не помешают, приведи голову в порядок, а когда победишь истерику, возвращайся, может быть, ты нам пригодишься. Готов? Тренируйся и доказывай, место в старте нужно заслужить.

Да, выглядеть достойно на фоне позднего Криштиану не так сложно – учитывая, что португалец и его окружение почему-то держат большую часть мира за идиотов и считают, что любое слово суперзвезды должно считаться за истину и не требовать подтверждений. Достаточно сказать абстрактное «люди когда-нибудь узнают правду».

Но Тен Хаг по неопытности мог наделать массу ошибок – истерить в ответ, бросить неосторожную фразу на пресс-конференции, пойти на обострение конфликта или просто сдаться, выпуская Роналду в основе. Вместо этого – честность и адекватность, которую, кажется, оценили многие в «МЮ». Вы вряд ли найдете много болельщиков в здравом уме, которые будут сожалеть об отъезде семьи Роналду из Манчестера.

Жестким тренерам часто свойственна злопамятность и мстительность, которая рано или поздно приводит к потере уважения. Тен Хаг делает все, чтобы избежать такого образа. В конце декабря он неожиданно оставил Рэшфорда в запасе на матч с «Вулверхэмптоном», выпустил во втором тайме, и форвард забил. Голландец мог сказать что-то дежурное про часть плана и большую обойму игроков, которым нужно давать время, но спустя неделю все честно разложил. Причина – дисциплинарная, Рэшфорд опоздал на собрание и поэтому потерял место в старте на один вечер.

«Возможно, это риск, но если хочешь развить что-то, создать правильное отношение к победе и культуру, нужно идти этим путем.

Если позволите [игрокам] быть недисциплинированными, если они не будут соответствовать установленным стандартам, ценностям, правилам, тогда это ударит вам в лицо, ведь на поле подобное не добавит дисциплины, необходимой для побед».

Никаких двойных смыслов и намеков, никакого самолюбования, честность и прямота – разве болельщикам этой команды сейчас нужно что-то другое?

«Начинать на новом месте всегда сложно, – говорил Тен Хаг еще в «Аяксе». – Ты не знаешь клуб, не знаешь возможности игроков. Сталкиваешься с разными ситуациями.

Тренерство основано на опыте. Больше занимаешься этим – опытнее становишься. Получаешь новые знания, если открыт к ним. Если хочешь учиться у игроков, других тренеров, других культур, то развиваешься».

Развитие вместе со своим тренером, у которого уже есть сложившаяся философия – кажется, то, что нужно заблудившемуся «МЮ». Никакого нового Фергюсона, потому что Фергюсон один, никаких больших надежд, потому что даже самый системный тренер в мире не в силах влезть в голову топ-менеджента, никаких больших титульных ожиданий, потому что «Ман Сити», «Арсенал» и «Ливерпуль», который еще обязательно проснется.

Просто стремление к идеальным голам и системе. И наслаждение процессом.

Фото: globallookpress.com/Darren Staples; Gettyimages.ru/Michael Regan