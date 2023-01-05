Мак Аллистер начинал 2022-й в запасе «Брайтона», а закончил чемпионом мира и трансферной целью «Челси». Он важнейший союзник Месси

Сериал о героях ушедшего года и их вдохновляющих историях продолжает Вадим Лукомский – рассказом об аргентинском полузащитнике Алексисе Мак Аллистере.

С этого сезона футбол окончательно перестал подчиняться календарному году – даже «Золотой мяч» теперь вручают по итогам сезона. В прошлом статус героя года тоже был скорее символическим, многое привязывалось к сезону. Мак Аллистер в 2022-м – исключение. Его мегапрорыв оказался в максимальной степени привязанным к календарю.

До 1 января 2022-го аргентинец даже не был основным полузащитником в «Брайтоне». В первой половине АПЛ-2021/22 он лишь однажды отыграл все 90 минут. Все изменилось 2 января – Алексис сделал дубль в ворота «Эвертона». «Эта игра стала поворотной точкой, – вспоминал Мак Аллистер. – Я не очень много играл до нее, но 26 декабря против «Брентфорда» у нас выбыло пару игроков из-за ковида – я получил шанс. Вся семья поддерживала меня со стадиона, что сильно помогало. А потом мы играли с «Эвертоном» – и я забил два. Просто потрясающий день, который поменял все».

С тех пор Алексис не останавливается в прогрессе. Во втором круге прошлой кампании Мак Аллистер лишь два раза не вышел в стартовом составе. В начале этого сезона аргентинец стал железным игроком основы и ключевым элементом полузащиты – сыграл 99,7% от общего времени до отъезда на ЧМ (раньше лучшим результатом в «Брайтоне» были 62,1%).

В Катаре Алексис стал волшебной палочкой Лео Месси – помогал кумиру творить магию с мячом и без мяча. При обороне адаптации ложились преимущественно на Хулиана Альвареса и Мак Аллистера – оба блестяще справлялись с повышенным объемом. В атаке Алексис был главным адресатом, когда Лео нужно было отыграться с кем-то между линиями – смещаясь с левого фланга, Мак Аллистер заполнял чужую опорную зону, чем помогал в созидании. Как и все в этой сборной, Алексис всего лишь служил гению Месси, но делал это категорически качественно – стал не просто чемпионом мира, а одним из теневых героев турнира.

Такое развитие событий могло стать сюрпризом для многих, но точно не для владельца «Брайтона» Тони Блума и его помощника Пола Барбера. В конце октября – как раз перед турниром – они продлили контракт Мак Аллистера (до 2025-го с опцией автоматического продления на год для клуба). Верили и даже ждали такой вспышки, хотя она не была очевидной – первый матч ЧМ Алексис начал на скамейке, завоевав место и статус уже по ходу турнира.

Это не первый случай, когда помешанный на анализе данных «Брайтон» видит будущее четче остальных. «Когда я начинал карьеру, ко мне не выстраивалась очередь из клубов европейских топ-лиг. Я играл за «Архентинос Хуниорс», когда ко мне обратился «Брайтон». В первом же разговоре со мной и агентом они рассказали, что я один из лучших игроков по цифрам в возрасте до 21. В «Брайтоне» очень много работают с цифрами и статистикой. Мне повезло тут оказаться».

ФА тоже не считала Мак Аллистера «особенным талантом» (важно для получения разрешения на работу). Дважды «Брайтону» приходилось отправлять Алексиса в аренду обратно в Аргентину – сначала в «Архентинос», а потом в «Боку». Только когда он был в статусе игрока олимпийской сборной Аргентины, ему дали добро на переход в АПЛ.

Теперь в составе «Брайтона» есть чемпион мира. «25 лет назад мысль о чемпионе мира в нашей команде была голубой мечтой. Сейчас это реальность. Просто потрясающе. Прекрасная новость для болельщиков и работников клуба, которые внесли свой маленький вклад», – восторгался в интервью BBC исполнительный директор «Брайтона» Пол Барбер.

Так Алексиса встречали после возвращения в клуб:

Клуб дал Мак Аллистеру две недели отпуска после турнира. Он должен был вернуться только к кубковому матчу против «Мидлсбро» (7 января), но по собственному желанию приехал пораньше (2 января), обрадовал Роберто Де Дзерби почти образцовым физическим состоянием и уже вышел на замену в матче АПЛ против «Эвертона».

За Алексисом выстроилась очередь из «Челси», «Ливерпуля», «Арсенала», «Ювентуса» и прочих, но он не спешит уходить из «Брайтона», так как благодарен за то, что в него поверили, и хорошо себя чувствует тут.

Мак Аллистер опорник по объему работы и десятка по мышлению. Поттер сыграл ключевую роль в его эволюции

Лучшее описание Мак Аллистера – тотальный полузащитник. Он сочетает в себе качества созидателя, опорника и бокс-ту-бокса – все на отличном уровне. Алексис вырос в такую машину благодаря комбинации естественных качеств (формировался как десятка в молодежных командах), работы с Грэмом Поттером (перевернул его представления об игре без мяча) и правильного отношения к футболу (с детства охотно впитывает новую информацию).

«Мне нравится играть и в роли десятки, и в роли шестерки. Самое важное – помогать партнерам и команде. Также хотелось бы максимально часто открываться в центральной зоне, где есть возможность чаще касаться мяча», – так себя описывает сам Мак Аллистер.

Путь к этой точке был трудным. «Честно говоря, сразу после смены позиции (перевода в опорную – Sports.ru) я хотел убить Поттера, но он мой тренер – и таков футбол. На выходе он очень сильно мне помог – я прибавил в универсальности и физической стороне игры. Благодаря ему я стал намного лучше как игрок», – описывал процесс Алексис.

Тренер еще в 2020-м рассказывал, что видит в аргентинце данные для трансформации в объемного полузащитника, который стартует в опорной зоне: «Алексис обладает качествами, которые любят болельщики. Он очень трудолюбивый, но с отличным видением поля. Делает передачи вперед, но редко теряет мяч. Способен сделать пас, который меняет ход встречи. Я наслаждаюсь работой с ним».

Похожее впечатление Алексис производил на партнеров. «Мне нравится трудолюбие и интенсивность, с которыми он играет. От ребят, которые приезжают из Южной Америки, ждешь, что они будут очень хороши в техническом плане, но Алексис дополняет это самоотдачей. Еще невероятно быстро понял принципы игры нашей команды – в короткие сроки это правда трудно сделать», – резюмировал экс-защитник «Брайтона» Дэн Берн.

Постепенно готовность работать без мяча и осваивать новые роли трансформировалась в качественную игру в этих направлениях. «В «Брайтоне» я развил свою игру. Особенно сильно я прибавил при Грэме. Тренерский штаб очень здорово обучал нас прессингу и организации игры без мяча. Я узнал много нового и сильно благодарен. Теперь я сильнее», – делился ощущениями Мак Аллистер перед ЧМ.

Косвенный индикатор прогресса – статистика Алексиса. Каждый сезон в Англии он прибавлял и в отборах+перехватах, и в продвижении мяча. По первой метрике он вообще в топ-10 АПЛ (хотя это даже не основная его работа). Прогресс в продвижении мяча сопровождался ростом точности передач, то есть не просто изменилась его роль – он стал эффективнее распоряжаться мячом.

Алексис очень ценил конкретику и детальность в установках Поттера: «Самая сильная сторона Грэма в том, как он планирует подготовку к матчам и доносит до нас, что нужно делать. В тактическом плане он и его штаб просто восхитительны. Они готовят нас к каждой мелочи».

Экс-тренер «Брайтона» в ответ ценил Мак Аллистера за игровой интеллект и готовность принимать новые задачи: «Изменение роли, через которое прошел Алексис – это серьезная перемена. Я видел у него необходимый игровой интеллект, чтобы справиться с этим. Мне нравятся его характер и готовность брать на себя ответственность. Сейчас он хорош и в доставке мяча вперед, и в отборах».

Тренер и игрок идеально попали друг в друга, а их совместимость умножилась на фанатичное отношение Алексиса к футболу. «Честно говоря, почти не изучал город. Почти все время провожу дома, пью мате, смотрю футбол и слушаю людей, которые говорят о футболе. Я футбольный фанат. Везде ищу возможности прибавить, а в остальное время стараюсь отдыхать и быть профессионалом. Мне нравится проводить время с девушкой и семьей, когда они сюда приезжают», – рассказывал Мак Аллистер.

При всей универсальности Мак Аллистера у него есть одно выдающееся качество – чувство пространства. Он чаще всех в АПЛ получает мяч в зоне 14 (центр чужой опорной зоны), обладая при этом 5 и более метрами пространства. Проще говоря, Алексис чувствует, где и когда возникают провалы в чужой опорной и вовремя там оказывается:

При этом Педри и Лерой Сане играют в топ-клубах и доминантных в плане владения командах. Алексис находит такие возможности в «Брайтоне». По меркам середняка команда тоже много владеет мячом (56,5%), но даже не больше всех в АПЛ (5-е место). Мак Аллистеру труднее попадать в такие топы, но он умудряется, потому что очень тонко читает игру.

Один из примеров чувства пространства – постоянные открывания на третьего, которые образцово провоцирует Алексис. О важности приема рассказывал Хави:

«Невозможно обороняться против открывания третьего игрока. Представьте, что Пике хочет отдать мне мяч, но меня очень плотно опекают. Очевидно, что Пике не может отдать мне мяч. Что делаю я? Ухожу подальше от мяча, уводя за собой защитника. В этот же момент Месси опускается для получения мяча. Он становится вторым игроком в нашем розыгрыше. Пике – 1-й игрок, Месси – 2-й, я – 3-й.

Пике отдает на Месси, который возвращает ему мяч – и тут появляюсь я. Отлепляюсь от защитника, который повелся на ту перепасовку, Пике пасует мне. Я свободен. Если игрок, который играет против меня при обороне, смотрит на мяч, он не заметит, что я ушел от опеки, следовательно, я становлюсь 3-м игроком, а команда уже получает преимущество. Это голландская школа, это идеи Кройффа. Голландские треугольники эволюционировали в этот прием».

Участие в таких треугольниках требует постоянного чтения пространства. Алексис очень силен в этом. Например, в голе «Эвертону» в прошлом сезоне у него было два таких открывания по ходу одной атаки.

В начале комбинации он прочитал, где будет пространство после того, как мяч дойдет от Марка Кукурельи к Леандро Троссарду:

В завершающей стадии открывался в нужную для скидки зону, когда Йоэл Велтман отдавал на Нила Мопе:

Умение мыслить на пару передач вперед – дар Алексиса. Его можно применять в разных стадиях построения игры – и, как выяснилось, даже в противодействии атакам соперника. «У Алексиса нет потолка. В европейском футболе он научится новым ценностям и без сомнения продолжит расти», – восторгался исполнительный директор «Архентинос» Алехандро Ронкорони.

Он оказался прав. Особенно поражает диапазон направлений, в которых прогрессирует Мак Аллистер. Он уже игрок без слабых мест и с парой совсем выдающихся качеств. Такая универсальность позволила ему сделать невероятный рывок в 2022-м и стать ключевым в двух очень разных командах.

В сборной Аргентины он отлично вписался в тотальные адаптации всей команды под Месси – служил ему, помогая в прессинге и при обороне, и своевременно создавал варианты для комбинаций.

В «Брайтоне» (и при Поттере, и при Де Дзерби) Алексис служит не конкретному игроку, а яркому атакующему стилю. Именно наличие такого игрока (десятки по качествам, но опорника по объему работы) позволяет играть в смелом стиле без постоянных провалов в центре. В ином случае пришлось бы выбирать и проявлять прагматичность.

Общий элемент лишь в доскональном следовании заданию и готовность жертвовать собой на благо Месси/командного стиля. 2022 год показал: награждаешь Алексиса важным для баланса трудным заданием – получаешь тонну полезных действий самого разного типа в центре поля.

В детстве Алексис помогал отцу со скаутскими отчетами. Мак Аллистер-старший играл в сборной с Марадоной

Спор Месси-Марадона имеет сакральное значение в семействе Мак Аллистеров. «Мы всегда дискутируем на эту тему. Для отца Марадона очень важен – не только из-за карьеры, но и из-за личной жизни. Я же с гордостью представляю сторону Лео и имею счастье с ним играть. Для меня он лучший в истории. Отец же всегда выбирает Марадону, я отвечаю, что Месси лучший. Думаю, никогда не прекратим спорить», – рассказывал Алексис в начале декабря.

Спор разрешился до конца месяца. «Сравнивайте Месси с теми, кто играет сейчас. Не сранивайте с Марадоной или Ди Стефано. Да, Месси – лучший в истории. Лучший на ЧМ-2022. И это в 35. Его свидетельство о рождении определенно лжет, – восторгался отец Алексиса Карлос. – Я рационален и понимаю, что против статистики Месси ничего не возразить. Но важно понимать контекст. Марадона противостоял куче персональных проблем и выигрывал вопреки им. Сначала чемпионат мира. А потом на собственных плечах дотащил до чемпионства целый итальянский город».

Карлос Мак Аллистер до последнего отстаивал Диего, потому что играл с ним в сборной перед ЧМ-1994 и даже немного приятельствовал: «Марадона флиртовал со смертью каждый день. Марадона был плохим, но плохим лишь для самого себя. Он никогда не вел себя плохо по отношению к другим. Не относился ни к кому высокомерно или плохо. На поле Диего был монстром, а я был обычным игроком. Он за мной приглядывал. Однажды он подарил Ролексы мне, Кили Гонсалесу и Хуану Себастьяну Верону. К сожалению, мои украли около базы «Расинга». Разбили окно в машине, но я не хотел отдавать. Парень с пушкой сказал: «Ролексы или твоя жизнь». Они стоили около 5 тысяч долларов, но были важны для меня как жест – их подарил мне Марадона».

Карлос сделал неплохую карьеру на позиции левого защитника. Его брат Патрисио был нападающим – и дорос до «Боки». Двое братьев Алексиса тоже футболисты – Кевин играет за «Боку», а Франсис за «Архентинос». «Думаю, они были рождены, чтобы стать футболистами, потому что росли и формировались в этой среде. Не только я, но и мой брат был футболистом, а в 1998 году мы даже основали маленький футбольный клуб Ла Пампе – он так и называется «Клуб Мак Аллистер», – вспоминал Карлос.

«Я был футболистом совсем другого уровня. Играл только внутри Аргентины, – рассказывал Мак Аллистер-старший. – Да, тут я играл за большие, важные команды, и сыграл достаточно, но был очень оборонительным игроком – жестким и неприятным для тех, кого опекал, еще неплохо играл головой, несмотря на рост. Алексис – другой. Он способен играть с мячом, отдавать волшебные пасы, вести игру команды. Он сначала думает о партнерах, а потом о себе. Относительно меня он уже игрок принципиально другого уровня. Спасибо Господу»!

В другом интервью Карлоса буквально заставили найти сходство: «Возможно, мы в похожей манере отбираем мяч. Но это единственное, что он перенял у меня». У отца есть еще один козырь: «Я никогда не был папашей-хвастуном, который травит байки о своем величии детям. Наоборот, объяснял им, что самое важное – это команда. Иногда опускаю их с небес фразой: «Стой, а ты пока еще не сыграл 400 матчей на профессиональном уровне». Еще я рассказывал им, что забивал «Реалу». Они не верили, но однажды эту игру показывали на ТВ и я сказал: «Просто смотрите». Иногда они должны такое слышать, хотя уже сейчас превосходят меня во всем остальном. Чем сильнее они будут отрываться, тем счастливее буду я».

Высокий тактический интеллект Алексиса тоже косвенно связан с влиянием отца. В детстве он брал ребят на матчи, где работал в качестве скаута. «Я проделывал селекционную работу для «Осасуны». Они ездили со мной на матчи и помогали составлять отчеты. В каждом матче я следил за 2-3 футболистами. Я отслеживал всех, а ребята делили их между собой и следили за ними индивидуально – потом мы отправляли в Испанию отчеты по аргентинским командам», – рассказывал Карлос. Алексис тоже об этом вспоминал: «Отец давал нам блокноты, в которых мы считали, сколько передач, навесов, ударов сделал игрок».

Ценные советы отец дает и по части планирования карьеры: «Иногда лучше остаться в одном месте на какое-то время. Сперва надо полюбить город, заставить фанатов полюбить себя, показать свою благодарность клубу. «Брайтон» через многое прошел, чтобы его подписать. Алексис должен показать, что ценит это».

Алексис выделял еще один значимый плюс – отец никогда не давил на него, обеспечивал финансово и не заставлял за счет физики быстрее продвигаться по вертикали молодежного футбола (как, по мнению Мак Аллистера, делают отцы, которые хотят, чтобы их дети побыстрее начали зарабатывать): «Это важный принцип. Каждый день мы тренировали технику. На маленьких полях часто играли пять на пять. Физику можно улучшить позже. Когда есть техническая база с детства, можно к ней добавить все, что захочешь».

Карьера Мак Аллистера показывает, что это правда. Он добавлял-добавлял новые элементы, а теперь стал чемпионом мира и тотальным полузащитником.

P.S.

А теперь ответ на вопрос, который тайно волнует всех и особенно Гари Макаллистера (культовый герой для болельщиков «Ливерпуля» и бывший полузащитник сборной Шотландии). Он был помощником тренера в «Астон Вилле», когда там работал Стивен Джеррард, и после одного матча подошел к Алексису: «Мы с Гари немного пообщались. Он хотел узнать про фамилию и семью, но нам так и не удалось выяснить, есть ли у нас родственные связи».

Без отца не разобраться. Вот его версия: «В нашей семье принято считать, что мы из Ирландии, а не из Шотландии. Мы перебрались в Аргентину в местечко, которое называется Пергамино, три или четыре поколения назад. Позже мои отец и мать переехали в Санта Розу, которая находится в провинции Ла Пампа. Там и родился Алексис.

Когда мы собираемся вместе, то все говорят, что наши предки были из Ирландии. Но я не знаю, был ли кто-то до них из Шотландии – возможно, они перебрались в Ирландию из Шотландии, тогда у нас есть и шотландские корни. Пока же мы всем говорим, что происходим из Ирландии».

Фото:globallookpress.com/Sebastian EL-SAQQA/firo Sportphoto , Andy Rowland via www.imago-image/www.imago-images.de , Panoramic/Keystone Press Agency ; REUTERS/Jason Cairnduff, Lee Smith; Gettyimages.ru/Mike Hewitt