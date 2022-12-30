Как команды АПЛ меняются при разном счете? «Ман Сити» и «Арсенал» резко тускнеют, когда не выигрывают

Колонки бывшего помощника Пепа Хуанмы Лильо в The Athletic – одно из открытий года. Разбирая ЧМ, испанец лишний раз напомнил, что футбольный результат складывается из огромного набора событий, в том числе случайных. И подчеркнул, что текущий счет очень влияет на рисунок матча.

«Это был чемпионат мира реакций на ситуации, когда все потеряно. Обстоятельства и счет всегда диктуют поведение и намерения — это очевидно. Но если нужен был наглядный пример, то чемпионат мира его дал.

Выступление Франции в финале было любопытным. Как будто им было трудно найти себя, как будто они должны были чувствовать себя мертвыми, чтобы попытаться убить соперника.

Даже когда они сделали счет 2:2, показав, что у них физической мощи в изобилии, можно было подумать, что в дополнительное время они сожрут Аргентину заживо, что они прижмут ее к перекладине. Но на самом деле – обратная картина. Франции снова пришлось отстать, чтобы найти то, что им было нужно. Это очень распространено в современном футболе».

Лильо навел на очень интересный вопрос: а как вообще команды ведут себя при разном счете? Кто просыпается, как Франция, только когда близок к провалу? Кому удобнее и проще отстаивать лидерство? А кто теряется, как только выходит вперед? Присмотримся к АПЛ, где сегодня стартует уже второй тур после международной паузы.

Одна из сложнейших задач в футболе – возвращаться в дело, когда уступаешь. Ведь в 90% случаев команда, забившая первой, как минимум не проигрывает.

Итак, кто в АПЛ не плывет, даже если пропустил?

Важнейшая оговорка: разумеется, команды сыграли разное количество минут при определенных результатах. Чем меньше минут – тем менее надежная выборка, и наоборот. Но и само количество минут в определенном статусе – тоже иногда показательно.

Дольше всего отставал в счете «Саутгемптон» (более 700 минут и, кажется, заслуженное 20-е место в таблицы). А вот меньше всего минут в роли догоняющего у «Ньюкасла» – всего 83. Очень близко и «Арсенал». Третий «Ман Сити», а за ними с большим отставанием группа остальных.

Из таблицы заметно, что «Арсенал» чувствителен к счету – блекнет, когда проигрывает. Проигрывая, хуже выглядит только одна команда АПЛ. Такая особенность команды Артеты компенсируется тем, что лондонцы очень редко оказываются в положении догоняющих. Но если оказываются, то надежного способа вернуться в дело нет. Это один нюансов, который может сказаться на чемпионской гонке. Но при этом, конечно, помним, что малая выборка (всего 97 минут) = ненадежные выводы.

У «Ман Сити» положение тоже удивительное. За 144 минуты отставания в счете в этом сезоне команда не создала ни одного момента. Команда Гвардиолы любит доминировать при комфортном счете, а вот если пропускает, кажется, часто утыкается в стену. Во многом из-за того, что соперник закрывается. Но! При этом и в обороне «Ман Сити» максимально крепок и ничего не позволяет сопернику – отчасти за счет контрпрессинга, отчасти за счет нежелания другой команды идти в атаку.

И «Арсенал», и «Ман Сити» по остроте при отставании в счете уступают последней команде лиги, но такую аномалию тоже можно списать на короткую выборку.

А вот «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» совсем не смущаются из-за статуса догоняющих. Правда, команда Эдди Хау при этом не очень надежна в обороне – потому что раскрывается. Игроки Антонио Конте держат баланс: дают остроту в атаке и сохраняют относительную крепость защиты.

Лидер по явным голевым шансам в статусе проигрывающего – «Ливерпуль». Из картинки следует, что отчасти это достигается ценой проблем в обороне – только два клуба АПЛ позволяют соперникам больше, когда проигрывают. Но при этом «Ливерпулю» удается достичь лучшей разницы в лиге по моментам при отставании в счете – именно за счет максимальной остроты впереди. Если команда пропустила, то в глазах Салаха и остальных нет безнадежности, и это хороший знак.

Более того – кажется, пропущенные мячи зачастую включают «Ливерпуль», делают его атаку еще опаснее. В общем, все как у сборной Франции на ЧМ-2022.

Смотрите сами!

При ничейном счете «Ливерпуль» создает в два с половиной раза меньше моментов, чем когда проигрывает

1,5 явных шанса на 90 минут против 3,6. Но…

…Из этой картинки заметно, что ничейный счет в целом всегда приглушает атаку – в любую сторону. Для сравнения: пять команд АПЛ создают 2 и более момента на 90 минут, если проигрывают, а вот при ничьей на табло ни у кого нет больше 1,6 момента. Вывод: в самый скучный футбол играют, когда на табло равенство. Но есть тем, кому при равенстве комфортнее, чем остальным.

То, что все матчи начинаются с 0:0, – хорошая новость для «Ман Юнайтед». Никто в АПЛ до Нового года не создавал в атаке больше команды Тен Хага. В защите у нее не лучший показатель, но и не провальный. Это дает общий положительный баланс – лучший в лиге при ничейной игре.

У «Арсенала» и «Ман Сити» снова схожие показатели. На первый взгляд кажется, что ничья – не очень комфортный расклад для них, показатели очень низкие. Может, это потому что они максимально быстро переключали равный счет на победный и просто не успевали собрать много моментов для статистики? Игровое время под ничейным результате это как будто подтверждает – 524 и 576 минут, одни из самых низких показателей в лиге. Но обратите внимание на качество обороны: «Сити» при равенстве позволяет сопернику 1,6 момента на 90 минут, «Арсенал» – 1. Баланс отрицательный, у «Ман Сити» вообще худший в лиге.

Когда-то же «Арсеналу» и «Ман Сити» должно быть комфортно? Все очевидно: при победном счете

Качественная реализация помогает и тем и другим как можно быстрее забивать в большинстве случаев, несмотря на отрицательную разницу моментов при ничьих. Когда «Ман Сити» и «Арсенал» вырываются вперед, то превращаются в самые опасные команды лиги. А вырываются вперед очень часто. Обе команды в лидерах по минутам, проведенным при преимуществе над соперником.

В показателях «Арсенала» и «Ман Сити» есть логика: при ничейном счете они очень часто налетают на многослойную оборону и пропускают контратаки. Если пропускают, то оборона соперника плотнеет еще больше и взломать ее тяжело. Основная задача в таком случае – как можно быстрее реализовать свой момент. Когда «Сити» и «Арсенал» забивают первыми, остановить их сложно.

А вот в показателях «Челси» логики мало. В статусе выигрывающих у них одних из худших показателей в лиге. Вторые с конца по созданным моментам и третьи – по допущенным. Следствие того, что система Тухеля внезапно пошатнулась, а новая от Поттера еще не выстроилась. Кроме того, нет надежного завершителя. У лучшего бомбардира «Челси» Кая Хавертца всего четыре гола. Какие-то команды превращают отсутствие таргетмена в плюс – угрожают сопернику с разных направлений. Но пока это не про «Челси».

И еще одна аномалия: худшая оборона в АПЛ при победном счете – у «Ливерпуля»! Но отчасти это следствие смелости и высокого прессинга (который в этом сезоне проходит трансформацию). Удивительно, что при этом у «Ливерпуля» острейшая атака в случаях, когда он ведет в счете. Несмотря на плохое настроение Клоппа, у него самая веселая команда в лиге.

В общем, если вы хотите зрелищных перестрелок, включайте любой матч «Ливерпуля». С большой вероятностью будет ярко.

А на какие тренды вы обратили внимание? И интересно ли посмотреть такую же статистику по другим лигам?

Фото: East News/Daniel LEAL / AFP, OLI SCARFF/AFP; REUTERS/Carl Recine, Paul Childs