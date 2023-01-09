Тренер «Фрайбурга» – чумовой мужик: приезжает на матчи на велике, практикует нудизм, заставляет игроков говорить о политике

Свежая серия новогоднего сериала Sports.ru – про Кристиана Штрайха и его бодрую команду.

Май 2022-го мог стать лучшим месяцем в 118-летней истории «Фрайбурга». До предпоследнего тура клуб шел в топ-4 Бундеслиги, претендуя на место в Лиге чемпионов, и ждал победы в финале Кубка Германии.

В обоих случаях «Фрайбург» проиграл (в чемпионате – дважды) и отдал ЛЧ с трофеем «Лейпцигу» Тедеско.

Потерпев двойное фиаско, Кристиан Штрайх вел себя не так, как любой другой тренер на его месте. После поражения в серии пенальти на Олимпийском стадионе он сочувственно обнял каждого игрока, поблагодарил судью, поздравил победителей, а потом отправился к трибуне за воротами, чтобы поклониться 30 тысячам фанатов.

Вместо горечи на лице была улыбка, которая не спала на пресс-конференции. «Я не могу злиться, – произнес Штрайх. – Возможно, завтра, но не сегодня. Мы вместе побеждаем и вместе проигрываем».

О том, что не сильно расстроится, он предупреждал за день до игры: «Если мы выиграем трофей, будет здорово. Если не выиграем, это тоже не станет концом света».

Медиа считали, что сезон-2021/22 – пик «Фрайбурга». По их версии, команда не воспользовалась моментом, дальше результаты пойдут на спад.

Получилось наоборот: январь 2022-го клуб с юга Германии встретил на втором месте в Бундеслиге и победителем группы в Лиге Европы. И это не случайность, как, например, в случае высокого места «Униона». Мощь «Фрайбурга» доказывает продвинутая статистика: клуб перебрал пять очков, но все равно держится в топ-3 – следом за «Баварией» и «Лейпцигом».

Штрайх по-прежнему относится к результатам без эмоций: «В год, когда мы играем в еврокубках, важно сохранить «Фрайбург» в Бундеслиге. Если это произойдет, сезон будет хорошим».

The Guardian сравнил стиль немца с подходом Раньери времен чемпионского сезона «Лестера». Итальянец до последнего повторял, что задача – не вылететь в Чемпионшип.

Возможно, Штрайх знает об аналогии, но никого не копирует. Он проповедует собственный стиль, который превратил аутсайдера из 230-тысячного города в конкурента «Боруссии», «Лейпцига» и «Баварии».

Штрайх играл за «Фрайбург» вместе с Левом, а в 25 внезапно выбрал учебу и работу вне футбола. Сейчас его называют хипстером и даже нудистом, а он объясняет, что обычный парень

Штрайх тренирует «Фрайбург» 11 лет – почти дольше всех тренеров из топ-5 лиг. Почти – потому что Диего Симеоне назначили в «Атлетико» на шесть дней раньше, 23 декабря 2011-го.

Кристиан мог бы быть рекордсменом, но долго не соглашался стать главным, хотя провел в клубе полжизни.

Сын владельца мясной лавки попал во «Фрайбург» в 22 – отыграл полузащитником сезон во второй Бундеслиге. В нападении за черно-белых в тот год бегал Йоахим Лев. Дальше случились трансфер в «Хомбург», выход в главную Бундеслигу, несколько матчей и последнее место в ней.

После вылета в 1991-м Штрайх поступил неожиданно – вернулся в родной край и покинул большой футбол. Точнее, оказался во «Фрайбургере» – второй команде города, которая обитала в пятом дивизионе. Там он провел четыре сезона, совмещая их с учебой и работой в лавке отца, пока не завершил карьеру из-за травмы. В 30 Кристиан сломал плюсневую кость и начал тренировать детей.

В 1995-м Штрайх во второй и последний раз устроился во «Фрайбург». Сначала занимался детьми, со временем дорос до молодежной команды. С ней он трижды выиграл молодежный Кубок Германии (2006, 2009, 2011), один раз – чемпионат (2008). Среди его выпускников – Деннис Аого, Омер Топрак, Оливер Бауманн и Даниэль Шваб.

После финала 2011-го мужчину перевели в первую команду – помогать Маркусу Зоргу, которого назначили главным тренером. Зорг – кстати, помощник Лева и Флика в сборной Германии – провалился: 13 очков после 17 матчей. Тогда руководство обратилось к Штрайху.

«Было ощущение, что я не справлюсь, – спустя годы вспоминал тренер. – Я представлял себе всю эту ответственность и то, что произойдет, если мы будем играть плохо. Я не думал, что соответствую должности».

Штрайх сопротивлялся несколько дней, но его уговорили. Решающий аргумент – слова боссов, которые отсылали к идентичности «Фрайбурга»: «Новый тренер приведет новых людей, а у нас в клубе заложена преемственность, которая очень важна. Как совместить чужих людей с подобным подходом? От твоего решения зависит все».

Спустя 11 лет Штрайх не может представить себя тренером в другом месте, кроме «Фрайбурга»: «Я слишком вжился в него. Я бы полностью потерялся, если бы меня вдруг окружили другие люди».

Кристиан действительно превратился в своего парня для «Фрайбурга», где привыкли к его философским пресс-конференциям, тренерский методам и образу жизни.

«Я не самый идеальный маркетинговый продукт», – говорит про себя тренер.

«Мы – зеленый экологичный город», – говорит про себя Фрайбург, который известен как место для тусовки левых активистов и альтернативных субкультур. В городе помешаны на чистоте воздуха, улицы покрыты бесконечными велодорожками, а в центре установлен счетчик углекислого газа.

Штрайх идеально вписывается в левацкий ландшафт. На тренировки и матчи он периодически приезжает на велосипеде. Обычай превратился в местную достопримечательность, теперь на велосипедах ездят ультрас.

В заботе об окружающей среде Штрайх пошел еще дальше: он носит одежду из экологичных материалов и просит игроков покупать мясо животных свободного выгула – то есть тех, которые растут в среде, приближенной к естественной, а не в инкубаторах. «Прошу вас не покупать цыплят по 2,5 евро, которых мучили всю их недостойную жизнь», – как-то обратился тренер.

Штрайх – поклонник Freikörperkultur, то есть натуризма – образа жизни в гармонии с природой. Отчетливее всего он проявляется в нудизме, хотя натуристы разделяют эти понятия. По их мнению, нудистами движет чувство комфорта, а за их субкультурой стоит философия.

За нетипичный стиль жизни 57-летнего тренера периодически называют хипстером, но он объясняет, что «обычный парень – ни татуировок, ни пирсинга».

Скорее всего, Штрайх – смесь старых взглядов, прогрессивного климата Фрайбурга и ценностей, которые он сформировал в процессе учебы и жизни. Например, несмотря на консервативное отношение к телу, немец поддерживает мультикультурализм.

В 2015-м во Фрайбурге нашли мертвой 19-летнюю студентку. Ее изнасиловал и утопил мигрант из Афганистана. Убийство повергло в шок нацию, против мигрантов активизировались как радикалы, так и обычные граждане. Все они критиковали политику открытых дверей Ангелы Меркель.

Неожиданно на пресс-конференции после очередного матча – а философствования Штрайха всегда случаются неожиданно – тренер заговорил о миграционном кризисе: «Сейчас самое время открыться людям, принять их, уменьшить страхи. Часто речь идет о страхе перед другими и страхе перед незнакомцами. Но узнавая их, мы знакомимся с другими способами мышления».

Штрайх построил самый ламповый клуб Германии: во «Фрайбурге» не боятся ошибок, знают свое место, круто прокачивают игроков и говорят правду в глаза

11 лет Штрайха во «Фрайбурге» можно разделить на три этапа:

• в сезоне-2011/12 он вытащил команду на 12-е место, в следующем – поднял в топ-5. Потом был провал из-за участия в еврокубках и вылет из Бундеслиги;

• «Фрайбург» оперативно вернулся, несколько лет успешные выступления cменяли серые: 7-е место – 15-е – 13-е – 8-е – 10-е. Но даже когда команда забиралась относительно высоко, ей везло. Например, сезон-2019/20: 8-е место в таблице, 13-е – в списке xP (разница потенциальных забитых голов и пропущенных – минус 17 при реальной разнице плюс один). Сезон-2020/21: 10-е место в таблице, 13-е – в списке xP (разница потенциальных забитых голов и пропущенных – минус 7 при реальной разнице ноль).

• перелом в прошлом сезоне. «Фрайбург» вошел в топ-6 и в турнирной таблице, и по xP. Впервые за время подсчета xG (с сезона-2014/15) команда показала положительную разницу. В этом сезоне она остается положительной.

И последние чудеса, и высокие места при не самой мощной игре объясняются несколькими вещами – все связаны с тренером.

Атмосфера, которую выстроил Штрайх

В рейтинге трансферных бюджетов «Фрайбург» плетется в хвосте Бундеслиги. Клуб ответственно относится к деньгам, поэтому покупает не самых дорогих игроков и только тех, в которых уверен тренер. При потенциальном трансфере Штрайх смотрит не только на футбольные способности, но и на характер и поведение вне поля.

«Нам нужны голодные и воспитанные мальчики, которые без ума от футбола. Если эти качества есть, то у игрока может быть несколько недостатков в игре», – объяснял босс трансферную философию.

Исполнительный директор Йохан Сайер добавляет, что клубу не нужны игроки, которые приходят потренироваться на полтора часа и уезжают домой: «Здесь так не работает. У Кристиана все остаются после тренировки и много работают, потому что знают, что по отдельности они не лучшие игроки в лиге. Им нужно работать, чтобы оставаться на уровне Бундеслиги».

Подбор игроков под тренера купирует конфликты и помогает установить добрые отношения в коллективе амбициозных мужиков.

Кристиан Гюнтер прошел академию «Фрайбурга» и молодежную команду Штрайха, за 10 лет провел больше 300 матчей за основу, съездил со сборной на Евро-2020 и ЧМ-2022 и несколько раз мог уйти на повышение. Но всегда его останавливала особая атмосфера. Защитник назвал клуб местом с нулевым негативом, где любую неудачу встречают с пониманием, а не с насмешками.

Матиас Гинтер начинал карьеру во «Фрайбурге». Из него он поехал на победный ЧМ-2014, а тем же летом перешел в «Боруссию» Д. Летом 2022-го 28-летний защитник стал свободным агентом и получил несколько заманчивых вариантов – «Барселона», «Интер», «Бавария». Но в итоге выбрал «Фрайбург». «Нет ничего более особенного, чем возвращение на родину, – комментировал он. – То, как «Фрайбург» развивается, каким потенциалом обладает, как сложились наши переговоры, – это просто дар судьбы».

Микроклимат обеспечивает в том числе стиль общения тренера. Ему важно, чтобы в команде его понимали. Для этого он постоянно коммуницирует с лидерами, которые помогают доносить информацию до остальных. «Идет постоянная связь. Вы никогда не увидите, чтобы игрок сказал СМИ, что понятия не имеет, почему он не играет. Штрайх изо всех сил старается объяснить всем свои решения», – говорит Кристоф Руф, автор книги о «Фрайбурге» и его тренере.

Игрокам нравится честность. Их не расстраивают даже непопулярные решения, потому что тренер говорит о них в глаза и объясняет причины. Например, однажды он оставил в запасе ветерана Нильса Петерсена из-за того, что его партнер Лука Вальдшмидт набрал сумасшедшую форму, и так объяснил это форварду: «Разговор с Нильсом занял, может быть, полторы минуты. После этого он тренировался как юный бог, как будто ничего не произошло. Смирение, с которым игроки признают, что другие могут быть лучше, – основа всего. Если мы продолжим в том же духе, мы неплохая команда».

По словам выше может показаться, что Штрайх – Кот Леопольд, который призывает всех жить дружно. Это не так: Кристиан умеет бешено мотивировать. «После некоторых его выступлений мне хотелось выйти и снести стены», – вспоминает экс-полузащитник Феликс Рот работу с коучем в молодежке.

Штрайх знает, когда нужно завести команду, когда – ослабить хватку. В спокойные моменты он философствует или ведет разговоры о политике: просит игроков активнее выражать позицию и объясняет, как важно ходить на выборы – даже на муниципальные.

Реализм, который проповедует Штрайх

После победы 4:1 над «Унионом» в последнем туре 2022-го тренер немного затосковал: «Я хотел бы заморозить этот момент во времени. Возможно, команда достигла пика, и я бы предпочел, чтобы она не старела».

В этих словах – еще одна сторона философии Штрайха. Он не зазнается и не ждет великих побед. В период неудач подобный подход помогает не утонуть в депрессии. В период триумфов – не впадать в эйфорию и продолжать работу. «Я бы хотел, чтобы все так и оставалось, но этого не будет. Поэтому надо просто наслаждаться, работать и думать о том, что так не будет вечно», – продолжал тренер после матча с «Унионом».

Реализм, с которым Кристиан воспринимает мир, передается игрокам. Когда Нильса Петерсена попросили одним словом описать сезон-2021/22, он ответил: «Наш максимум». Как и Штрайх, Петерсен отчетливо понимает свой уровень, поэтому выступает за «Фрайбург» уже восемь лет. И не ушел даже в тот сезон, когда южане вылетели во вторую Бундеслигу.

Аура трезвости окутала даже фанатов. По словам форварда, они до сих пор благодарны ему за переход из «Вердера» и не критикуют в моменты неудач: «Когда я играю плохо, свиста нет. Люди говорят: «Мы не будем свистеть, потому что он делает все возможное, чтобы клуб был успешным».

Кристоф Руф, автор книги о «Фрайбурге» и его тренере, пересказывал удивления одного из игроков: «Мы проиграли решающую игру «Ганноверу», но вместо привычных оскорблений и угроз, как случилось бы в других клубах, болельщики встретили нас аплодисментами и велели поднять головы».

Тренерские способности Штрайха

Оттмар Хитцфельд однажды сказал, что Штрайха должны признавать лучшим тренером во все сезоны, кроме тех, когда он вылетает из Бундеслиги.

Звучит как шутка, в которой огромная доля истины. Возьмем два последних сезона. Оба раза «Фрайбург» замыкает топ-10 лиги по стоимости состава, но оба раза борется за место в ЛЧ. В более ранних сезонах с деньгами было еще хуже, но Кристиан выжимал из команды больше, чем она могла на бумаге.

Его стиль трудно описать одним словом. В Германии считают, что «Фрайбург» не сильно изменился с 1990-х:

• все та же игра вторым номером: 49,8% владения, 10-е место в лиге;

• прессинг, который начинается только на своей половине поля;

• быстрый переход в атаку через длинные передачи: 28,9 точных лонгболла за матч, 4-е место в лиге; 20,6 выигранных воздушных единоборства, 3-е место в лиге;

• убийственные стандарты: 19 мячей после штрафных и угловых в прошлом сезоне – больше всех; 7 мячей после штрафных и угловых в этом сезоне; столько же – у «Баварии», по 8 – у «Лейпцига», «Униона» и «Боруссии» М.

При этом Штрайх не заложник одной тактики, которую все чаще называют Штрайхболом. «Против сильных команд очень важно владеть мячом, чтобы противник тоже гонялся за ним, – говорит он. – Так вы сможете развить уверенность в себе. И вообще, мы сами хотим играть в футбол, а не сидеть сложа руки. Мы предпочли бы проиграть, играя в атаку, чем выиграть, просто защищаясь».

Матч-менеджемент – еще один крепкий скилл немца. Когда план не работает, тренер эффективно меняет его по ходу игры. Главная фишка – результативные замены, а их король – Нильс Петерсон.

За карьеру форвард забил 32 гола после выхода со скамейки, это рекорд топ-лиг. У Джермейна Дефо – 24 результативных действия, у Сульшера, который считается образцом, – 17.

Петерсен, который четыре сезона подряд забивал в Бундеслиге 10+ мячей, еще год назад тянул на игрока основы. Но спокойно принял новую роль, понимая, что так окажется более эффективен. При выходе в старте он тратил бы больше сил на работу в обороне, а, появляясь во втором тайме, получает свободу: «В основном я выхожу, когда мы проигрываем, и это здорово, потому что так я все время оказываюсь в атаке. Оборона соперника сидит глубоко, а я нахожусь в штрафной или вокруг нее».

Умными решениями Штрайх еще сильнее подтверждает авторитет среди игроков. «Вы никогда не увидите в их раздевалке плохой атмосферы – даже после нескольких поражений. Все игроки уверены, что Кристиан – действительно хороший тренер», – комментирует Кристоф Руф, автор книги о «Фрайбурге».

Скаутинг Штрайха (и не только его)

«Фрайбург» – небогатый клуб. С ежегодным оборотом в 103 миллиона евро он не входит даже в топ-12 Бундеслиги. «У нас нет инвестора, мы зарабатываем сами», – говорит исполнительный директор Йохан Сайер.

Из-за этого южане не могут тратить по 15 миллионов на одного игрока или часто промахиваться с новичками. Чтобы исключить риск, они ответственно подходят к трансферной кампании. «Сайер и спортивный директор Клеменс Хартенбах, беспокоятся о каждых 100 тысячах евро так, будто это их собственные деньги, – объясняет Кристоф Руф. – Они смотрят на потенциальных игроков годами».Система работает. Винченцо Грифо когда-то играл у Штрайха, ушел и за два сезона забил один гол. Клуб вернул его за приличные 7 миллионов евро, последние годы Грифо – лучший бомбардир команды, а в этом сезоне наколотил уже 9 голов в 15 играх и стоит вдвое дороже.

Чаглара Сеюнджю «Фрайбург» купил, когда тот проводил второй взрослый сезон в турецком «Алтынорду». Сумма сделки – 8 миллионов евро, через два года из «Лестера» в Германию улетел 21 миллион.

Нико Шлоттенберга переманили из «Карлсруэ» в 17 лет за 90 тысяч евро. Летом 2022-го «Боруссия» М не пожалела за 22-летнего защитника 20 миллионов.

Лука Вальдшидт приходил из утонувшего «Гамбурга» за 5 миллионов евро, через два года уехал в «Бенфику» за 15 миллионов.

Робих Кох из «Кайзерслаутерна» обошелся в 3,5 миллиона евро, спустя три года «Лидс» выложил за него 13 миллионов.

За 11 лет при Штрайхе трансферное сальдо «Фрайбурга» только дважды было отрицательным. Семь раз клуб зарабатывал на одном игроке 10+ миллионов евро, а сам потратил столько всего один раз. Батист Сантамария пришел за 10 миллионов, а через год его продали за 14 миллионов.

«Все должны быть органично, – признается Йохан Сайер. – Мы не будем подписывать пять дорогих игроков, даже если вдруг станем командой Лиги чемпионов. Это определенно не путь для «Фрайбурга».

У «Фрайбурга» особая ДНК: клуб не увольнял тренера даже за три вылета из Бундеслиги и перевез всех продавцов еды со старого стадиона на новый, чтобы не потерять дух

По мнению Нильса Петерсена, успех «Фрайбурга» построен на хорошей атмосфере, стандартах и ветеранах, которые несколько играют под руководством Штрайха и довели его систему до автоматизма.

Стабильность и преемственность – это не только про состав команды, но и про весь «Фрайбург».

Когда боссы увольняли позапрошлого тренера, главным они сделали коуча фарм-клуба. Когда увольняли его, то уговаривали Штрайха именно потому, что он следующий в тренерской иерархии.

Штрайх работает главным 11 лет, спортивный директор Хартенбах – почти 20, исполнительный директор Йохан Сайер – больше 20. «Наша ДНК означает, что мы не увлекаемся в хорошие времена, – объясняет Сайер. – И не увольняем тренера в трудные моменты. В футболе ты герой или идиот, а мы пытаемся сбалансировать это».

Когда «Фрайбург» вылетел из Бундеслиги, менеджеры даже не рассматривали увольнение Штрайха. «Они могли проиграть восемь игр подряд, но в клубе все были спокойны», – говорил автор книги Руф.

Подобного подхода клуб придерживается несколько десятилетий.

С 1991-го по 2007-й южан тренировал Фолькер Финке. С ним команда становилась третьей в Бундеслиге, но еще трижды вылетала из нее. Финке ни разу за это не уволили. «В других клубах тренер остается на 18 месяцев – и все. Во «Фрайбурге» иначе. У клуба четкая философия, – продолжает Йохен Сайер. – Мы не про краткосрочную перспективу. Конечно, время от времени нужно выигрывать матчи, но мы предпочитаем смотреть на общую картину, на культуру клуба».

До назначения директором Сайер работал боссом клубной академии, где постоянно пересекался со Штрайхом. Общее прошлое помогает им мыслить одинаково: тренер и директор выступают за максимальную интеграцию воспитанников в основу.

В прошлом сезоне главную команду пополнило шесть выпускников. 21-летний Кевин Шаде уже перешел в аренду в «Брентфорд» с правом выкупа за 25 миллионов евро, за 20-летним Килианном Сидийя плотно следит «МЮ».

За последние 7 лет «Фрайбург» продавал воспитанников за 5,5 (Оливер Бауманн), 6 (Винценцо Грифа), 7 (Александер Шмолов), 10 (Маттиас Гинтер) и 20 (Максимилиан Филипп) миллионов евро.

«Академия уже давно стала полноценным ресурсом «Фрайбурга». Мы были чуть ли не первым клубом Германии, который сосредоточился на молодежи», – говорит Сайер, который встречается с персоналом академии каждые две недели.

Преемственность чувствуется не только в вере в тренера или в воспитанников, но и (казалось бы) в мелочах.

В 2021-м «Фрайбург» переехал на новый «Европа-парк-Штадион» – экологичную арену, работающую на солнечных батареях. Перед первой игрой в новом доме тренер переживал: «Будем ли мы и фанаты продолжать быть вместе даже в трудные времена? Они обязательно придут, но крайне важно, чтобы мы взяли наше смирение на новую землю».

Чтобы в новом месте зрители чувствовали себя как дома, «Фрайбург» отказался от современной стратегии кейтеринга – отдать весь стадион под одного оператора. Вместо этого на «Европа-парк-Штадион» переехали те же продавцы, что обслуживали фанатов на старом «Шварцвальде». «Эти мелочи важны в плане ощущений», – поясняет Сайер.

Кстати, новый стадион на 35 тысяч мест обошелся в 76 миллионов евро (131 миллион вместе с инфраструктурой). Для сравнения: 30-тысячная «ВЭБ Арена» стоила 310 миллионов евро.

«Фрайбург» – это клуб-семья?

«Фрайбург» – это клуб-семья?

После рассказов про внутреннее устройство «Фрайбурга» кажется, что секрет клуба – в атмосфере коммуны: одни и те же люди 100 лет сообща делают одни и те же действия.

Это не так.

Во-первых, «Фрайбург» работает по законам бизнеса, где каждый сотрудник отвечает за свою область, в которой специалист – именно он. «Я знаком с Генри Брейтом, председателем наблюдательного совета, уже 25 лет, но он никогда не говорил со мной о футболе, – как-то признался Штрайх. – А я никогда не говорил с ним о финансах, потому что понятия не имею в них. Вот так мы здесь работаем».

Во-вторых, во «Фрайбурге» есть сменяемость власти. В 2019-м в клубе работает новый президент: на выборах победил Эберхард Фугманн, который до этого был ректором Фрайбургской гимназии. Но с 1982-го Фугманн входил в спортивное общество и выдвинул свою кандидатуру.

Даже Штрайх не держится за место. Много раз ему предлагали заключить долгосрочный контракт, но тренер отказывал. Ежегодно он продлевает соглашение лишь на 12 месяцев. «Так моя голова работает лучше», – объясняет он.

***

«Его история невероятна, – говорит про Штрайха Нильс Петерсен. – Я думаю, что следы, которые он оставит после себя в клубе, будут огромными.

Но я не могу представить, как это будет, потому что «Фрайбург» без Штрайха – это не «Фрайбург».

Фото: globallookpress.com/Tom Weller/dpa, Pressefoto Rudel/Herbert Rudel, Blatterspiel via imago-images.de, imago sportfotodienst, Soeren Stache/dpa, IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto, IMAGO/Gabriel Boia, Patrick Seeger/dpa; Gettyimages.ru/Dean Mouhtaropoulos, Alex Grimm