Ну что, считаем расклады гонки АПЛ? Рассмотрим 9 сценариев

Пора!

Вот как выглядит чемпионская гонка АПЛ после 28 туров. Кажется, все плотно.

«Арсенал», «Ливерпуль» и «Ман Сити» сошлись почти в одной точке.

Команда Пепа отстает от лидеров на очко, но для нее есть хорошая новость. Действующий обладатель титула все еще фаворит по подсчетам суперкомпьютера Opta (10 тысяч симуляций оставшихся матчей на основе беттинг-коэффициентов, результатов и продвинутой статистики).

Но есть и плохая… На старте сезона шансы «Ман Сити» составляли 90%, а зимой резко обвалились. Причина – в четырех матчах без побед на стыке ноября и декабря, а «Ливерпуль» в этот период наоборот прибавил. И в гонке многое изменилось.

При такой плотности на финишной прямой очень многое зависит от календаря. И он у «Ман Сити» непростой.

На картинке соперники претендентов на чемпионство и уровень предполагаемого сопротивления (по подсчетам официального сайта АПЛ для любителей фэнтези).

У «Ман Сити» и «Арсенала» по одному матчу высочайшей сложности – как раз между собой в ближайшие выходные. У «Ливерпуля» таких игр на финише нет. За счет домашнего преимущества ближайшая игра с «Брайтоном» АПЛ занесена лигой в категорию легких (сомнительно, но окей).

По раскладам видно, что ближайшая неделя (матчи с «Арсеналом» и «Виллой») – очень важная для «Ман Сити». Если ее пройти без потерь, то есть шанс оторваться от «Ливерпуля», календарь которого после 32-го тура выглядит сложнее, чем у «Сити».

У «Арсенала» самое трудное расписание, но при этом есть возможность все круто изменить за 90 минут на выходных.

И на этом остановимся поподробнее.

В ближайшем туре «Ман Сити» дома принимает «Арсенал», «Ливерпуль» дома играет с «Брайтоном».

Благодаря Opta рассмотрим все сценарии.

Если «Ливерпуль» побеждает «Брайтон»…

…И «Ман Сити» тоже побеждает, то «Сити» укрепляет позиции. Но пока без гигантского преимущества над «Ливерпулем», у которого все еще останутся высокие шансы на титул.

…И «Ман Сити» играет вничью, то «Сити» впервые в сезоне теряет статус главного претендента на титул. «Ливерпуль» фаворит!

…И «Ман Сити» проигрывает, то он рискует вообще выпасть из гонки. Борьба между «Ливерпулем» и «Арсеналом» обостряется.

Если «Ливерпуль» играет вничью…

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…И «Ман Сити» побеждает, то «Сити» возвращает себе статус большого фаворита (шансы 65%).

…И «Ман Сити» играет вничью, то расклады почти не изменятся.

…И «Ман Сити» проигрывает, то «Арсенал» впервые выходит в главные фавориты гонки.

Если «Ливерпуль» проигрывает…

…И «Ман Сити» побеждает, то чемпионская интрига будет прикрыта (но пока не закрыта полностью).

…И «Ман Сити» играет вничью, то «Сити» сохранит высокие шансы на титул.

…И «Ман Сити» проигрывает, «Арсенал» становится главным претендентом на титул.

Вывод: ближайшие выходные очень важные, но не определяющие. Гонка станет чуть более предсказуемой только в случае победы «Сити» и потери очков «Ливерпулем».

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Фото: Gettyimages /Shaun Botterill / Staff, Alex Livesey / Freier Fotograf, Michael Regan / Staff, Stu Forster / Staff