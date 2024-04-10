Дальние голы «Сити» – управляемая магия. Вот как они родились

Три гола «Ман Сити» при суммарном xG 0,88 выглядят волшебством. Огромные дистанции, сумасшедшие траектории, неожиданные решения – составляющие шоу на «Сантьяго Бернабеу».

Но даже в таких вечерах бывает логика.

Ниже несколько картинок, которые помогут понять, откуда взялись два невероятных гола «Сити». Которые обеспечили команде Пепа неплохой результат перед ответным матчем.

«Сити» захватил центр. Вот зоны влияния

На этой схеме преимущество по отдельным зонам (слева первый тайм, справа – второй). Розовый цвет – больше касаний «Реала», голубой – больше «Сити», серый – примерно равные пропорции.

Как видно, «Сити» доминировал в центральной части поля. Более того, во втором тайме он замахнулся и на территорию «Реала» у его штрафной – хозяева больше не чувствовали там себя хозяевами.

За счет чего «Сити» захватил центр?

Здесь все относительно просто: Пеп перегрузил зону футболистами.

Это видно по сетке передач: Родри, Джон Стоунз, Матео Ковачич и Фил Фоден сконцентрированы перед линией штрафной «Реала».

Схематично это преимущество выглядело примерно так.

При розыгрышах «Ман Сити» Стоунз и Ковачич поднимались выше, а Фоден блуждал между линиями. В итоге «Реал» проигрывал количественно – Эдуардо Камавинга (№12) и Тони Кроос (№8) не могли вдвоем контролировать столько игроков. А если в центр смещались Джек Грилиш и Бернарду Силва, «Реалу» становилось совсем некомфортно.

Но дальше «Ман Сити» застревал, поэтому часто прибегал к дальним ударом – пять с игры за весь матч.

Так вышло, что два из них получились фантастическими. Конечно, здесь есть удача, но Пеп ее спровоцировал.

Стоунз – скрытый герой «Сити»

Один из игроков, за счет которых Пепу удалось перегрузить центр, – Джон Стоунз. Он играл две разных роли.

При владении – центрального полузащитника, а при обороне –вообще правого центрального защитника. Помогал прикрывать опаснейшую зону, которую использовал Винисиус. Получалось не всегда – оттуда пришли два гола «Реала».

При этом Стоунз проделал гигантский объем работы – и это видно по карте его действий. Голевая на Фодена – заслуженная награда. А три гола на «Бернабеу» – вознаграждение Пепу за план. Пусть он и не сработал на все 100% (помним про уязвимости в обороне).

Матч «Реала» с «Сити» – в 11 ярких фактах. Незабываемо!

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