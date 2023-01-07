2022-й – год Деулофеу: психонейроиммунология и новая роль сделали его самым креативным игроком после Месси

Жерар Деулофеу – свежий герой новогоднего сериала Sports.ru. Андрей Клещенок рассказывает о том, как ограниченный вингер «Удинезе» стал одним из самых креативных игроков Европы. Заодно узнаем, что такое психонейроиммунология.

Десять лет назад появление Деулофеу во взрослом футболе сопровождали мессианские ожидания. Он носил ярлык каталонского Криштиану, забил 27 голов в Сегунде за «Барселону Б» и попал в десятку самых талантливых игроков мира по версии The Guardian. Даже фамилия делала его избранным – с каталанского «сотворен богом».

Жерар не справился и закатился в тень. Следующие семь лет он провел между АПЛ и Ла Лигой, периодически выглядел очень неплохо, но все явственнее превращался в стереотипного флангового бегунка без фантазии. В 2020-м он перешел в «Удинезе» и целый год просидел в запасе. А в прошлом сезоне неожиданно явил миру игрока, которого тот заждался.

2022-й стал его годом.

Деулофеу – один из самых креативных игроков мира по разным метрикам. Только Де Брюйне и Месси сравнимы с ним

Деулофеу сделал 10+10 в 35 матчах за календарный год, забрал приз самому забивному каталонцу 2022-го и попал в топ-10 лучших бомбардиров Серии А-2021/22, но добился гораздо больше относительно куцей статистики. В этом году он превратился в одного из самых креативных игроков мира.

Обычно такие слова требуют уточнения. Одни выделяются в пасах в штрафную, другие набивают голевые, не подкрепленные реальной остротой и благословленные фартом форвардов, третьи никак не могут конвертировать классные ожидаемые ассисты в живую статистику, и мало кому удается совместить все – а потому похвалы требуют оговорок.

Деулофеу – исключение. Он идет вторым ассистентом Серии А после Милинковича-Савича, лидирует по ожидаемым ассистам и передачам в штрафную, уступает одному Лорьянте по пасам под удар и держится третьим по предголевым действиям. Жерар организовал 173 из 223 ударов «Удинезе».

На более конкурентном фоне цифры немного теряются – в масштабе топ-лиг Жерар чуть проседает, но все равно держится неподалеку от лидеров. Здесь важно то самое разнообразие. Одни превосходят его в ключевых передачах и ожидаемых ассистах, но набивают их со стандартов – то есть в их цифрах мало от творчества. Другие опережают его по пасам в штрафную, но редко выводят напарников на удар. А Деулофеу хорош во всем.

Только Де Брюйне и Месси так же широко представлены в разных метриках. Каталонец сегодня – их конкурент в рейтинге главных творцов сезона. Он входит в 8 лучших игроков топ-лиг по добавленной голевой ценности (xOVA, совокупная опасность ударов и передач минус xA принятых передач) – вместе с Левандовским, Леау, Неймаром и Месси. Но точнее его значение схватывается статистикой ожидаемой остроты (xT).

xT – продвинутая метрика для измерения индивидуального вклада в командное владение. Она базируется на остроте всех передач и проходов, учитывает их начальную и конечную точку и отсчитывает в минус отыгрыши назад. Иначе говоря, лидеры по xT – игроки, которые чаще других взрывают владение и привносят конкретику в стерильный контроль.

Деулофеу – четвертый в топ-лигах, но только потому что сезоны в Англии и Франции возобновились раньше. На перерыв он уходил вторым после Месси.

Последний ракурс, охватывающий превращение Деулофеу в передвижной генератор моментов и лучше всех описывающий перемены в его игре, – нацеленный дриблинг. Жерар всегда был электрическим вингером, сжигавшим защитников ускорениями и финтами. Но его проходам не всегда хватало конкретики.

Теперь он – один из самых опасных игроков топ-лиг с мячом в ногах. 30 его проходов завершились ударом. Это 2-й результат в Серии А и 4-й в Европе.

Как Жерару это удалось?

Деулофеу полностью изменил свою жизнь, чтобы достичь сегодняшнего уровня

Анализируя провал в «Барсе», Деулофеу сказал: «Я бы не вернулся туда. Мое время прошло. Я пришел в побеждающую команду, а не в сегодняшнюю перестроечную, и не выдержал уровень чемпионов. С таким тяжело справиться, когда не обладаешь правильным окружением и характером. Мне нужна была помощь, но никто ее не оказал. В той «Барсе» нужно было играть на невероятном уровне, а я выдавал один хороший матч и четыре плохих. Поэтому и ушел».

Позднее он объяснил подробнее: «Я растерялся. Элитарный уровень требует не только таланта, со временем я это понял. Глядя на молодых, я вспоминаю себя в юности, свою растерянность и нестабильность, и поддерживаю их. Хотел бы я, чтобы такая помощь была у меня. Мне это было нужно. Мне не хватало инструментов, которые есть сейчас, и я рад, что нашел их не слишком поздно, но мне бы хотелось обладать сегодняшними средствами и ментальностью, чтобы справиться с собой в 17 или 20 лет».

Деулофеу называет голову главной причиной прежних проблем. Он выдавал шоу на уровне лучших в мире, но делал это настолько нерегулярно и неожиданно, что на него нельзя было положиться. Ему не хватало концентрации, уверенности и нацеленности. Он мнил о себе больше, чем добился в реальности.

Два года назад испанец осознал свои недостатки и в поисках решения заинтересовался относительно молодой областью – психонейроиммунологией. Эта часть медицины изучает взаимодействие нервной системы с разными отделами иммунитета. Жерар посчитал, что с ее помощью научится управлять собственным организмом – готовностью к нагрузкам, сосредоточенностью, устойчивостью к давлению.

Деулофеу поселил у себя сразу нескольких врачей – они следят за ним постоянно: «Со мной работают четыре эксперта. Они досконально изучили всю нервную систему, стрессы, которые она испытывает, и их влияние на организм, и мы вместе прорабатываем ситуации, которые могут произойти на поле и в жизни. Так я держу свою жизнь в гармонии – прогрессирую благодаря полному физическому и умственному контролю».

Работа над собой превратила разболтанного испанца в собранного бойца, погруженного в продвинутую статистику (постоянно постит в соцсетях) и сосредоточенного на постоянном саморазвитии. Вторым фактором стала физика. Деулофеу максимизировал природные данные – он быстрее, выносливее и крепче, чем раньше.

Отчасти это заслуга тренера «Удинезе» Андреа Соттиля – выжившие после его тренировок летают. Но в первую очередь рост обусловил сам каталонец: «Перемены в моей подготовке фундаментальны. Я помешался на физподготовке, отдыхе и питании, забочусь о каждом миллиметре тела. Результативность – следствие работы над собой. В прошлом сезоне я был самым вертикальным игроком в Серии А, забил 13 голов и лидировал по ключевым передачам. В этом году мне немного не везет, но я уже сделал 5 ассистов. Хочу выигрывать в каждом матче».

Наконец, Жерар изменил режим: «Он стал основой всего моего существования. Я футболист и должен соперничать, мне нужна вся моя энергия, чтобы превзойти соперника. Отдых и сон имеют решающее значение. Дважды в день я прибегаю к интервальному голоданию. Для отдыха я использую систему Hogo Bed. Она создает антирадиационный пузырь, в котором я сплю 8-9 часов подряд».

Но главный фактор взрыва – новая роль.

Деулофеу больше не каталонский Роналду. В «Удинезе» он стал десяткой – и в восторге от расширенного функционала

Режим позволил Деулофеу по максимуму раскрыть физический потенциал, но в 28 лет каталонец еще и придал новое измерение своему стилю. Он больше не бесхитростный краек с узким репертуаром. Жерар нашел в себе качества, о которых, кажется, не подозревал сам – сначала потому, что молодежный уровень не требовал от него слишком многого, а после из-за ограниченной роли вингера. Теперь он десятка – олдскульный плеймейкер с многогранным и сложным влиянием на команду.

Расцвет Деулофеу начался в декабре 2021-го – после назначения Габриэле Чиоффи. Именно он поставил испанца свободным художником в очень атакующей 3-5-1-1. На этом фундаменте Соттиль выстроил сегодняшний «Удинезе» – с атипично динамичной и гибкой трактовкой схемы с тремя защитниками. Жерара он сделал ключевым игроком.

Деулофеу не просто главный созидатель команды. Он подчинил богатый инструментарий системе и исполняет нужную роль в зависимости от позиции. Жерар хорош в узких коробках и на больших пространствах, силен без подмоги и великолепен в связном перепасе, может быть очень индивидуалистичным или полностью включенным в командное движение – то есть не зависит от контекста и игровой фазы. Для гибкой модели Соттиля такой разносторонний творец – настоящий подарок: в зависимости от соперника и ситуации испанец перевоплощается в игрока, необходимого команде.

Простой пример – работа фриулийцев с краями. «Удинезе» обычно насыщает правую сторону поля, использует технику и креатив исполнителей для взлома штрафной, а на изолированном левом краю создает атлету Удоджи ситуации 1-в-1 – для атаки дальней штанги или персональных разборок с защитником. Оказываясь справа, Жерар включается в ритм и активно творит. Попав налево, разрывает соперника в отрыве от остальной команды. А оказавшись глубже, сам организует атаку: каталонец делает 5,34 продвигающих паса на 90 минут – это 3-й результат в Серии А.

Деулофеу заметно кайфует от сложного функционала. Летом он отказал сразу нескольким клубам (в том числе «Наполи»): «Перевод на роль фантазисты оказался решающим. Атлетичных и классных вингеров много, но они теряются в центре поля. А я теперь исполняю идеальную роль, много двигаюсь, чтобы создавать остроту, свободно смещаюсь на фланги для творчества, ищу пространство, волен играть вертикально. Летом я ответил клубам, вышедшим на меня, что буду играть только под нападающим».

Жерар понимает, что сделало его особенным – и правильно делает, что не спешит расставаться с новой ролью. В современном футболе не так много команд и систем, готовых предоставить ему столько влияния и свободы. За пределами Италии их нет вовсе. Но в очень гибком и вертикальном «Удинезе», нуждающемся в щепотке анархии в жесткой тренерской механике, Деулофеу незаменим.

Сложно избежать сожалений, рассуждая о настолько одаренном и все-таки запоздавшем творце. Чего бы испанец достиг, если бы физический пик совпал с ментальным? Возможно, мы недосчитались еще одного великого фантазисты. Но еще не поздно насладиться тем, кем он стал.

Ранее в сериале:

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Emilio Andreoli, Alessandro Sabattini, Maurizio Lagana; globallookpress.com/Maurizio Borsari, Panoramic, IMAGO/Conor Molloy/News Images