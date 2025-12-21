Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого рейтинга

Циципас рассказал, что для него важнее рейтинга.

Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого места в рейтинге. Сейчас грек занимает 34-ю строчку рейтинга ATP .

«Знаете, что лучше рейтинга? Когда ты на ходу. И очень, очень хладнокровно мыслишь», – твитнул Циципас.

