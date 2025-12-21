0

Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого рейтинга

Циципас рассказал, что для него важнее рейтинга.

Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого места в рейтинге. Сейчас грек занимает 34-ю строчку рейтинга ATP.

«Знаете, что лучше рейтинга? Когда ты на ходу. И очень, очень хладнокровно мыслишь», – твитнул Циципас.

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
logoATP
logoСтефанос Циципас
соцсети
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Стефанос Циципас: «Нет зрителей – нет проблем. В первую очередь я играю для себя»
19 декабря, 09:11
«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах
17 декабря, 19:13Фото
Стефанос Циципас: «Теннис проверяет не ваш талант, а вашу готовность продолжать, когда он исчезает»
15 декабря, 20:40
Стефанос Циципас: «Твой момент придет. Радуйся успехам других, пока ждешь – жизнь это слышит»
11 декабря, 06:39
Стефанос Циципас: «Самые сложные главы в жизни часто заканчиваются самыми мощными финалами»
9 декабря, 19:41
Главные новости
Молодежный итоговый турнир ATP. Финал. Тьен играет с Блоксом
45 минут назадLive
Надаль о Ландалусе и Ходаре: «Приятно видеть двух испанцев на молодежном итоговом»
46 минут назадФото
Тони Надаль: «Не думаю, что Алькарас предложит мне стать его тренером. Рядом с ним и так есть хорошие люди»
сегодня, 15:12
Зверев, Фриц и Шелтон сыграют на апрельском турнире в Мюнхене
сегодня, 14:04
Сегодня день рождения 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт
сегодня, 13:04
Фоньини занял третье место в юбилейном сезоне итальянских «Танцев со звездами»
сегодня, 11:58Видео
Коболли о предсезонке с Алькарасом: «Два часа тренировки с ним пролетают как 20 минут»
сегодня, 11:19
Руне о новом этапе восстановления после разрыва ахилла: «Цель – увеличить подвижность и силу и вернуться к нормальной ходьбе»
сегодня, 10:24Видео
Блокс перед финалом молодежного итогового с Тьеном: «Мне нравится играть с левшами»
сегодня, 08:36
Тьен о том, что проиграл Блоксу в финале юниорского Australian Open-2023: «На тот момент это было самое болезненное поражение в моей карьере»
сегодня, 07:58
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
19 декабря, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото