Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого рейтинга
Циципас рассказал, что для него важнее рейтинга.
Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас рассказал, что в теннисе лучше высокого места в рейтинге. Сейчас грек занимает 34-ю строчку рейтинга ATP.
«Знаете, что лучше рейтинга? Когда ты на ходу. И очень, очень хладнокровно мыслишь», – твитнул Циципас.
Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
