0

Сегодня день рождения 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт

Сегодня 71-летие Крис Эверт.

Сегодня день рождения Крис Эверт. Бывшей первой ракетке мира исполнился 71 год.

Эверт – 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и трехкратная – в паре. Эверт выигрывала минимум один одиночный ТБШ рекордные 13 лет подряд.

За карьеру она выиграла 154 одиночных титула и восемь парных. У нее лучшая в истории доля побед – 90% (1304:144).

Американка возглавляла рейтинг WTA 260 недель, в том числе 113 подряд.

Противостояние Эверт и Мартины Навратиловой самое насыщенное в истории тенниса: они сыграли друг с другом 80 раз (43:37 в пользу Навратиловой).

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
