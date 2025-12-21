Сегодня день рождения 18-кратной чемпионки ТБШ Крис Эверт

Сегодня 71-летие Крис Эверт.

Эверт – 18-кратная чемпионка «Больших шлемов» в одиночке и трехкратная – в паре. Эверт выигрывала минимум один одиночный ТБШ рекордные 13 лет подряд.

За карьеру она выиграла 154 одиночных титула и восемь парных. У нее лучшая в истории доля побед – 90% (1304:144).

Американка возглавляла рейтинг WTA 260 недель, в том числе 113 подряд.

Противостояние Эверт и Мартины Навратиловой самое насыщенное в истории тенниса: они сыграли друг с другом 80 раз (43:37 в пользу Навратиловой).