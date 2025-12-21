  • Спортс
Тони Надаль: «Не думаю, что Алькарас предложит мне стать его тренером. Рядом с ним и так есть хорошие люди»

Тони Надаль высказался о возможном сотрудничестве с Карлосом Алькарасом.

На этой неделе шестикратный чемпион «Больших шлемов» расстался с Хуаном Карлосом Ферреро, который тренировал его с 2018 года.

«Не думаю, что Алькарас предложит мне стать его тренером. Рядом с ним и так есть хорошие люди. Мне кажется, его отец возьмет бразды правления в свои руки и будет больше вовлечен в процесс. Самуэль [Лопес] – тоже отличный специалист.

Я бы точно согласился взять Карлоса (смеется), но уверен, что он найдет людей гораздо лучше меня», – сказал дядя и бывший тренер Рафаэля Надаля.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @ellarguero
