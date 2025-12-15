  • Спортс
0

Стефанос Циципас: «Теннис проверяет не ваш талант, а вашу готовность продолжать, когда он исчезает»

Циципас проанализировал сложный период в карьере.

Экс-третья ракетка мира Стефанос Циципас высказался о сложном периоде в карьере. Грек закончил сезон 34-м в рейтинге ATP.

«Теннис проверяет не ваш талант, а вашу готовность продолжать, когда он исчезает», – твитнул Циципас.

Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
