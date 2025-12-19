Стефанос Циципас: «Нет зрителей – нет проблем. В первую очередь я играю для себя»

Стефанос Циципас рассказал о своем отношении к зрителям.

34-я ракетка мира Стефанос Циципас заявил, что не нуждается в поддержке болельщиков.

«Нет зрителей – нет проблем. В первую очередь я играю для себя», – написал грек в соцсети.

Циципас начнет сезон-2026 на ATP 250 в Аделаиде, который пройдет с 12 по 17 января.