Надаль о Ландалусе и Ходаре: «Приятно видеть двух испанцев на молодежном итоговом»
Надаль поддержал 19-летних испанцев Ландалусе и Ходара.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль встретился с участниками молодежного итогового Мартином Ландалусе и Рафаэлем Ходаром.
«🇪🇸💪🏼 на Next Gen ATP Finals!
С большим удовольствием провел время с Мартином Ландалусе и Рафаэлем Ходаром в Джидде и понаблюдал за их игрой.
Приятно видеть двух испанцев на турнире, который собирает лучших молодых игроков ATP. Желаю вам обоим удачи в 2026 году!» – твитнул Надаль.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @RafaelNadal
