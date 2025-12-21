  • Спортс
  • Надаль о Ландалусе и Ходаре: «Приятно видеть двух испанцев на молодежном итоговом»
Надаль о Ландалусе и Ходаре: «Приятно видеть двух испанцев на молодежном итоговом»

Надаль поддержал 19-летних испанцев Ландалусе и Ходара.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль встретился с участниками молодежного итогового Мартином Ландалусе и Рафаэлем Ходаром

«🇪🇸💪🏼 на Next Gen ATP Finals!

С большим удовольствием провел время с Мартином Ландалусе и Рафаэлем Ходаром в Джидде и понаблюдал за их игрой.

Приятно видеть двух испанцев на турнире, который собирает лучших молодых игроков ATP. Желаю вам обоим удачи в 2026 году!» – твитнул Надаль.

