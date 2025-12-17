«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах

Стефанос Циципас выложил фотографии из отпуска на Сейшелах.

34-я ракетка мира Стефанос Циципас и его брат Петрос поделились фотографиями с отдыха на Сейшелах.

«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет», – написал грек в соцсети.

