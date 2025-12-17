  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах
Фото
0

«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет». Циципас показал фото из отпуска на Сейшелах

Стефанос Циципас выложил фотографии из отпуска на Сейшелах.

34-я ракетка мира Стефанос Циципас и его брат Петрос поделились фотографиями с отдыха на Сейшелах.

«Отдыхал так, будто не знал, что меня ждет», – написал грек в соцсети.

Почему теннисистов так манят Мальдивы? Отвечает Анастасия Потапова

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Стефаноса Циципаса
logoATP
светская хроника
фото
logoСтефанос Циципас
logoПетрос Циципас
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
168-я ракетка мира Ходар отыграл четыре матчбола у Тьена на молодежном итоговом турнире
42 минуты назад
Молодежный итоговый турнир ATP. 1-й тур. Будков Кьер играет с Ландалусе, Басаваредди победил Прижмича, Блокс – Энгеля, Тьен уступил Ходару
сегодня, 18:15Live
Кузнецова предложила болельщикам выбрать нового тренера для Алькараса: «На ум пришли три имени – Надаль, Мойя и Ройг»
сегодня, 17:36
Швентек о том, что может собрать карьерный Большой шлем: «Не собираюсь думать об этом каждый день на Australian Open»
сегодня, 16:45
Бангалор. Командный выставочный турнир. 1-й тур. Медведев уступил Монфису, Свитолина победила Костюк, Линетт – Бадосу
сегодня, 15:42
Бублик показал, как изнашиваются мячи Australian Open после 5 минут тренировки
сегодня, 15:37Фото
Синнер и Соболенко стали чемпионами мира ITF 2025 года
сегодня, 15:18
Алькарас продолжит сотрудничество с тренером Самуэлем Лопесом в сезоне-2026 (Marca)
сегодня, 14:51
Шелтон, Рууд, Вавринка и Монфис заявились на турнир в Окленде
сегодня, 13:47
Алькарас о завершении сотрудничества с Ферреро: «Мы достигли вершины – и, думаю, если наши спортивные пути и должны были разойтись, то именно здесь»
сегодня, 13:10
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос