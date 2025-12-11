Стефанос Циципас: «Твой момент придет. Радуйся успехам других, пока ждешь – жизнь это слышит»
34-я ракетка мира Стефанос Циципас поделился новым высказыванием о жизни.
«Твой момент придет. Радуйся успехам других, пока ждешь – жизнь это слышит», – твитнул Циципас.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
