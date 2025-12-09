Стефанос Циципас: «Самые сложные главы в жизни часто заканчиваются самыми мощными финалами»
Циципас: самые сложные главы в жизни часто заканчиваются самыми мощными финалами.
34-я ракетка мира Стефанос Циципас опубликовал новое высказывание о жизни.
«Самые сложные главы в жизни часто заканчиваются самыми мощными финалами», – твитнул Циципас.
Маму Циципаса задел наш текст. И она сама рассказала о всех игровых (и не только) проблемах сына
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @steftsitsipas
