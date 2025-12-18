  • Спортс
  • Роддик о том, как расставание с Ферреро повлияет на карьеру Алькараса: «В долгосрочной перспективе ничего не изменится, если команда сделает правильный выбор»
Роддик о том, как расставание с Ферреро повлияет на карьеру Алькараса: «В долгосрочной перспективе ничего не изменится, если команда сделает правильный выбор»

Роддик о расставании Алькараса и Ферреро: момент выбран не самый удачный.

Экс-первая ракетка мира Энди Роддик рассказал, как расставание с Хуаном Карлосом Ферреро повлияет на Карлоса Алькараса.

«Есть еще один важный момент: Хуан Карлос сам прекрасно бьет по мячу, он отличный игрок. Когда речь идет о разминке, это дает огромное преимущество – они могли выходить на корт и проводить стандартную 28-минутную сессию, в которой тренер полноценно участвовал.

Не так много людей способны уверенно принимать темп Карлоса на тренировке и при этом точно понимать, что именно ему нужно. Если взять, например, 24-минутные разминки – вспомните братьев Брайанов: они во время разминки буквально клали мячи друг другу в карман, потому что полностью чувствуют партнера. То же самое было и здесь. Теперь все эти элементы предстоит заново воссоздавать, хотя Карлос привык к ним с 13-14 лет.

Он игрок другого уровня. Я не говорю, что он не адаптируется – адаптируется. Он будет выигрывать турниры «Большого шлема». В долгосрочной перспективе ничего не изменится, если команда сделает правильный выбор. Вопрос в том, кто возьмет на себя эту роль. Новому человеку придется изучить массу нюансов – от того, как Карлос привык разминаться, до мелочей в подготовке.

Когда, условно, приходит Джимми Коннорс с багажом своего опыта, первые дни – это поиск компромисса: тебе нравится так, мне – по-другому. Постепенно предпочтения сходятся – и происходит перезагрузка.

Но Australian Open стартует уже через четыре недели, а такие детали требуют времени. Большой плюс, когда рядом есть человек, который знает твой ритм, понимает, что и когда тебе нужно услышать, любишь ли ты говорить перед матчами или, наоборот, тишину.

Все эти вещи формируются годами – команда просто существует рядом, и тебе не нужно ничего объяснять. Ты просыпаешься и действуешь на автомате, потому что это давно встроено в процесс. За этим не стоит много разговоров. Поэтому ситуация действительно любопытная, хотя с точки зрения сроков момент выбран не самый удачный», – сказал Роддик в своем подкасте Served.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: подкаст Served with Andy Roddick
