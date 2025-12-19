1

Тони Надаль: «Не думаю, что расставание с Ферреро повлияет на Алькараса»

Тони Надаль высказался об уходе Ферреро из команды Алькараса.

Тони Надаль прокомментировал прекращение сотрудничества первой ракетки мира Карлоса Алькараса и чемпиона «Ролан Гаррос»-2003 Хуана Карлоса Ферреро.

«Конечно, это меня удивило, особенно после такого удачного сезона. Логично было бы продолжить сотрудничество. С точки зрения тенниса Карлос должен быть очень доволен тем, что Ферреро сделал за это время. Тем не менее, я не думаю, что это как-то повлияет на Алькараса, ведь он очень хороший теннисист.

Решение, насколько я понимаю, принадлежит Карлосу, и оно не связано с теннисом, потому что Ферреро заявил, что хочет продолжать. В теннисе сложно строить хорошие отношения, потому что игроки обычно хотят слышать только то, что им приятно. Мне было проще говорить своему игроку то, что ему не нравилось, потому что у нас были другие отношения – он [Рафаэль Надаль] был моим племянником.

Мне бы хотелось, чтобы Ферреро остался, потому что, на мой взгляд, проделал очень хорошую работу. Я бы хотел, чтобы они работали вместе на протяжении всей карьеры, ведь оба показали отличные результаты».

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: marca.com
logoATP
logoРафаэль Надаль
logoТони Надаль
logoКарлос Алькарас
logoХуан Карлос Ферреро
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Осака ушла из собственного спортивного агентства и вернулась к IMG (Бен Ротенберг)
46 минут назад
Синнер, Швентек и Гауфф сыграют на 1 Point Slam на неделе перед Australian Open
сегодня, 06:19
Разногласия по новому контракту привели к разрыву Алькараса и Ферреро (Marca)
вчера, 20:47
Дьяченко о «Битве полов» между Соболенко и Кириосом: «Ник не в форме и не будет стараться обыграть Арину»
вчера, 19:35
Молодежный итоговый турнир ATP. 2-й тур. Тьен победил Ландалусе, Прижмич – Энгеля, Будков Кьер – Ходара, Блокс первым вышел в полуфинал
вчера, 19:18
Димитров расстался с тренером Валверду. Они работали вместе с середины 2016-го
вчера, 18:26
Андрей Чесноков: «У нас был очень неплохой сезон в женском теннисе – победа Кудерметовой на итоговом поставила хорошую точку»
вчера, 18:05
Корретха о расставании Алькараса и Ферреро: «Я сильно удивлен и огорчен. Не думаю, что ситуация была настолько критичной, чтобы все произошло так резко»
вчера, 16:48
Руне о травме ахилла: «С момента операции прошло ровно семь недель, и восстановление идет чуть быстрее, чем изначально планировалось»
вчера, 16:01
Бангалор. Командный выставочный турнир. 2-й тур. Медведев обыграл Шаповалова, Бадоса победила Костюк, Свитолина – Линетт
вчера, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос