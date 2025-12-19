Тони Надаль: «Не думаю, что расставание с Ферреро повлияет на Алькараса»

Тони Надаль высказался об уходе Ферреро из команды Алькараса.

Тони Надаль прокомментировал прекращение сотрудничества первой ракетки мира Карлоса Алькараса и чемпиона «Ролан Гаррос»-2003 Хуана Карлоса Ферреро .

«Конечно, это меня удивило, особенно после такого удачного сезона. Логично было бы продолжить сотрудничество. С точки зрения тенниса Карлос должен быть очень доволен тем, что Ферреро сделал за это время. Тем не менее, я не думаю, что это как-то повлияет на Алькараса, ведь он очень хороший теннисист.

Решение, насколько я понимаю, принадлежит Карлосу, и оно не связано с теннисом, потому что Ферреро заявил , что хочет продолжать. В теннисе сложно строить хорошие отношения, потому что игроки обычно хотят слышать только то, что им приятно. Мне было проще говорить своему игроку то, что ему не нравилось, потому что у нас были другие отношения – он [Рафаэль Надаль ] был моим племянником.

Мне бы хотелось, чтобы Ферреро остался, потому что, на мой взгляд, проделал очень хорошую работу. Я бы хотел, чтобы они работали вместе на протяжении всей карьеры, ведь оба показали отличные результаты».

