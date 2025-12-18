Фелисиано Лопес: не знаю, готов ли Алькарас провести остаток карьеры без Ферреро.

Экс-12-я ракетка мира Фелисиано Лопес прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро .

«Карлосу будет сложно найти человека, который так же здорово вольется в его окружение и жизнь и вместит в себя все, что давал Хуан Карлос. Алькарасу было слишком рано прекращать работу с таким человеком.

Не знаю, готов ли он психологически к тому, чтобы провести остаток карьеры без Ферреро», – заявил Лопес в эфире передачи El Partidazo на радиостанции Cadena COPE.

