0

Лопес считает, что Алькарас не готов к расставанию с Ферреро: «Карлосу будет сложно найти человека, который так же здорово вольется в его окружение»

Фелисиано Лопес: не знаю, готов ли Алькарас провести остаток карьеры без Ферреро.

Экс-12-я ракетка мира Фелисиано Лопес прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

«Карлосу будет сложно найти человека, который так же здорово вольется в его окружение и жизнь и вместит в себя все, что давал Хуан Карлос. Алькарасу было слишком рано прекращать работу с таким человеком.

Не знаю, готов ли он психологически к тому, чтобы провести остаток карьеры без Ферреро», – заявил Лопес в эфире передачи El Partidazo на радиостанции Cadena COPE.

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @partidazocope
logoКарлос Алькарас
logoФелисиано Лопес
logoХуан Карлос Ферреро
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
