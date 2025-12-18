  • Спортс
  Корретха о расставании Алькараса и Ферреро: «Я сильно удивлен и огорчен. Не думаю, что ситуация была настолько критичной, чтобы все произошло так резко»
Корретха о расставании Алькараса и Ферреро: «Я сильно удивлен и огорчен. Не думаю, что ситуация была настолько критичной, чтобы все произошло так резко»

Корретха расстроен уходом Ферреро из команды Алькараса.

Экс-вторая ракетка мира Алекс Корретха прокомментировал прекращение сотрудничества Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

«Я сильно удивлен и огорчен. Это плохая новость для них обоих. Не думаю, что ситуация была настолько критичной, чтобы все произошло так резко.

Они были вместе долгие годы. Ферреро формировал его как игрока, воспитывал, выстраивал игру. Карлос был неограненным алмазом, и Ферреро старался раскрыть все его качества. Возможно, небольшие разногласия, тянувшиеся из прошлого, и привели к этому решению.

Думаю, он был его ангелом-хранителем, человеком, который идеально его понимал. Этот дуэт был замечательным для всех – для испанского тенниса, для них самих. Если честно, даже несмотря на различия – да, один [Ферреро] немного строже, а другой [Самуэль Лопес] гибче, – у меня не было ощущения, что все закончится.

У меня остается чувство нереализованности. Уверен, им обоим сейчас тяжело. Им придется адаптироваться, но Ферреро останется дома, а у Карлитоса через месяц Australian Open, который поможет ему повзрослеть и вырасти. Думаю, мы даже увидим более серьезного Алькараса, чем обычно. Это серьезный удар по его профессиональной жизни, но придется справляться», – сказал Корретха.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: cadenaser.com
