  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Грег Руседски: «Никто не отказался бы тренировать Алькараса, но ему будет трудно заменить Ферреро»
0

Грег Руседски: «Никто не отказался бы тренировать Алькараса, но ему будет трудно заменить Ферреро»

Грег Руседски высказался о расставании Алькараса и Ферреро.

Экс-четвертая ракетка мира Грег Руседски порассуждал о возможных причинах расставания Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро.

«Это шок. Мы понимаем, что это не связано с деньгами – Алькарас недавно подписал новый контракт с Nike. Думаю, дело в отношениях и коммуникации. Сейчас межсезонье, и, возможно, разногласия касались тренировок или слишком большого количества выставочных турниров.

Думаю, Ферреро испытывал трудности с Алькарасом, потому что тот хотел наслаждаться жизнью. Если ты счастлив вне корта, ты играешь лучше, а попытки изменить чью-то личность могут все усложнить».

Также Руседски ответил на вопрос, может ли Рафаэль Надаль стать новым тренером первой ракетки мира.

«Я не думаю, что Надаль сейчас в том положении, чтобы снова вернуться в тур и каждую неделю путешествовать. У него два маленьких ребенка, и, похоже, он наслаждается отдыхом. Не думаю, что он откажется от всего ради работы с Алькарасом.

Я надеялся, что их сотрудничество продлится всю карьеру, как у Рафаэля и его дяди Тони. Никто не отказался бы тренировать Карлоса, если бы он позвонил, но ему будет крайне трудно заменить Ферреро».

Нежданчик: Алькарас расстался с тренером, который сделал его великим и был как отец

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: puntodebreak.com
logoКарлос Алькарас
logoГрег Руседски
logoATP
logoХуан Карлос Ферреро
logoРафаэль Надаль
logoТони Надаль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Молодежный итоговый турнир ATP. Будков Кьер играет с Тьеном, Ходар победил Ландалусе, Блокс и Басаваредди вышли в 1/2 финала
сегодня, 17:49Live
Вавринка завершит карьеру в 2026-м
сегодня, 17:30
Надаль пришел на матч Ходара и Ландалусе на молодежном итоговом турнире
сегодня, 16:47Фото
Руне на вопрос, сможет ли он победить Синнера и Алькараса после возвращения в тур: «Да, таков мой план»
сегодня, 16:18
Бангалор. Командный выставочный турнир. Kites Кириоса и Eagles Монфиса вышли в финал
сегодня, 15:35
Кириос о «Битве полов»: «Немногие теннисисты на моем месте согласились бы на такое»
сегодня, 15:03
Бублик раскритиковал мячи Australian Open: «Такой херней мы будем играть на «Шлеме»
сегодня, 13:44Видео
Гауфф – самая высокооплачиваемая спортсменка 2025-го по версии Forbes, в топ-10 – восемь теннисисток
сегодня, 12:11
Вихлянцева о Мирре Андреевой: «Тысячники у нее есть, теперь можно зацепиться за финалы «Шлемов»
сегодня, 11:30
Три французских игрока признались в участии в договорных матчах (RMC Sport)
сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Тюкавин выложил фото с Синнером: «Мы, динамовцы, люди простые – никогда не отказываем фанатам в фотографии 😁🤪»
сегодня, 14:16Фото
Бублик пришел на матч баскетбольного «Зенита» в Санкт-Петербурге
13 декабря, 10:43
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото