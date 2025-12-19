Грег Руседски: «Никто не отказался бы тренировать Алькараса, но ему будет трудно заменить Ферреро»

Грег Руседски высказался о расставании Алькараса и Ферреро.

Экс-четвертая ракетка мира Грег Руседски порассуждал о возможных причинах расставания Карлоса Алькараса и Хуана Карлоса Ферреро .

«Это шок. Мы понимаем, что это не связано с деньгами – Алькарас недавно подписал новый контракт с Nike. Думаю, дело в отношениях и коммуникации. Сейчас межсезонье, и, возможно, разногласия касались тренировок или слишком большого количества выставочных турниров.

Думаю, Ферреро испытывал трудности с Алькарасом, потому что тот хотел наслаждаться жизнью. Если ты счастлив вне корта, ты играешь лучше, а попытки изменить чью-то личность могут все усложнить».

Также Руседски ответил на вопрос, может ли Рафаэль Надаль стать новым тренером первой ракетки мира.

«Я не думаю, что Надаль сейчас в том положении, чтобы снова вернуться в тур и каждую неделю путешествовать. У него два маленьких ребенка, и, похоже, он наслаждается отдыхом. Не думаю, что он откажется от всего ради работы с Алькарасом.

Я надеялся, что их сотрудничество продлится всю карьеру, как у Рафаэля и его дяди Тони . Никто не отказался бы тренировать Карлоса, если бы он позвонил, но ему будет крайне трудно заменить Ферреро».

