Надаль назвал свою гору Рашмор тенниса: «Лэйвер, Джокович, Федерер – и я сам»
Рафаэль Надаль включил себя в четверку величайших теннисистов всех времен.
22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль назвал четверку величайших теннисистов за всю историю.
– Кто из теннисистов был бы на вашей горе Рашмор?
– Род Лэйвер, Джокович, Федерер и, честно говоря, наверное, я сам (смеется).
– Я очень рада, что вы назвали себя!
– Да, нужно быть скромным, но и честным. А цифры говорят сами за себя, – сказал Надаль.
«Запомните меня хорошим человеком из маленькой деревни на Мальорке». Прощальная речь Рафаэля Надаля
Федерера вводят в Зал славы. Но почему только сейчас, он же величайший?
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @complexsports
