Надаль назвал свою гору Рашмор тенниса: «Лэйвер, Джокович, Федерер – и я сам»

Рафаэль Надаль включил себя в четверку величайших теннисистов всех времен.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль назвал четверку величайших теннисистов за всю историю.

– Кто из теннисистов был бы на вашей горе Рашмор

– Род Лэйвер, Джокович, Федерер и, честно говоря, наверное, я сам (смеется)

– Я очень рада, что вы назвали себя!

– Да, нужно быть скромным, но и честным. А цифры говорят сами за себя, – сказал Надаль.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @complexsports
