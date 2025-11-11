Надаль назвал свою гору Рашмор тенниса: «Лэйвер, Джокович, Федерер – и я сам»

Рафаэль Надаль включил себя в четверку величайших теннисистов всех времен.

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль назвал четверку величайших теннисистов за всю историю.

– Кто из теннисистов был бы на вашей горе Рашмор?

– Род Лэйвер , Джокович , Федерер и, честно говоря, наверное, я сам (смеется) .

– Я очень рада, что вы назвали себя!

– Да, нужно быть скромным, но и честным. А цифры говорят сами за себя, – сказал Надаль.

