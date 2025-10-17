Энди Роддик: «Джокович, Федерер и Надаль испортили теннис для всех остальных игроков, потому что были слишком хороши»
Энди Роддик высказался о влиянии Большой тройки на теннис.
«Новак [Джокович], Роджер [Федерер] и Рафа [Надаль] испортили теннис для всех остальных игроков, потому что были слишком хороши. У Алькараса уже шесть титулов «Большого шлема» – столько же, сколько у легенд нашего спорта, а потом смотришь – у Джоковича 24.
У [Джона] Макинроя было семь за всю карьеру, а у Алькараса уже шесть в 22 года! Он действительно очень хорош, но теперь существует вопрос – сможет ли он выиграть 20? Ведь до Большой тройки рекордом было 14 (у Пита Сампраса – Спортс’’)», – сказал Роддик в подкасте Armchair Expert.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: ютуб-канал Armchair Expert
