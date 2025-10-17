Энди Роддик: «Джокович, Федерер и Надаль испортили теннис для всех остальных игроков, потому что были слишком хороши»

Энди Роддик высказался о влиянии Большой тройки на теннис.

«Новак [Джокович], Роджер [Федерер ] и Рафа [Надаль ] испортили теннис для всех остальных игроков, потому что были слишком хороши. У Алькараса уже шесть титулов «Большого шлема» – столько же, сколько у легенд нашего спорта, а потом смотришь – у Джоковича 24.

У [Джона] Макинроя было семь за всю карьеру, а у Алькараса уже шесть в 22 года! Он действительно очень хорош, но теперь существует вопрос – сможет ли он выиграть 20? Ведь до Большой тройки рекордом было 14 (у Пита Сампраса – Спортс’’)», – сказал Роддик в подкасте Armchair Expert.

Федерера вводят в Зал славы. Но почему только сейчас, он же величайший?

Когда Алькарас побьет рекорд Джоковича по «Большим шлемам»