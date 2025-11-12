Джокович в ответ на вопрос, позволил бы он сыну выиграть в их матче: «Конечно нет. Я бы надрал ему...»

Джокович не позволил бы сыну обыграть его в официальном теннисном матче.

Новак Джокович рассказал, как бы он отнесся к выбору сына стать профессиональным теннисистом.

– Моему сыну только исполняется 11 лет. И, кажется, он делает выбор в пользу того, чтобы играть в теннис.

– Что ты чувствуешь по этому поводу?

– Я очень рад и в то же время напуган (смеется).

– У него есть талант?

– Думаю, у него есть немного хороших генов (улыбается). Не знаю, кто его отец, но...

– Надеюсь, мы знаем, Новак (смеется).

– Нет, нет. Он хорош. Но я хочу быть его отцом, а не тренером.

– Но ты будешь не против, если он выберет профессиональную карьеру?

– Не буду. Я стараюсь медленно его знакомить с миром тенниса, миром спорта, со всеми этими вещами. Я не могу сбросить на него все сразу. Я выбираю правильные моменты.

Если он выберет этот путь, то я на миллион процентов его поддержу. И я буду поддерживать каждый его шаг в любом виде. У него, как и у сына Роналду, будет огромная гора, на которую нужно взобраться – по большей части из-за других людей. Но если это его путь, то вперед.

Постой, кажется, Криштиану говорил, что он хотел бы сыграть с сыном официальный матч?

– Я не задавал именно этот вопрос, но он сказал, что его сын очень талантлив. Он играет в сборной Португалии на хорошем уровне.

– А сколько лет его сыну? 16?

– Да, 15-16 лет (15 лет – Спортс’‘).

– Это вполне реально. Если Криштиану будет продолжать играть, а он, кажется, будет, то они смогут сыграть вместе. Например, Леброн Джеймс это сделал.

– Если бы ты однажды провел с сыном официальный матч...

– Это моя мечта. Сыграть с ним пару.

– Ты бы позволил ему победить?

– Сыграть против него?

– Да.

– О нет, я не хочу. Я бы такого не хотел.

– Ты бы не позволил ему тебя обыграть?

– Конечно я бы не позволил. Я бы надрал ему... (смеется), – рассказал Джокович в интервью Пирсу Моргану.